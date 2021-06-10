Кино, лекции, коворкинг. На Крестовском — новое общественное пространство Art Space Tele2

В нем каждый день проходят онлайн-лекции и фильмы популярного просветительского проекта Arzamas. Простым языком эксперты рассказывают об истории искусства. В паузах между лекциями на большом экране демонстрируют серию аудиовизуальных работ от Tonoptik — арт-проекта петербургских художников в области новых медиа, аудиовизуального искусства, саунд-арта и экспериментальной музыки.



Есть на площадке и живые лекции. Их проводят представители образовательного объединения «Правое полушарие Интроверта». Ведущие раскладывают по полочкам даже самые сложные темы литературы и кино.

