<section><h2><strong> Солнце и сосны. Какой должна быть новостройка в в Петербурге?</strong></h2></section><section><h2><h2><strong>Удобная локация</strong></h2></h2><p><p>Яркий пример — Васильевский остров. Это географический центр Петербурга. Отсюда рукой подать до Невского проспекта, Петроградской стороны или «Медного всадника». С северными и южными районами остров связывает ЗСД. На ВОнаходится научно-образовательныйкластер (Академия наук, Санкт-Петербургский государственный университет, Горный университет), транспортные узлы (морской пассажирский порт), учреждения культуры (Кунсткамера, музеи современного искусства и модные общественные пространства). В современных кварталах есть торгово-развлекательный комплекс, супермаркеты, множество ресторанов и кафе. Все преимущества жизни на Васильевском ощутят владельцы квартир в проекте бизнес-класса «Морская набережная» от ЛСР. Исторический центр рядом, удобная инфраструктура —тоже.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Современное благоустройство </strong></h2></h3><p><p>Детскими площадками, зонами для активного отдыха и релаксации во дворе уже никого не удивишь. Это необходимая деталь любого проекта бизнес-класса. Зато благоустроенная прогулочная набережная — это эксклюзив<strong><em>. </em></strong>Любоваться морем и закатами буквально за порогом дома смогут жители ЖК «Морская набережная». Одновременно со строительством жилых домов там благоустраивают променад — 2 км вдоль воды. Идея дизайнеров — создать впечатление, что вы гуляете не в центре мегаполиса, а на побережье в Курортном районе. Для этого у залива высадят подрощенные лиственные деревья и сосны, злаки и кустарники. Будет в квартале и собственный хвойный парк площадью 13 тыс. кв. метров — самый большой на Васильевском острове. </p></p></section><section><h3><h2><p><strong>Развитая социальная инфраструктура</strong><strong></strong></p></h2></h3><p><p>Все должно быть рядом, уверен современный покупатель квартиры в новостройке — и совершенно прав. В ЖК «Морская набережная» детский сад и школа находятся прямо в закрытом от посторонних дворе жилого комплекса. Детям удобнее, взрослым — спокойнее.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Продуманные планировки</strong></h2></h3><p><p>Российские покупатели оценили преимущество европланировок, которые наиболее удобны, например, для семей с детьми. Застройщики идут навстречу клиентам и все чаще предлагают варианты с кухней-гостиной и изолированными спальнями. Во второй очереди «Морской набережной» прослеживается этот тренд: преимущество отдано не классическим, а европланировкам. Кстати, есть в комплексе и студии, а это возможность для молодых покупателей приобрести первое жилье в проекте бизнес-класса. </p></p></section><section><h3><h2><strong>Двор без машин</strong></h2></h3><p><p>Закрытый от движения автомобилей двор — норма для современного дома. Машины жильцов должны стоять в подземном паркинге, транспорт гостей — на специальных площадках за пределами комплекса. Освободившееся пространство можно использовать для велопарковок у каждого дома, больших детских площадок, зон активного и спокойного отдыха, цветочных клумб. Именно в таком ключе решен комплекс «Группы ЛСР» на намыве.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Современные стандарты безопасности</strong></h2></h3><p><p dir="ltr">На улице — камеры наблюдения. В парадных — металлические двери, домофон, система консьержей. В местах общего пользования и квартирах — автоматическая пожарная сигнализация с системой дымоудаления. В подземном паркинге — датчики концентрации углекислого газа. Это необходимый минимум, который необходим для комфортного и безопасного проживания в комплексе бизнес-класса. </p><p dir="ltr"></p></p></section><section><h3><h2><strong>Отсутствие коммуникаций в квартире</strong></h2></h3><p><p>Благодаря коллекторной разводке тепло- и водоснабжения в современных квартирах почти нет труб, лишних коробов и выступов. А шумные стояки уходят в прошлое. Большое преимущество горизонтальной разводки — теплосчетчики на каждую квартиру. Потребитель платит не по нормативу, а только за то, что фактически использовал. Система терморегуляции на конвекторах помогает минимизировать и объем расходуемого тепла в помещении, и затраты. В «Морской набережной» используется именно коллекторная система. Лишних коммуникаций в квартирах нет. </p><p dir="ltr"></p></p></section><section><h3><h2><strong>Панорамные окна</strong></h2></h3><p><p>Большие панорамные окна открывают вид на Финский залив и сосновый парк, дают много света. Теплые балконы и лоджии с остеклением в пол превращают практически любую квартиру в видовую<a name="_GoBack"><strong><em>. </em></strong></a><em><strong>Жители нового проекта «Группы ЛСР» «Морской набережной» на Васильевском смогут наслаждаться видами моря ежедневно.</strong></em></p></p></section><section><h3><h2><strong>Высокие потолки</strong></h2></h3><p><p>Высокий потолок дает дополнительные возможности для дизайнерских решений: можно установить кухню с горизонтальной системой хранения под потолком. Или повесить роскошную люстру в стиле неоклассики. Или наконец-то разместить в гостиной собранную коллекцию картин. В«Морской набережной» вариативная высота потолков от 2,7 до 3 м на последних этажах. Простор для фантазии и дизайнерской мысли!</p></p></section><section><h3><h2><strong>Кладовые</strong></h2></h3><p><p>Кладовые и колясочные в доме — это проявление заботы о людях. Жильцы не должны ломать голову, где хранить сезонный инвентарь, дачные заготовки и первый «транспорт» ребенка. В проекте «Группы ЛСР» вопрос продуман и решен: загружать лишними вещами балконы и лестничные площадки не придется.</p></p></section>