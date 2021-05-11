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Не проспите «Ночь музеев» по другим правилам!
Особые условия, авторские экскурсии, интересные маршруты и многое другое
Самая любимая культурная акция весны в Петербурге — «Ночь музеев» — возвращается в офлайн. Но пройдет она по другим правилам. И речь не только про ограничения. Особые привилегии в этом году получат абоненты Tele2: скидку на покупку билетов, возможность попасть на эксклюзивные авторские экскурсии и прогулки по необычным местам.
Вечером 22 мая двери для посетителей откроют более 80 музеев, выставочных и концертных залов, галерей, библиотек. Они представят выставки, концерты и мастер-классы, посвященные общей теме — «Звук».

Понимая, что петербуржцы соскучились и с нетерпением ждут встречи с прекрасным, организаторы все же внесли определенные коррективы из-за пандемии. Программы всех музеев будут проходить только по сеансам. При покупке билета участников попросят сразу выбрать интересующие адреса и время посещения. Билет в один музей обойдется в 150 рублей, в пять — 500 рублей.

Поддерживая культурные увлечения петербуржцев, альтернативный оператор Tele2 стал партнером акции «Ночь музеев» в 2021 году и приготовил приятные сюрпризы всем горожанам.
Абонентам Tele2
Бесплатный вход в один музей или скидка 150 рублей на билет в три или пять музеев. Как получить бонус, смотрите здесь.
Эксклюзивные авторские экскурсии в популярных музеях, доступные по предварительной регистрации. На экскурсии можно предварительно записаться на сайте spbmuseum.tele2.ru
Особые маршруты по самым неожиданным местам Санкт-Петербурга. На них можно также предварительно зарегистрироваться на сайте spbmuseum.tele2.ru
Всем посетителям «Ночи музеев»
4G-трансляции для тех, кто не успел зарегистрироваться вживую. «Фонтанка» покажет видео из трех музеев. Остальные смотрите 22 мая на spbmuseum.tele2.ru
Мобильные кофейни/фудтраки приготовят кофе и не только. Абоненты Tele2, кстати, смогут получить бодрящий напиток в подарок.
Зоны отдыха Tele2 в самых популярных музеях, где можно будет зарядить телефон и отдохнуть.
Все подробности по эксклюзивным экскурсиям и особым маршрутам раскрывать пока не будем. Скажем лишь, что абоненты Tele2 смогут посетить Музей истории денег, изучить депо метрополитена под руководством машиниста-инструктора и узнать все тайны Нарвских Триумфальных ворот.

Запись на особые маршруты будет открыта незадолго до «Ночи музеев». Так как количество мест ограничено, бронирование лучше не откладывать. Все подробности «Ночи музеев по другим правилам» для абонентовTele2 можно найти на сайте оператора.

Те, кто не успел зарегистрироваться на авторские экскурсии, смогут увидеть их в записи. На сайт, доступный абсолютно всем, соберут около десяти интересных видеорассказов. Желающим стать причастными к белой музейной ночи все же советуем подключиться к 4G-трансляции.

Так что просыпайтесь и проводите «Ночь музеев» по другим правилам!
Материал подготовлен специально для Tele2
* Акция проводится компанией Tele2, сроки действия с 26.04.2021 по 23.05.2021, подробнее об организаторах акции, полных условиях и сроках на сайте.
Фото предоставлены пресс-службой компании Tele2

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