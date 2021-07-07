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Следить нельзя запретить. Как iPhone защищает ваши личные данные?

Следить нельзя запретить.
Как iPhone защищает ваши
личные данные?

Почти все сейчас пользуются мобильными приложениями, делают покупки в Интернете, но многие не представляют, как приложения и сайты связаны между собой и почему запрос в одном из них может обернуться рекламой по той же теме в другом. Дело в том, что приложения, социальные сети и сайты постепенно объединяются в сложную систему, в которой пользователей отслеживают онлайн и оффлайн.

«Фонтанка» вместе с петербургской сетью премиум-магазинов iPort — Apple Premium Reseller изучила, как правильно защищать свои данные на примере операционных систем компании Apple. Вот ответы на самые популярные вопросы о безопасности в сети.

Кому и зачем вообще нужны мои данные?

Данные пользователей попадают к информационным брокерам: они собирают и продают или передают сведения сервисам и приложениям, в которые пользователь еще даже не заходил. Это нужно, чтобы зарабатывать деньги на персонализированной рекламе.
Один брокер способен собрать информацию о 700 миллионах пользователей в мире и составить их потребительские профили (до 5 тысяч характеристик).
Один брокер способен собрать информацию о 700 миллионах пользователей в мире и составить их потребительские профили (до 5 тысяч характеристик).
Персональные данные собираются с трекеров — это коды, которые отслеживают действия пользователя. Например, когда вы ищете в навигаторе самый быстрый способ доехать до нужного места и едете по заданному маршруту, сразу несколько кодов отслеживания собирают данные о вашем местоположении. А если делаете селфи с фильтром, то наверняка и не подозреваете, что у приложения в этот момент есть доступ ко всем вашим фотографиям и их метаданным.

В одном приложении может быть до шести трекеров! Некоторые из них хранят информацию внутри программы, другие сразу отправляют ее сторонним компаниям. В любом случае все сведения о действиях пользователя, его привычках, платежах, поле, возрасте и другую личную информацию участники таких рекламных экосистем анализируют, передают друг другу, объединяют.

А есть какой-то волшебный способ, чтобы приложения обо мне ничего не узнали?

В устройствах Apple есть. На странице каждого приложения в App Store есть информация о сборе личных данных — стоит ознакомиться с ней перед скачиванием и запретить лишнее.
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Разрешения приложения iOS на примере «Фонтанка.ру»
Новые разработки, начиная с операционной системы iOS версии 14.5, iPadOS 14.5 и выше, запрашивают разрешение, прежде чем следить за вашими действиями. Внимательно читайте предупреждения, не игнорируйте их — так вы с большей вероятностью поймаете ненужную утечку данных.

Я что-то ищу в браузере, а потом везде натыкаюсь на рекламу по своим запросам. Это что, заговор инфоброкеров?

Отчасти вы правы: даже если просто зайдете в браузер, то и там за вами будут присматривать и подсматривать. Поскольку историю просмотров и куки (маленькие файлы с данными о пользователе) могут получать рекламные сети, то содержимое ваших запросов в самый неподходящий момент может вылезти в баннере на другом сайте.
В браузере Safari в любой момент можно запретить сторонним поставщикам контента — тем же баннерным сетям — отслеживать ваши действия на сайтах и пользоваться этой информацией в рекламных целях.
Это легко сделать:
Найдите настройки для Safari.
Выберите на iPhone пункт «Настройки».
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Перейдите к разделу «Конфиденциальность и безопасность».
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Выберите нужный пункт:
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Запрет перекрестного отслеживания
Блокировка всех cookie
Внимание! Подмена сайта
Сайтам нельзя следить за историей посещений и действий.
Это проверка на фишинговые сайты — те, которые прикидываются добропорядочными участниками Сети, чтобы похитить введенные вами данные.
Проверка наличия Apple Pay
Сайты не будут оставлять на вашем устройстве маленькие файлы, которые нужны в том числе для того, чтобы собирать информацию о пользователе.
Сайты, на которых можно оплачивать товары и услуги, могут проверять, включена ли на устройстве поддержка Apple Pay. Если этот параметр отключен, никто не узнает, что на вашем устройстве стоит это приложение.
Запрет перекрестного отслеживания
Блокировка всех cookie
Внимание! Подмена сайта
Сайтам нельзя следить за историей посещений и действий.
Это проверка на фишинговые сайты — те, которые прикидываются добропорядочными участниками Сети, чтобы похитить введенные вами данные.
Проверка наличия Apple Pay
Сайты не будут оставлять на вашем устройстве маленькие файлы, которые нужны в том числе для того, чтобы собирать информацию о пользователе.
Сайты, на которых можно оплачивать товары и услуги, могут проверять, включена ли на устройстве поддержка Apple Pay. Если этот параметр отключен, никто не узнает, что на вашем устройстве стоит это приложение.
Вы не хотите, чтобы сайт остался в истории браузера и появился в списке вкладок на других устройствах? Тогда ищите информацию и заходите на сайты в режиме частного доступа.
Чтобы открыть страницу в таком режиме, надо:
Выбрать «Частный доступ».
Коснуться кнопки «Страницы» (два квадрата в правом нижнем углу).
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В открывшейся вкладке фон Safari будет черным. Сайты, на которые вы зашли, теперь не будут добавляться в историю на iPhone и отображаться в списке вкладок на других устройствах.
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Про посторонние сайты и программы все ясно: только бдительность и контроль. А как быть со встроенными приложениями?

