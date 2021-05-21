Спортсменам и красавицам. Петербуржцы могут заказать полезную воду из Карелии
У петербуржцев и жителей Ленобласти расширился выбор качественной питьевой воды. «Архыз Сервис» запустил новую линейку высокощелочной воды из Карелии. Заказ доставят во всех объемах, быстро и в любой день недели.
Фото: freepik.com
«Карелия сияние озер» — минеральная природная столовая вода. Разливается из скважины №11 в республике Карелия. Относится к группе гидрокарбонат-натриевых вод, pH 8,9. Имеет мягкий вкус, при нагревании или кипячении не оставляет накипи, подходит для приготовления кофе, чая, первых и вторых блюд.
Насыщает организм природными минералами и микроэлементами, включая кальций и магний.
Помогает снизить степень закисления организма*.
Нормализует пищеварительные процессы.
Помогает укрепить иммунитет.
Вода из ледников природоохранной зоны прошла экспертизу Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии. Специалисты подтвердили: «Карелия сияние озер» поможет сбалансировать рацион жителей Петербурга, где нет изобилия овощей и фруктов круглый год.
Природную воду «Карелия сияние озер» оценили и спортсмены: она помогает восстановиться после тренировок. Также этот бренд выбирают любители ЗОЖ и все, кто хочет долгое время оставаться бодрым и энергичным.
Высокощелочная вода не только утоляет жажду, но и дарит красивый цвет лица. Ее можно замораживать в кубиках и протирать лицо: кровообращение улучшится, уйдут отеки. Еще один вариант использования — залить карельскую воду в пульверизатор и опрыскивать ею лицо для увлажнения кожи.
Заказать качественную питьевую воду можно прямо по кнопке в конце этого материала. Регистрироваться на сайте «Архыз Сервис» для оформления доставки не обязательно: это стоит сделать только для участия в акциях (по ним можно получить скидку до 50%). Приветливые водители привезут заказ в любом удобном объеме — от 0,5до 19 литров. Вы получите воду в течение трех часов в любой день недели.