Рассказывает Леонид Утесов: «Я не утверждаю, что и сейчас все знают эту песню, но в свое время она была достаточно популярна – это "Спустилась ночь над бурным Черным морем". В некоторых сборниках ее помещают в разделе "Народные". Есть даже люди, которые убеждали меня, что слышали ее в начале века. Историю этой песни знаем только я, тромбонист нашего оркестра Илья Фрадкин и весь оркестр того периода.



Когда "Раскинулось море широко" было так запето, что петь ее с эстрады было уже неловко, я подумал: это хорошо, что песня ушла в народ, но теперь надо заменить ее родственной по духу. Фрадкин изредка писал текст для песен, и это у него получалось совсем неплохо. Однажды я ему сказал:



– Илюша, надо написать песню, похожую по настроению и содержанию на "Раскинулось море широко". Я уже и музыку сочинил. Вот послушай. – Я напел ему мелодию. Мелодия ему понравилась, оставалось найти только конкретную тему песни. Тема… тема… Вдруг меня осенило воспоминание – Вакулинчук, матрос с "Потемкина", погибший за товарищей… У его ног я мальчишкой стоял на одесском молу. Надпись на его груди: "Один за всех, и все за одного" – никогда не уходила из моей памяти. – Илюша, песня должна кончаться этой фразой: "Один за всех, и все за одного".



Фрадкин написал стихи. По-моему, хорошие стихи. Но открываться в своем авторстве мы боялись – опасались насмешек, недоверия, высокомерного отношения к композиторско-поэтической самодеятельности артистов. Мы решили скрыться под псевдонимом "народная". "Народ у нас могучий, все выдержит и даже нашу песню", – решил я. И пошел к одному из начальников, ведавших в то время искусством.



– На днях, – сказал я ему, – я получил письмо от старого матроса, он прислал мне песню – слова и несколько строчек нот. Он и его товарищи распевали ее в начале века.



– Спойте, – сказало руководящее лицо.



– Спустилась ночь над бурным Черным морем, – запел я взволнованно: как-никак тайный, а все-таки автор.



Начальник слушал, и в глазах его были все те чувства, на которые мы с Илюшей и рассчитывали. Когда я кончил, он сказал:



– Ну, скажите мне, товарищ Утесов, почему народ может сочинять такие замечательные песни, а композиторы и поэты не могут?



Ах, как хотелось мне ему открыться, но я боялся, что тогда песня понравится ему меньше...»



(Ист. – Л. Утесов «Спасибо, сердце!». М., 1976, с. 291–293.)

