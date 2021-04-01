Проект подготовлен специально для ПАО «Группа ЛСР».
*Крупнейший застройщик Санкт-Петербурга по данным Единого реестра застройщиков **ЖК «Цветной город». Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. *** ЖК «Ручьи».Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ****ЖК «Морская набережная». Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией «Группа ЛСР»
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Дизайнер: Екатерина Елизарова