Новое мороженое выпустили ко Дню рождения сервиса — в этом июне ему исполнилось два года. Для праздничного десерта дизайнеры компании сделали и специальную упаковку — в черных оттенках.
Важно: в отличие от самих напитков мороженое «Из Лавки» не алкогольный продукт, но все-таки он предназначен для взрослых. Те, кто хочет порадоваться обычному вкусу или устроить детский праздник, могут заказать другие виды: например, мятно-шоколадное, фисташковое или пломбир без добавок.
Лимитированная коллекция уже появилась в продаже в Лавках Москвы и Санкт-Петербурга, а скоро её ждут в Казани и Нижнем Новгороде. Заказ можно будет оформить в приложениях Яндекс.Лавка, Яндекс.Еда и Яндекс Go, а также на сайте eda.yandex
. Доставка занимает от 10 минут и работает круглосуточно. Передают заказы бесконтактно, а курьеры носят маски и перчатки.