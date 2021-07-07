Следить нельзя запретить. Как iPhone защищает ваши личные данные?

Абсолютно безопасно. При активации сервиса составляется подробная структурная карта лица из 30 тысяч точек, а также используется его изображение в инфракрасном спектре. Каждый раз при использовании функции результат сравнивается с этим эталоном.



Технология Face ID автоматически адаптируется к изменениям внешности. Даже яркий макияж или трехдневная небритость ее не обманут. Она узнает вас в шляпе или в очках (даже в солнечных) — и вообще в полной темноте. Но если вы сбрили бороду или сделали коррекцию внешности, то система предложит вам подтвердить свою личность паролем.



А что же Face ID не позволит? Ей нельзя подсунуть вашу фотографию или даже объемную маску — об этом заботятся сложные нейронные сети. И еще: все это работает только в том случае, если вы смотрите на устройство. То есть если вы спите, никто iPhone незаметно не разблокирует.

