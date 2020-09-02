Коронавирус подтолкнул к работе онлайн не только продавцов и производителей, но и образовательный бизнес. С самого начала карантина сотням городских кружков, секций и обучающих центров пришлось срочно осваивать новые для себя форматы. И если раньше дистанционные занятия по шахматам, рисованию, программированию и уж тем более каратэ было если не редкостью, то уж точно нишевым продуктом, то в апреле-мае это стало единственным возможным форматом работы.