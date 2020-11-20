Новейшая история Санкт-Петербурга глазами строителей

Исторический центр богат уникальной архитектурой. На протяжении всей своей истории «Группа ЛСР» не только строила здесь новые дома, но и реконструировала здания прошлых веков по старинным чертежам. В одних сохранены исторические фасады, в других воссозданы парадные лестницы и двери, в некоторых случаях комплексно восстановлен и окружающий ландшафт.



Среди воссозданных и отреставрированных — особняки вроде дома Труворова (сейчас находится в свободной продаже) или дачи Воронихина. Даже штаб-квартира «Группы ЛСР» на Казанской расположена в доме, построенном в 1847 году. Один из знаковых проектов — бывший доходный дом купца Кирикова в Зоологическом переулке. Его главная ценность — фасад, украшенный 8 гипсовыми кариатидами. В советское время дом сильно пострадал: из него сделали общежитие университета, декор разрушался, гипс, из которого сделаны кариатиды, осыпался и покрывался копотью. Именно воссоздание прекрасных дев было самой кропотливой задачей в этом проекте. Реставрация вместе с проектированием и всеми остальными работами заняла пять лет. Для нового строительства, как правило, достаточно трех. Современные детали дома — аккуратный мансардный этаж, воздушная остекленная галерея, соединяющая две части дома, и атриумные дворики — практически не заметны и органично сочетаются с историческим фасадом.



Охраняемое здание — не подарок для девелопера, а головная боль. Масса экспертиз, согласований, пристальное внимание градозащитников. Строителям приходилось прибегать к самым нестандартным методам работы. Например, в жилом комплексе «Смольный парк» есть три здания, имеющие историческую ценность. Чтобы укрепить фундамент, не нарушив конструкцию, пришлось бурить небольшие скважины и заливать бетон в фундамент, как из шприца.



Еще один яркий пример — дом на Невском, 1, который превратился в современный бизнес-центр, но сохранил аутентичность. Здесь восстановлены парадные лестницы и мраморные полы, а также колонны, бронзовые перила, световой фонарь в атриуме на первом этаже и деревянные интерьеры нескольких комнат.



Вывод простой: за такие проекты возьмется далеко не каждый застройщик, ведь возвести дом с нуля гораздо легче и дешевле.

