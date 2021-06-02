Вместе с оператором трансляции участники экскурсии прошли по потаенным уголкам музыкального мира. Побывали за сценой, заглянули в служебную ложу, полюбовались особой гостиной, предназначенной для дирижера и солиста концерта. Им рассказали, где на самом деле лучшие в зале места, как «распевают» орган, чем шокировал петербургскую публику Рихард Вагнер и почему Ференц Лист играл на двух роялях сразу.