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В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.12.2020 N 3650-р «Перечень пищевой продукции в соответствии с ОКПД2, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья», данный товар не относится к алкогольной продукции, однако и не предназначен для потребителей в возрасте до 18 лет.

