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Охладимся по-взрослому: Яндекс.Лавка выпустила специальное мороженое для вечеринок
Аномальная жара в Петербурге заставляет искать новые способы охладиться. Яндекс.Лавка запустила лимитированную линию мороженого «Из Лавки», которое спасёт от жары и отлично подойдёт, когда просто хочется прохлады и вкуса праздничных напитков.

В серию вошли четыре вида пломбира с новыми вкусами: сливочный ликер, армянский коньяк, ирландский виски, ликер со вкусом кокоса и рома.
Новое мороженое выпустили ко Дню рождения сервиса — в этом июне ему исполнилось два года. Для праздничного десерта дизайнеры компании сделали и специальную упаковку — в черных оттенках.

Важно: в отличие от самих напитков мороженое «Из Лавки» не алкогольный продукт, но все-таки он предназначен для взрослых. Те, кто хочет порадоваться обычному вкусу или устроить детский праздник, могут заказать другие виды: например, мятно-шоколадное, фисташковое или пломбир без добавок.

Лимитированная коллекция уже появилась в продаже в Лавках Москвы и Санкт-Петербурга, а скоро её ждут в Казани и Нижнем Новгороде. Заказ можно будет оформить в приложениях Яндекс.Лавка, Яндекс.Еда и Яндекс Go, а также на сайте eda.yandex. Доставка занимает от 10 минут и работает круглосуточно. Передают заказы бесконтактно, а курьеры носят маски и перчатки.
Новости компаний
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.12.2020 N 3650-р «Перечень пищевой продукции в соответствии с ОКПД2, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья», данный товар не относится к алкогольной продукции, однако и не предназначен для потребителей в возрасте до 18 лет.

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