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покупай у своих
Куда отдать ребенка
Гид по детским кружкам и секциям
Самые длинные каникулы наконец-то закончились, сегодня школы и детские сады встречают воспитанников, а «Фонтанка» нашла на карте проекта «Покупай у своих» организации, которые предлагают интересные и полезные занятия для юного поколения.
Коронавирус подтолкнул к работе онлайн не только продавцов и производителей, но и образовательный бизнес. С самого начала карантина сотням городских кружков, секций и обучающих центров пришлось срочно осваивать новые для себя форматы. И если раньше дистанционные занятия по шахматам, рисованию, программированию и уж тем более каратэ было если не редкостью, то уж точно нишевым продуктом, то в апреле-мае это стало единственным возможным форматом работы.
Затянувшиеся каникулы, похоже, заставили скучать без занятий не только детей. Их родители также обнаруживают, что стремительно развившийся дистанционный формат дополнительного образования открывает новые горизонты. Если не надо везти ребенка через весь город в художественный кружок, а можно просто посадить его перед компьютером, экономится масса времени и сил. И спрос на детское дополнительное образование резко вырос.
Однако вновь разрешенные очные занятия реализуют у ребенка не только стремление узнавать что-то новое, но и развивают его коммуникативные навыки и социализацию. Нередко именно на кружках и секциях дети находят себе настоящих друзей.
«В нашем клубе креативных детей мы реализовываем и развиваем в ребенке его способности без установок и шаблонов. Каждый ребенок уникален, и мы не отрицаем современное образование, а дополняем как пазл картину общего мира, что позволяет нашим юным ученикам воспринимать новую информацию без стрессов, вовлекаясь в обучение», — говорит Анна Ласточкина, сооснователь и руководитель детского клуба.
Сооснователь и руководитель детского клуба Анна Ласточника
«В нашем клубе креативных детей мы реализовываем и развиваем в ребенке его способности без установок и шаблонов. Каждый ребенок уникален, и мы не отрицаем современное образование, а дополняем как пазл картину общего мира, что позволяет нашим юным ученикам воспринимать новую информацию без стрессов, вовлекаясь в обучение», — говорит Анна Ласточкина, сооснователь и руководитель детского клуба.
В сентябре ее клуб приглашает детей и подростков на бесплатные пробные занятия по игровой математике, шахматам, сказкотерапии, личностному росту, архитектуре и финансовой грамотности. А для самых маленьких (от 2-х до 5 лет) с понедельника по пятницу работает мини-сад.
«Наш выпускник может рассказать, как устроен мир с технической точки зрения, объяснить законы физики и механики не только своим сверстникам, но и родителям, сконструировать и усовершенствовать модель, логически и аналитически мыслить, добиваться поставленных целей, — обещает Мария Головченко, исполнительный директор и сооснователь детского центра инженерного творчества и конструирования. — Дети собирают модели, изучают, как они работают с научной точки зрения, и запускают их. Когда ребята делают гоночную машину, они изучают скорость и мощность на примере гоночного заезда. Собирая катапульту, изучают потенциальную и кинетическую энергию. Запуская цепочечную карусель, знакомятся с центробежной силой».
Исполнительный директор и сооснователь детского центра инженерного творчества и конструирования Мария Головченко
«Наш выпускник может рассказать, как устроен мир с технической точки зрения, объяснить законы физики и механики не только своим сверстникам, но и родителям, сконструировать и усовершенствовать модель, логически и аналитически мыслить, добиваться поставленных целей, — обещает Мария Головченко, исполнительный директор и сооснователь детского центра инженерного творчества и конструирования. — Дети собирают модели, изучают, как они работают с научной точки зрения, и запускают их. Когда ребята делают гоночную машину, они изучают скорость и мощность на примере гоночного заезда. Собирая катапульту, изучают потенциальную и кинетическую энергию. Запуская цепочечную карусель, знакомятся с центробежной силой».
Все программы подобраны в соответствии с возрастом и выстроены по темам: от конструирования, изучения окружающего мира и математики до сложных понятий по физике и механике, программирования и робототехники.
