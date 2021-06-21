Специалисты университета проанализировали перспективные схемы и маршруты для коммерческой перевозки нефти и нефтепродуктов в Арктике. Также они рассчитали, как будут маневрировать и стоять у причала разные типы морских и речных судов — на течении и во льдах в портовой зоне.



Ученые анализируют и скоростные режимы крупнотоннажных судов высокого ледового класса Arc7 с большой осадкой — в том числе на высокоширотных трассах Севморпути. Количество таких судов выросло за последние годы почти в три раза, а их общая валовая вместимость достигла 2 млн тонн.



Аспиранты и магистранты Арктического факультета, используя геоинформационные технологии, выявляют районы, где необходима более подробная съемка для обеспечения безопасности круглогодичного судоходства.

