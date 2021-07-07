Следить нельзя запретить. Как iPhone защищает ваши личные данные?

Главное в этом случае — очень внимательно выбирать, куда сдать устройство. Лучше всего обратиться в авторизованный компанией Apple сервисный центр — например, один из сети iPort
. Здесь исключают, что ваши данные могут попасть к третьим лицам.
При проведении диагностики все iPhone и iPad проходят процедуру восстановления до последней версии программного обеспечения без сохранения данных — на устройстве не остаётся никакой личной информации. Все данные сохраняются только в резервной копии. Вы можете сделать её в самостоятельно, либо воспользоваться услугой сохранения данных в сервисном центре.
А диагностику компьютеров Mac проводят только на аппаратной части, вообще не затрагивая операционную систему.