Тем, кто не сможет регулярно посещать занятия, предлагают записаться в онлайн-школу, которую центр запустил в этом году в разгар коронавируса.
Желающие развить в детях уверенность в себе и целеустремленность могут записать ребенка в ближайший из 12 филиалов школы единоборств и фехтования для мальчиков и девочек. Здесь принимают детей с 5 до 14 лет. Уж чем-чем, а этим точно лучше заниматься не в одиночестве перед компьютером, а в поединках со сверстниками.
На занятиях используются специально разработанные мягкие симуляторы, которые похожи на настоящие мечи, но при этом позволяют безопасно тренироваться и сражаться в полный контакт без травм. Фехтовать ребятам предлагается на коротком мече или даже на двух сразу. Еще один вариант — копье.
«Мы помогаем детям обрести уверенность в себе через одиночные и командные спарринги, лидерские и тактические задания, целеустремленность через достижение маленьких целей каждую тренировку, через освоение приемов самообороны, — перечисляет основатель школы Алексей Минигалин. — Личным примером и беседами прививаем честность, благородство, великодушие, смелость».
Основатель школы Алексей Минигалин
«Мы помогаем детям обрести уверенность в себе через одиночные и командные спарринги, лидерские и тактические задания, целеустремленность через достижение маленьких целей каждую тренировку, через освоение приемов самообороны, — перечисляет основатель школы Алексей Минигалин. — Личным примером и беседами прививаем честность, благородство, великодушие, смелость».
Как это ни странно, но 1 сентября — самое время начинать готовиться к ЕГЭ, говорят те, кто в этом понимает.
«Мы уверены, что подготовка к ЕГЭ — это марафон, а не спринт, — утверждает Анжелика Ларионова, руководитель учебной части образовательного центра, который специализируется на подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. — Качественно подготовиться к экзамену за 2 месяца, особенно имея пробелы в знаниях по курсу, невозможно. Идеальный срок начала подготовки — с 10 класса. Но и начиная подготовку с 11 класса, также можно добиться очень впечатляющих результатов. Для успешного результата на экзамене важно не только знать и уметь решать задания экзамена, но и понимать предмет. Часто знания по школьной программе у учащихся отрывочные, детям не хватает системности и структуры для полноценного понимания предмета. Наши педагоги работают и над этим — учат понимать предмет, а не заучивать ответы».
Руководитель учебной части образовательного центра Анжелика Ларионова
«Мы уверены, что подготовка к ЕГЭ — это марафон, а не спринт, — утверждает Анжелика Ларионова, руководитель учебной части образовательного центра, который специализируется на подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. — Качественно подготовиться к экзамену за 2 месяца, особенно имея пробелы в знаниях по курсу, невозможно. Идеальный срок начала подготовки — с 10 класса. Но и начиная подготовку с 11 класса, также можно добиться очень впечатляющих результатов. Для успешного результата на экзамене важно не только знать и уметь решать задания экзамена, но и понимать предмет. Часто знания по школьной программе у учащихся отрывочные, детям не хватает системности и структуры для полноценного понимания предмета. Наши педагоги работают и над этим — учат понимать предмет, а не заучивать ответы».
Также Анжелика Ларионова считает очень важным вовремя определиться со специальностью и вузом: «Довольно часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда учащиеся не знают, куда будут поступать даже к концу 11 класса. Именно поэтому на базе нашей образовательной площадки в течение сентября можно совершенно бесплатно пройти профориентацию. Мы поможем подобрать специальность и вуз и выработать стратегию поступления».
В следующей статье в рубрике «Покупай у своих» читайте о том, куда пристроить кошку на время отпуска, об услугах гостиниц для животных и критериях выбора надежного заведения.
«Покупай у своих» — это проект по поддержке малого бизнеса Петербурга: карта, на которой предприниматели могут самостоятельно себя отметить, рассказать о своих товарах и услугах и, по желанию, предложить читателям скидку по промокоду FONTANKA.
Фотографии предоставлены героями материала
Обложка: freepik.com
Верстка: Екатерина Елизарова