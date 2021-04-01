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38 попугаев. Сколько александрийских столпов в 13-этажном доме и другие занимательные сравнения
Петербург — это давно не только всемирно известные достопримечательности, но и современные кварталы. Громадную их часть создал крупнейший* в городе по объемам строительства девелопер — «Группа ЛСР». За три десятка лет компания возвела сотни зданий, ставших неотъемлемой частью истории ее родного города. Для наглядности мы решили сравнить масштаб деятельности застройщика с разными петербургскими символами. И поразились!

38 попугаев. Сколько александрийских столпов в 13-этажном доме и другие занимательные сравнения

Петербург — это давно не только всемирно известные достопримечательности, но и современные кварталы. Громадную их часть создал крупнейший* в городе по объемам строительства девелопер — «Группа ЛСР». За три десятка лет компания возвела сотни зданий, ставших неотъемлемой частью истории ее родного города. Для наглядности мы решили сравнить масштаб деятельности застройщика с разными петербургскими символами. И поразились!
Это как соединить в одно целое Петроградский остров с Петровским, Каменным и Елагиным.
9,7 млн кв. м. — общая площадь объектов, построенных и реконструированных девелопером в Петербурге.
9,7 млн кв. м. — общая площадь объектов, построенных и реконструированных девелопером в Петербурге. Это как соединить в одно целое Петроградский остров с Петровским, Каменным и Елагиным.
ЛСР возводит дома в Петербурге почти 28 лет — с 1993 года. Пожалуй, не найдется ни одного района города, где не было бы домов этого строительного холдинга. Компания работает во всех сегментах: от комфорт-класса до элитного.
ЛСР возводит дома в Петербурге почти 28 лет — с 1993 года. Пожалуй, не найдется ни одного района города, где не было бы домов этого строительного холдинга. Компания работает во всех сегментах: от комфорт-класса до элитного.
Если бы проект получил единое название, как изначально планировалось, это был бы самый большой ЖК «Группы ЛСР» в Петербурге — размером в 11 стадионов «Зенита».
3,2 млн. кв. м. — жилая площадь комплексов «Новая Охта», «Цветной город»** и «Ручьи»***.
«Новая Охта»
«Цветной город»
«Ручьи»
3,2 млн. кв. м. — жилая площадь комплексов «Новая Охта», «Цветной город»** и «Ручьи»***. Если бы проект получил единое название, как изначально планировалось, это был бы самый большой ЖК «Группы ЛСР» в Петербурге — размером в 11 стадионов «Зенита».
Участок на востоке Петербурга «Группа ЛСР» начала застраивать в 2013 году. Это один из первых в городе примеров комплексного освоения территории. На площади в 600 га появились не только миллионы квадратных метров жилья, но и вся сопутствующая инфраструктура.
Столько петербуржцев живут в домах застройщика. Это, считай, все население Центрального района!
200 тысяч человек.
200 тысяч человек. Столько петербуржцев живут в домах застройщика. Это, считай, все население Центрального района!
Комфортная среда для жизни — основа проектов девелопера. В ЛСР используются качественные строительные материалы, многие из которых холдинг производит сам. Компания реализует концепцию «Добрый двор», продумывает безопасность жильцов ЖК, а рядом с домами, как правило, — максимум зелени.
Такой же объем, только уже камня, нужно примерно на три Александрийских столпа — если считать без ангела.
3 000 куб. м. — столько железобетонных изделий требуется, чтобы построить
13-этажный дом на 115 квартир.
«Ручьи»
3 000 куб. м. — столько железобетонных изделий требуется, чтобы построить 13-этажный дом на 115 квартир. Такой же объем, только уже камня, нужно примерно на три Александрийских столпа — если считать без ангела. - столпы+многоэтажка 13 этажей любая.
У ЛСР имеется собственный домостроительный комбинат, поэтому холдинг не зависит от колебаний на рынке железобетонной продукции. При этом в качестве материалов можно не сомневаться: у компании есть многолетний опыт, современная производственная база и лаборатории, которые проверяют продукцию на всех этапах.
Чуть больше Летнего сада — и, уж конечно, самый большой парк в Василеостровском районе Петербурга!
13 тыс. кв. м. — такого размера будет хвойный парк возле ЖК «Морская набережная»**** на берегу Финского залива.
«Морская набережная»
*13 тыс. кв. м. — такого размера будет хвойный парк возле ЖК «Морская набережная»**** на берегу Финского залива. Чуть больше Летнего сада — и, уж конечно, самый большой парк в Василеостровском районе Петербурга!
Общественная зона — гордость «Морской набережной». Кроме хвойного парка на две тысячи деревьев здесь будет обустроен променад вдоль залива. Он займет площадь в 11 га и станет одной из визитных карточек Санкт-Петербурга.

Город, который построил ЛСР

В этой инфографике мы собрали, пожалуй, главное об одном из крупнейших петербургских застройщиков.
Почти 28 лет работы
… Масштабно, не правда ли? В этом еще раз можно убедиться, если посмотреть на карту «Фонтанки». На ней мы собрали все жилые комплексы, построенные холдингом в Петербурге.
Проект подготовлен специально для ПАО «Группа ЛСР».
*Крупнейший застройщик Санкт-Петербурга по данным Единого реестра застройщиков

**ЖК «Цветной город». Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.


*** ЖК «Ручьи».Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.


****ЖК «Морская набережная». Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.


Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией «Группа ЛСР»
Другие источники фотографий: wikipedia.org
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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