«Наш выпускник может рассказать, как устроен мир с технической точки зрения, объяснить законы физики и механики не только своим сверстникам, но и родителям, сконструировать и усовершенствовать модель, логически и аналитически мыслить, добиваться поставленных целей, — обещает Мария Головченко, исполнительный директор и сооснователь детского центра инженерного творчества и конструирования.
— Дети собирают модели, изучают, как они работают с научной точки зрения, и запускают их. Когда ребята делают гоночную машину, они изучают скорость и мощность на примере гоночного заезда. Собирая катапульту, изучают потенциальную и кинетическую энергию. Запуская цепочечную карусель, знакомятся с центробежной силой».