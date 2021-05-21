Спортсменам и красавицам. Петербуржцы могут заказать полезную воду из Карелии

Высокощелочная вода не только утоляет жажду, но и дарит красивый цвет лица. Ее можно замораживать в кубиках и протирать лицо: кровообращение улучшится, уйдут отеки. Еще один вариант использования — залить карельскую воду в пульверизатор и опрыскивать ею лицо для увлажнения кожи.



Заказать качественную питьевую воду можно прямо по кнопке в конце этого материала. Регистрироваться на сайте «Архыз Сервис» для оформления доставки не обязательно: это стоит сделать только для участия в акциях (по ним можно получить скидку до 50%). Приветливые водители привезут заказ в любом удобном объеме — от 0,5до 19 литров. Вы получите воду в течение трех часов в любой день недели.

