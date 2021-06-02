В этом году более 80 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов Петербурга работали вечером и ночью, принимая посетителей по сеансам. Компания Tele2 в 2021 году стала партнером акции «Ночь музеев» и организовала для абонентов 8 уникальных авторских экскурсий. А благодаря 4G-трансляциям альтернативного оператора к белой музейной ночи подключились почти два миллиона зрителей.
«Ночь музеев» завершилась, но на этом общение с прекрасным не заканчивается — ведь с записью трансляций можно в любой момент познакомиться на специальном сайте.
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«Фонтанка» рекомендует посмотреть все эксклюзивные экскурсии с необычными историями, редкими маршрутами и удивительными экспонатами.
Музей железных дорог России
Экскурсовод: актер Николай Буров, народный артист РФ
В записи доступна прогулка среди коллекции редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техники. Можно увидеть исторические артефакты и действующие модели, узнать, как появилось слово «вокзал» и какого цвета на самом деле была «Красная стрела».
Это дебют крупнейшего в Европе зоомузея в рамках «Ночи музеев». Здесь публике показали самые редкие экспонаты. Хотите увидеть рыбу, которая помогла Хемингуэю получить Нобелевскую премию? Или узнать, какое животное может год обходиться без еды и воды? Включайте запись!
Экскурсовод: Ксения Быстрова, музыковед и музыкант
Вместе с оператором трансляции участники экскурсии прошли по потаенным уголкам музыкального мира. Побывали за сценой, заглянули в служебную ложу, полюбовались особой гостиной, предназначенной для дирижера и солиста концерта. Им рассказали, где на самом деле лучшие в зале места, как «распевают» орган, чем шокировал петербургскую публику Рихард Вагнер и почему Ференц Лист играл на двух роялях сразу.
Экскурсовод: Дмитрий Шагин, основатель творческой группы «Митьки»
В этой трансляции история российского флота представлена под особым углом — через взгляд художника. Например, знаменитый петровский ботик — это не просто знаковое судно, а уникальное произведение искусства. Дмитрий Шагин обратил внимание экскурсантов на «личные» экспонаты коллекции: кресло-трон с подлокотниками в виде рук Петра I, рабочий колет императора из лосиной кожи, модель корабля, которую царь лично изготовил.
Экскурсовод: Илья Утехин, профессор факультета антропологии ЕУСПб
Как связаны этнография и империя? Что зашифровано в горельефе Мраморного зала? Почему одни экспонаты попадают в экспозицию, а другие остаются в фондах? Антрополог предложил участникам экскурсии присмотреться к тому, как музей взаимодействует с нашим воображением, что и зачем он хочет нам «сказать».
Напомним, что 22 мая еще три авторские экскурсии можно было посмотреть на «Фонтанке» — наши читатели изучили уникальные монеты и банкноты в Музее истории денег, побывали в Фонтанном доме и совершили увлекательное путешествие внутри Нарвских ворот.
Напомним, что 22 мая еще три авторские экскурсии можно было посмотреть на «Фонтанке» — наши читатели изучили уникальные монеты и банкноты в Музее истории денег, побывали в Фонтанном доме и совершили увлекательное путешествие внутри Нарвских ворот.