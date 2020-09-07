Петербуржцам расскажут, как сделать карьеру в эпоху удаленки
День открытых дверей пройдет 12 сентября в петербургском филиале Компьютерной Академии ШАГ. В программе — презентация, объясняющая, как стать востребованным IT-специалистом и попасть на работу в серьезную компанию.
В Академии ШАГ готовят программистов и дизайнеров, в том числе с нуля — независимо от возраста и базового образования. IT здесь преподают профессионально и в то же время доступно. Программы обучения создают в тесном сотрудничестве с ключевыми работодателями отрасли, чтобы знания и навыки выпускников идеально соответствовали требованиям рынка.
Педагогами академии становятся практикующие специалисты с опытом работы не меньше пяти лет: они дают только актуальные знания и рассказывают о том, о чем не пишут в учебниках. Студенты 90% занятий посвящают решению практических задач, которые будут ставить перед ними заказчики и руководители. Авторские методики, проектно-ориентированный подход и отработка кейсов погружают их в реальность профессионального сообщества еще на этапе обучения.
В академии делают все, чтобы ее выпускников принимали на работу сразу после защиты дипломов. Многие из них — уже в штате крупнейших мировых компаний. А пандемия показала, что IT-специалисты входят в число тех счастливчиков, которым самоизоляция с удаленкой совершенно не мешают трудиться и получать законную зарплату. Кстати, обучение в Академии ШАГ также может быть дистанционным.
Компьютерная Академия ШАГ открылась в 1999 году. Сейчас у нее есть 95 филиалов в 20 странах мира. Профессиональное IT-образование в Академии одновременно получают около 57 тыс. человек. По окончании учебной программы выдаются дипломы международного образца и сертификаты о прохождении авторизованных курсов от ведущих мировых компаний.