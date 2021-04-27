Кулуарный формат. Зачем успешные петербуржцы вступают в закрытый клуб
Закрытый клуб для интеллигентных персон появился в Петербурге. Элитарный формат перенесен на берега Невы из Англии. Он объединяет тех, кто не только хочет быть успешным, но и готов развиваться — вместе с людьми своего круга. Чему научатся гости, рассказали на презентации проекта NeL основательницы Наталия Чоха и Елена Тодурова.
Бизнесмены, представители медиа, люди искусства собрались субботним вечером в роскошных интерьерах клубного дома на Фонтанке. Они первыми узнали подробности новой для светской жизни Петербурга концепции. Ее представили идейные вдохновительницы проекта NeL.
Наталия Чоха: «Идея закрытого клуба для интеллигентных, успешных людей, которые не хотят останавливаться в развитии, мечтают становиться все лучше и лучше, берет свое начало в Англии. На наш взгляд, в современном российском обществе есть запрос на подобный формат. Сегодня мало быть просто успешным. Необходимо больше знать, не быть безразличным, слушать и узнавать. Именно это мы и предлагаем».
Наталия Чоха: «Идея закрытого клуба для интеллигентных, успешных людей, которые не хотят останавливаться в развитии, мечтают становиться все лучше и лучше, берет свое начало в Англии. На наш взгляд, в современном российском обществе есть запрос на подобный формат. Сегодня мало быть просто успешным. Необходимо больше знать, не быть безразличным, слушать и узнавать. Именно это мы и предлагаем».
Елена Тодурова: «В клубе я отвечаю за элегантную кулинарию, столовый и винный этикет. Я просто влюблена в свою работу и с большим удовольствием поделюсь с вами опытом и знаниями».
Елена Тодурова: «В клубе я отвечаю за элегантную кулинарию, столовый и винный этикет. Я просто влюблена в свою работу и с большим удовольствием поделюсь с вами опытом и знаниями».
Наталия Чоха — бизнес-леди, блогер. В юности брала уроки у французской графини и английского лорда. Имеет три высших образования (экономика, психология, государственное муниципальное управление) и более 20 сертификатов в сфере экономики управления и этикета: бизнес-школа ITC Group, Русская школа управления, Австрийская школа этикета, International Etiquette and Protocol Academy of London и т.д.
Елена Тодурова — адепт элегантной кулинарии, блогер. Ученица итальянского шеф-повара Фабрицио Фатуччи. Образование: Киевский национальный торгово-экономический факультет, Австрийская школа этикета, SVCH Scool, Школа шеф-поваров и су-шефов.
Основательницы сами будут вести курсы по этикету — общему, деловому, алкогольному и т.д. Об искусстве, культуре, политике, моде гостям расскажут приглашенные спикеры. В программе, впрочем, не только лекции, но и кулинарные мастер-классы, авторские экскурсии, а также «ток-шоу» и закрытые вечеринки. Предполагаются и совместные путешествия участников клуба как по России, так и за рубеж. И, конечно, какая светская жизнь без бала? Он тоже будет, обещают хозяйки клуба.
Чтобы будущие участники смогли представить, что им предстоит, на презентации провели два мастер-класса. Как правильно применять ароматы в помещении, рассказала парфюмер Юлия Карпова. Она также представила парфюмерную композицию, созданную специально для NeL. Каждый гость вечера получил этот эксклюзивный букет в подарок.
Были и яркие гастрономические впечатления. Шеф-повара Эльдар Мурадов и Сергей Данилов порадовали публику тремя видами устриц, к каждому из которых подобрали «правильный» напиток. А заодно напомнили, как нужно употреблять это изысканное угощение. Так что обучению дан старт!
…Членство в закрытом клубе начинается с личного собеседования. Заявки от будущих участников элитарного сообщества принимают на официальном сайте проекта. Для тех, кто предпочел бы более свободный формат общения, в проекте NeL есть онлайн-школа по различным направлениям этикета для детей и взрослых. Она предлагает образовательные курсы, доступные из любой точки мира.