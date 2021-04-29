Что главное для покупателя жилья в Петербурге? Близость к центру, площадь квартиры или магазины на первом этаже? А может быть, закрытый двор или панорамный вид из окна? Каким критериям должна соответствовать новостройка по мнению современного горожанина?
У САМОГО МОРЯ. КАК ВЫБИРАЮТ ЖИЛЬЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ?
Что главное для покупателя жилья в Петербурге? Близость к центру, площадь квартиры или магазины на первом этаже? А может быть, закрытый двор или панорамный вид из окна? Каким критериям должна соответствовать новостройка по мнению современного горожанина?
Ниже список из 10 характеристик современного петербургского жилого комплекса. Проголосуйте за те, которые по-настоящему важны для вас, кликнув по кнопке с галочкой. Можно выбрать не больше трех актуальных пунктов. Таким образом мы вместе составим рейтинг самых полезных для жителя мегаполиса опций новостройки.
Современный петербургский жилой комплекс — не просто крыша над головой. Здесь комфортно жить, работать, отдыхать. А профессионалы создадут для этого все условия.
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Материал подготовлен специально для ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад».
ЖК «Морская набережная». Застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость - СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф Санкт-Петербург, Невская губа, уч. 14 (западнее Васильевского острова, квартал 12), жилой блок 12.2. Свидетельство № С-003-78-0109-78-260117 от 26.01.2017 выдано СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербург». Вся размещенная информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ГК РФ, не содержит точного и полного описания и характеристик объекта, и может быть изменена. Изображения на фотографиях и рисунках могут отличаться от реального объекта. Скидка распространяется на квартиру-студию типа StС, площадью 22,83 кв.м, не суммируется с другими скидками и акциями, действует при любой форме оплаты. Не распространяется на квартиры-студии, расположенные на 13-15 этажах. Предложение и наличие квартир действительны на 19.04.2021 г. Подробная информация на сайте LSR.RU.
Автор: Анастасия Коренькова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Иллюстрации: пресс-служба ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад». Дизайнер: Заира Гамисония