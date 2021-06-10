Кино, лекции, коворкинг. На Крестовском — новое общественное пространство Art Space Tele2

Кино, лекции, коворкинг. На Крестовском — новое общественное пространствоArtSpaceTele2
Новое общественное пространство открылось на Крестовском острове. Петербуржцы и гости города могут послушать лекции об искусстве, посмотреть кино, сделать необычные селфи и даже поработать в коворкинге с надежным и быстрым интернетом. Увлекательную афишу и качественную связь обеспечит организатор площадки — мобильный оператор Tele2.
Найти новую точку притяжения, получившую название Art Space Tele2, легко: она находится в Приморском парке Победы, напротив главного фонтана. Что же там есть?
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Лекторий
В нем каждый день проходят онлайн-лекции и фильмы популярного просветительского проекта Arzamas. Простым языком эксперты рассказывают об истории искусства. В паузах между лекциями на большом экране демонстрируют серию аудиовизуальных работ от Tonoptik — арт-проекта петербургских художников в области новых медиа, аудиовизуального искусства, саунд-арта и экспериментальной музыки.
Есть на площадке и живые лекции. Их проводят представители образовательного объединения «Правое полушарие Интроверта». Ведущие раскладывают по полочкам даже самые сложные темы литературы и кино.
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Арт-пространство
Посетители Art Space Tele2 не только узнают интересные факты, но и сами могут стать частью картины. Это позволяет технология face mapping: фото с проекцией произведений искусства на лице. Есть чем удивить подписчиков в соцсетях.
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Кинотеатр
По вечерам на большом экране показывают мировое кино от онлайн-кинотеатра Wink. В летней афише, например, можно найти фильмы, которые вышли в прокат в 2019-2020 годы.
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Коворкинг
Идеальное место для работы на свежем воздухе. Каждый гость может воспользоваться быстрым Wi-Fi на базе 4G Tele2.
Креативное пространство в Приморском парке Победы ждет посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход свободный. Чем там заняться и что посмотреть, читайте на портале art.tele2.ru.
Материал подготовлен специально для Tele2. Фотографии предоставлены компанией Tele2.