При создании своих продуктов компания Apple придерживается четырех принципов:
минимизация сбора данных
обработка информации на устройствах, а не на серверах Apple
прозрачность и контроль
безопасность
Например, приложение «Карты» не связывает данные с Apple ID, а назначает вам случайный идентификатор — история перемещений не хранится. Вы поехали покупать машину, а информационный брокер об этом не узнает! Также работает и Siri по каждому запросу.

Apple не может читать сообщения пользователей в iMessage, поэтому все, что вы сказали адресату, останется между вами (пока он не разболтает).

Приложение «Фото» анализирует изображения непосредственно на вашем iPhone — в отличие от некоторых фоторедакторов, которые обрабатывают ваши фото в облаке и получают к ним доступ. Тут тоже есть выход: если решили наложить классный фильтр через стороннюю программу, то можно предоставить доступ только к одной фотографии, а не к целой медиатеке.

Я много покупаю по карте — и в Интернете, и оффлайн. Какая информация может «утечь» и как с этим бороться?

Среди самых ценных данных, которыми можно нечаянно поделиться, — реквизиты банковской карты. Эту информацию мы передаем при любой покупке онлайн и в некоторых случаях даже оффлайн.

Специалисты настоятельно рекомендуют использовать приложение для бесконтактных платежей Apple Pay. Это надёжно: компания Apple не видит, не хранит и не использует информацию о транзакциях, а также номера кредитных и дебетовых карт.
Чтобы воспользоваться Apple Pay, надо только разблокировать iPhone и приложить его к платежному терминалу. Для тех, кто включил Face ID, все еще проще: надо дважды нажать боковую кнопку и посмотреть на экран. Если вы в маске — можно ввести дополнительный код.
Чтобы воспользоваться Apple Pay, надо только разблокировать iPhone и приложить его к платежному терминалу. Для тех, кто включил Face ID, все еще проще: надо дважды нажать боковую кнопку и посмотреть на экран. Если вы в маске — можно ввести дополнительный код.
Apple Pay на iPhone
При онлайн-покупках вы можете выбрать Apple Pay как способ оплаты, и Face ID там тоже работает. Главное, не позволяйте сайтам «запоминать» данные вашей карты и внимательно проверяйте ресурсы, на которых происходит оплата.

Хорошо, а что насчет самого Face ID? Насколько это вообще безопасно?

Абсолютно безопасно. При активации сервиса составляется подробная структурная карта лица из 30 тысяч точек, а также используется его изображение в инфракрасном спектре. Каждый раз при использовании функции результат сравнивается с этим эталоном.

Технология Face ID автоматически адаптируется к изменениям внешности. Даже яркий макияж или трехдневная небритость ее не обманут. Она узнает вас в шляпе или в очках (даже в солнечных) — и вообще в полной темноте. Но если вы сбрили бороду или сделали коррекцию внешности, то система предложит вам подтвердить свою личность паролем.

А что же Face ID не позволит? Ей нельзя подсунуть вашу фотографию или даже объемную маску — об этом заботятся сложные нейронные сети. И еще: все это работает только в том случае, если вы смотрите на устройство. То есть если вы спите, никто iPhone незаметно не разблокирует.
Настройки безопасности Face ID на iPhone
Подробнее об этой технологии и о том, как она защищает доступ к данным, можно почитать здесь.

