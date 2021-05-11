Не проспите «Ночь музеев» по другим правилам!

Все подробности по эксклюзивным экскурсиям и особым маршрутам раскрывать пока не будем. Скажем лишь, что абоненты Tele2 смогут посетить Музей истории денег
, изучить депо метрополитена
под руководством машиниста-инструктора и узнать все тайны Нарвских Триумфальных ворот
.
Запись на особые маршруты будет открыта незадолго до «Ночи музеев». Так как количество мест ограничено, бронирование лучше не откладывать. Все подробности «Ночи музеев по другим правилам» для абонентовTele2 можно найти на сайте оператора
.
Те, кто не успел зарегистрироваться на авторские экскурсии, смогут увидеть их в записи. На сайт, доступный абсолютно всем, соберут около десяти интересных видеорассказов. Желающим стать причастными к белой музейной ночи все же советуем подключиться к 4G-трансляции.
Так что просыпайтесь и проводите «Ночь музеев» по другим правилам!