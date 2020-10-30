Как мы уже говорили, строили собор, строили, а когда деньги кончились, осталось практически готовое здание, разве что с недостроенной колокольней и незаконченной отделкой, стоять пустым аж на 70 лет.



А народу же неинтересны деньги, ему же подавай тайны и загадки, даже сейчас. А что говорить о не таком просвещенном XVIII веке! Вот и поползли по Петербургу слухи о заброшенном монастыре. Вот не знаем, рассказывали ли про таинственный свет в окнах и про странные звуки, а про призраков — бывало, бывало.



Считали, что потому собор оставили, что пало на него проклятье. Какое? А вроде как погиб там кто-то, да при невыясненных обстоятельствах, вот и нельзя его освящать еще сто лет. А кто, почему — об этом самые разные слухи ходили. То ли рабочий, то ли подрядчик, то ли помощник самого Растрелли.



После того, как храм был заброшен, один из аптекарей по соседству повадился лазать по крышам собора и ловить голубей — для каких-то они ему были нужны декоктов или микстур. И вот однажды после дождя он поскользнулся на кровле и… Впрочем, говорили и что не сам он упал — столкнул или напугал до смерти его первый призрак. Так или иначе, но появилось у собора еще одно привидение. Вроде бы даже с голубем в руках.



Потом, когда в уже достроенный собор стали на воскресные богослужения водить воспитанниц Смольного института, они шептались, что показывается вечерами в церкви Белая Дама. Кто она и как умерла — мы не знаем, но наверняка в ее истории была несчастная любовь. Хотя, конечно, это могла быть и монахиня, замурованная в алтаре, — так даже страшнее получается.