А как обезопасить данные, если сдаёшь iPhone в ремонт? Работники сервиса ведь получают доступ ко всей моей информации?

Главное в этом случае — очень внимательно выбирать, куда сдать устройство. Лучше всего обратиться в авторизованный компанией Apple сервисный центр — например, один из сети iPort. Здесь исключают, что ваши данные могут попасть к третьим лицам.

При проведении диагностики все iPhone и iPad проходят процедуру восстановления до последней версии программного обеспечения без сохранения данных — на устройстве не остаётся никакой личной информации. Все данные сохраняются только в резервной копии. Вы можете сделать её в самостоятельно, либо воспользоваться услугой сохранения данных в сервисном центре.

А диагностику компьютеров Mac проводят только на аппаратной части, вообще не затрагивая операционную систему.

Жизнь не стоит на месте, прогресс неумолим — хочу новый iPhone! Давайте рассмотрим мой случай с точки зрения безопасности данных.

При покупке новой техники Apple хочется как можно аккуратнее перенести нужные данные со своего устройства на новое. Но ведь в процессе можно что-то утратить — или упустить и предоставить доступ к сведениям о себе третьей стороне.

Оказывается, это совсем не проблема: безопасно поменять iPhone на новый можно! Эта услуга называется trade-in. В iPort она доведена до совершенства по удобству для пользователя.

Диагностика здесь мгновенная: не надо сдавать, где-то гулять или сидеть в магазине.
нажмите на иконку,
чтобы посмотреть
Сумма оценки, которую назовут после проверки устройства, вычитается из цены на новую технику. А остальную часть можно доплатить картой, наличными — или даже получить беспроцентную рассрочку.
Чтобы узнать, во сколько примерно оценят устройство, есть даже онлайн-калькулятор Trade- in.
Кстати, сейчас в iPort действует
акция*: при оценке iPhone дарят
дополнительные 7 000 рублей
на покупку iPhone 12,
iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro
и iPhone 12 Pro Max по программе
Trade-in. Условия акции здесь.
нажмите на иконку,
чтобы посмотреть
Кстати, сейчас в iPort действует акция*: при оценке iPhone дарят дополнительные 7 000 рублей на покупку iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone12 Pro и iPhone12 Pro Max
по программе Trade-in.
Условия акции здесь.
Сумма оценки, которую назовут после проверки устройства, вычитается из цены на новую технику. А остальную часть можно доплатить картой, наличными — или даже получить беспроцентную рассрочку.
Чтобы узнать, во сколько примерно оценят устройство, есть даже онлайн-калькулятор Trade-in.
А что же с информацией на сданном iPhone? Ее перенесут на новый — и не потеряют в процессе. Поскольку iPort — официальный партнер Apple, сотрудники магазина гарантируют безопасность и конфиденциальность данных. Все они хранятся в зашифрованном виде, а после переноса в новое устройство их удаляют и из места временного хранения, и с предыдущего iPhone. Ни один байт не утечет «не в те руки».
Для всех читателей «Фонтанки» действуют особые условия: стоимость iPhone 12 и iPhone 12 mini снизится на 6% по промокоду FONTANKA21. Его нужно ввести при оформлении заказа в корзине на сайте iport.ru. Акция действует до 16 июля 2021 года. Не суммируется с рассрочкой и программой дополнительной выгоды по Trade-in.
*Условия акции
Организатор акции – ООО «Портативная техника», юр.адрес: 190031, Спб, наб. реки Фонтанки, д.109, литер А, пом. 13Н, ОГРН № 1057811930296.

Срок действия акции: 01.06.2021 – 18.07.2021.

Организаторы оставляют за собой право продлить акцию или закончить её досрочно.

В акции могут принять участие только покупатели – физические лица, совершающие покупки за наличный расчет или с использованием банковской карты.

Акция не суммируется с другими выгодами, специальными предложениями или акциями.

В рамках данной акции невозможно приобретение товара в рассрочку (за исключением рассрочки на 6 месяцев) или по другим аналогичным программам.

Бонусные карты iPort действуют в рамках акции только на начисление бонусов. Списание бонусов не разрешено.

Возможно приобретение товара в кредит (при котором покупатель оплачивает проценты за пользование кредитом).

Акция действует при заказе товара через Интернет-магазин iport.ru при условии самовывоза из розничного магазина iPort.

Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Материал подготовлен специально для сети премиальных магазинов iPort.

Автор: Алена Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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