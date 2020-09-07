Петербуржцам расскажут, как сделать карьеру в эпоху удаленки

В Академии ШАГ готовят программистов и дизайнеров, в том числе с нуля — независимо от возраста и базового образования. IT здесь преподают профессионально и в то же время доступно. Программы обучения создают в тесном сотрудничестве с ключевыми работодателями отрасли, чтобы знания и навыки выпускников идеально соответствовали требованиям рынка.



Педагогами академии становятся практикующие специалисты с опытом работы не меньше пяти лет: они дают только актуальные знания и рассказывают о том, о чем не пишут в учебниках. Студенты 90% занятий посвящают решению практических задач, которые будут ставить перед ними заказчики и руководители. Авторские методики, проектно-ориентированный подход и отработка кейсов погружают их в реальность профессионального сообщества еще на этапе обучения.

