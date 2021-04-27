Кулуарный формат. Зачем успешные петербуржцы вступают в закрытый клуб

Основательницы сами будут вести курсы по этикету — общему, деловому, алкогольному и т.д. Об искусстве, культуре, политике, моде гостям расскажут приглашенные спикеры. В программе, впрочем, не только лекции, но и кулинарные мастер-классы, авторские экскурсии, а также «ток-шоу» и закрытые вечеринки. Предполагаются и совместные путешествия участников клуба как по России, так и за рубеж. И, конечно, какая светская жизнь без бала? Он тоже будет, обещают хозяйки клуба.



Чтобы будущие участники смогли представить, что им предстоит, на презентации провели два мастер-класса. Как правильно применять ароматы в помещении, рассказала парфюмер Юлия Карпова. Она также представила парфюмерную композицию, созданную специально для NeL. Каждый гость вечера получил этот эксклюзивный букет в подарок.

