Не проспите «Ночь музеев» по другим правилам!

Вечером 22 мая двери для посетителей откроют более 80 музеев, выставочных и концертных залов, галерей, библиотек. Они представят выставки, концерты и мастер-классы, посвященные общей теме — «Звук».



Понимая, что петербуржцы соскучились и с нетерпением ждут встречи с прекрасным, организаторы все же внесли определенные коррективы из-за пандемии. Программы всех музеев будут проходить только по сеансам. При покупке билета участников попросят сразу выбрать интересующие адреса и время посещения. Билет в один музей обойдется в 150 рублей, в пять — 500 рублей.



Поддерживая культурные увлечения петербуржцев, альтернативный оператор Tele2 стал партнером акции «Ночь музеев» в 2021 году и приготовил приятные сюрпризы всем горожанам.

