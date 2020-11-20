Новейшая история Санкт-Петербурга глазами строителей

«Морская набережная» —
это вообще отдельный разговор! Ведь «Группа ЛСР» умеет не просто создавать новые проекты на земле, но и саму землю. Первый проект на намывных территориях —
«Морская набережная» на западе Васильевского острова. А недавно компания получила право намыть еще 143 гектара земли — уже в северной части. Для созидания такого масштаба потребуется 8 млн кубометров песка, но это не проблема —
песчаные карьеры и месторождения в Финском заливе у компании свои. Есть и специализированный флот для подобных работ: землесосы, гидроперегружатели, грузовые суда.
По плану новую территорию застроят к 2034 году: здесь должны появиться 700 тыс. кв. м жилья, около 260 тыс. кв. м коммерческих объектов, три школы, шесть детских садов. А 43 гектара отдадут под зеленые зоны. В общем, как всегда, планы у ЛСР грандиозные и связаны с родным Санкт-Петербургом. Немудрено: взгляните еще раз на эту карту
и поймете, что Питер — это ее дом. А наши дома — это во многом ЛСР. Так и живем 27 лет.