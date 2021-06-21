Северный морской путь имеет стратегическое значение для нашей страны по многим причинам: он используется крупнейшими добывающими компаниями; по нему идет северный завоз для 20 млн жителей Крайнего Севера; наконец, Севморпуть, вдвое сокращая путь из Азии в Европу, востребован у международных корпораций. Однако плавание в ледовых условиях связано со многими ограничениями.
Вот почему ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова уделяет особое внимание исследованиям в Арктике. Среди заказчиков вуза — Аналитический центр при правительстве РФ, ПАО «ГМК «Норильский никель», ФАУ «Российский Морской Регистр Судоходства», ПАО «НК «Роснефть».
Специалисты университета проанализировали перспективные схемы и маршруты для коммерческой перевозки нефти и нефтепродуктов в Арктике. Также они рассчитали, как будут маневрировать и стоять у причала разные типы морских и речных судов — на течении и во льдах в портовой зоне.
Ученые анализируют и скоростные режимы крупнотоннажных судов высокого ледового класса Arc7 с большой осадкой — в том числе на высокоширотных трассах Севморпути. Количество таких судов выросло за последние годы почти в три раза, а их общая валовая вместимость достигла 2 млн тонн.
Аспиранты и магистранты Арктического факультета, используя геоинформационные технологии, выявляют районы, где необходима более подробная съемка для обеспечения безопасности круглогодичного судоходства.
Путь в Арктику
Возможность прохода круизного лайнера «Мустай Карим» через мосты Петербурга с пассажирами на борту
По заказу оператора речных круизных перевозок «ВодоходЪ» в Макаровке разъяснили, как безопасно должен маневрировать новый пассажирский теплоход проекта PV300 «Мустай Карим». А еще они смоделировали математически и на тренажерах проход этого судна с пассажирами под разведенными мостами на Неве и порекомендовали команде, как сделать его безопасным.
Кстати, при разработке математической модели научные сотрудники Макаровки использовали результаты исследований в аэродинамической трубе. Экипаж теплохода прошел подготовку на полномасштабном тренажере управления судном, математическая модель которого также была отредактирована с учетом данных эксперимента.
Лайнер под петербургскими мостами
Летом 2020-го «Мустай Карим» успешно пришвартовался у Английской набережной. А ведь раньше проводка таких судов была невозможна по правилам пропуска через разведенные мосты.
Безопасность судоходства на Неве при строительстве Широтной скоростной магистрали
Сотрудники университета осуществляют научное сопровождение важнейшего для Петербурга инфраструктурного проекта — строительства Широтной магистрали скоростного движения. По условиям новая переправа в том месте, где трасса пересекает Неву, должна вписываться в архитектурный ансамбль города. Но если соблюсти это правило, она окажется «прижатой» к Финляндскому железнодорожному мосту.
Расположенные друг за другом опоры двух переправ образуют тоннель длиной около 80 метров — это как раз примерная длина проходящих судов. Возможности маневрирования в таком месте очень ограничены, а тут еще и сильное течение.
По заказу института «Гипростроймост» университет определил условия безаварийного движения судов в акватории Невы во время строительства и эксплуатации нового моста. Лаборатория мореходных качеств судов и тренажерный центр Макаровки сформулировали требования к допустимой скорости ветра и разработали маневр для безопасного прохода под обеими переправами.
Новый мост и риски судоходства
Развитие перевозок по Сайменскому каналу
Университет вместе с финскими партнерами работает над проектом INFUTURE «Будущий потенциал внутренних водных путей» — в рамках Программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия».
Проект предполагает широкий подход к тем вопросам, которые возникают при росте грузоперевозок по приграничным внутренним водным путям Финляндии и России. Это возможности изменения логистики грузовых перевозок в регионе, проектирование новых судов и др. Рассматривается также возможное продление навигации по Сайменскому каналу и увеличения объема перевозимых грузов. Последнее можно реализовать, увеличив длину шлюзовых камер канала — это позволит увеличить грузоподъемность проходящих судов.
Проект российской стороны — лесовоз увеличенной вместимости — уже проходит экспериментальное исследование ходовых качеств в опытовом бассейне Макаровки: размеры водоема позволяют испытывать модели до 6 метров длиной.
По Сайме круглый год
Безэкипажное судоходство
Беспилотники — не только в небе, но и на воде. Макаровка стала одним из лидеров среди российских вузов в этом направлении, создав научно-образовательный центр «Беспилотные технологии на водном транспорте». Он объединяет сотрудников университета и специалистов отраслевых организаций. Теоретики и практики вместе занимаются разработкой, созданием и внедрением средств безэкипажного судоходства.
При сотрудничестве с администрацией «Волго-Балта» в 2020 году появилась первая и единственная в России тестовая акватория, где проходят испытания беспилотной морской и речной техники. У нее два участка: на Неве и на Ладожском озере. Первой «ласточкой», которая успешно была протестирована в акватории, стал безэкипажный катер, изготовленный на петербургском предприятии «Промэлектроника». Возможно, уже в ближайшем будущем в нашей стране официально разрешат беспилотники на воде, и Государственный университет морского и речного флота приближает это будущее.
Беспилотники на Неве
Разработка необитаемого подводного аппарата
Разработка подводных беспилотников — также весьма перспективная тема. Таким аппаратам не важна ни погода, ни глубина. Дроны обследуют подводные сооружения, трубопроводы, состояние подводной части корпуса судов, в том числе и аварийных, позволяет изучать состояние дна морей и рек.
В стенах Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова разработали свой привязной необитаемый подводный аппарат в рамках гранта Министерства науки и высшего образования РФ. Проект международный: в нем принимает участие Ханойский университет науки и технологии. Ученые из России и Вьетнама вместе ищут оптимальные конструктивные решения для создания эффективного комплекса, который будет отвечать поставленной задаче — рассказать все о морском дне.
Запатентованный университетом аппарат имеет всего два движителя, которые обеспечивают ему и перемещение, и управление. Специально разработанная система внутри модели позволяет ей двигаться в вертикальной плоскости. Благодаря кабелю у аппарата есть возможность передавать информацию на корабль-носитель в режиме реального времени.
На новых глубинах
В науку — со студенческой скамьи
Научным сопровождением инновационных проектов в университете морского и речного флота занимаются не только преподаватели, но и студенты. В вузе создано Студенческое научное общество, участники которого уже во время учебы погружаются в лабораторную работу, ездят в командировки, участвуют в конкурсах и занимают призовые места.
Наука для студентов
Для тех, кто все же выберет не науку, а практическую работу в порту и на море, в вузе есть более двух десятков направлений — от кораблестроения до туризма и логистики. Выпускник Макаровки всегда будет востребован на рынке труда.
Слово ректору
Материал публикуется специально для ГУМРФ. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2565 от 21.03.2017 *Полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство морского и речного транспорта.
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