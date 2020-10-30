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Колокольня в тумане и дама в белом:
вы видели призраки Смольного?

Колокольня в тумане и дама в белом:

вы видели призраки Смольного?
30 октября — день рождения Смольного собора. В 1748 году именно в этот день в его основание торжественно положили первый камень. Чтобы отпраздновать это событие, «Фонтанка» решила из всей обширной мифологии Петербурга выбрать те легенды, которые относятся к собору и рассказать их читателям. Кстати, некоторые из них можно рассказывать на Хэллоуин вместо традиционных страшных историй.

Еще до Петербурга

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Миф о том, что Петербург был построен на пустом болоте, уже давно опровергли ученые. И мы знаем несколько легенд, которые восходят еще к допетровским временам. Одна из них касается берега, на котором позднее был построен Смольный собор.

Давным-давно, гласит этот миф, черт странствовал по земле и однажды оказался на берегу Невы. Там даже остались следы его копыт. Люди, поселившись в этом месте, их нашли и — как бы чего не вышло — возвели над ними церковь. С тех пор тут всегда стоял храм — и, как мы видим, сейчас тоже он есть.

Потом пришел Петр I и построил на этом месте смоляные заводы для нужд флота. А на другом берегу появился в те же годы завод пороховой — а где порох, там и сера. Легенды говорят, что все это неспроста!
Еще до Петербурга
Миф о том, что Петербург был построен на пустом болоте, уже давно опровергли ученые. И мы знаем несколько легенд, которые восходят еще к допетровским временам. Одна из них касается берега, на котором позднее был построен Смольный собор.

Давным-давно, гласит этот миф, черт странствовал по земле и однажды оказался на берегу Невы. Там даже остались следы его копыт. Люди, поселившись в этом месте, их нашли и — как бы чего не вышло — возвели над ними церковь. С тех пор тут всегда стоял храм — и, как мы видим, сейчас тоже он есть.

Потом пришел Петр I и построил на этом месте смоляные заводы для нужд флота. А на другом берегу появился в те же годы завод пороховой — а где порох, там и сера. Легенды говорят, что все это неспроста!
Было ли что-то необычное на берегу Невы?
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Елизавета и Бирон: легенда о слежке

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Дочь Петра I Елизавета детство и молодость провела в Смольном доме — дворце, который был построен недалеко от смолокурен. Когда на российский престол взошла Анна Иоанновна, четвертая дочь брата Петра I, Елизавете, родной дочери царя, был всего лишь 21 год.

Говорили, что Анна Иоанновна настолько опасалась заговора со стороны молодой царевны, что посылала своего фаворита Бирона лично следить за этой подозрительной особой. Тот для такой слежки переодевался конюхом, что было ему привычно: ведь его блестящая родословная, по слухам, была придуманной, а еще дед его был ухаживал за лошадьми при дворе герцога Курляндского.

Правда это или нет, мы не знаем. Но при восшествии на престол Елизавета не только не начала ущемлять бывшего фаворита ее тетки, но и облегчила его положение — к тому моменту он уже был сослан с поражением в правах, чудом избежав смертной казни.


Елизавета и Бирон: легенда о слежке
Дочь Петра I Елизавета детство и молодость провела в Смольном доме — дворце, который был построен недалеко от смолокурен. Когда на российский престол взошла Анна Иоанновна, четвертая дочь брата Петра I, Елизавете, родной дочери царя, был всего лишь 21 год.

Говорили, что Анна Иоанновна настолько опасалась заговора со стороны молодой царевны, что посылала своего фаворита Бирона лично следить за этой подозрительной особой. Тот для такой слежки переодевался конюхом, что было ему привычно: ведь его блестящая родословная, по слухам, была придуманной, а еще дед его был ухаживал за лошадьми при дворе герцога Курляндского.

Правда это или нет, мы не знаем. Но при восшествии на престол Елизавета не только не начала ущемлять бывшего фаворита ее тетки, но и облегчила его положение — к тому моменту он уже был сослан с поражением в правах, чудом избежав смертной казни.
Как вы думаете, следил ли Бирон за Елизаветой
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Елизавета Петровна уходит в монастырь

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Никто не знает, всерьез или только на словах, но императрица Елизавета, прозванная также Кроткой Елисавет, часто собиралась уйти в монастырь. Ходили слухи, что на четвертом году царствования вся эта придворная кутерьма так ей надоела, что она уже совсем было собралась оставить престол племяннику, великому князю Петру Федоровичу и удалиться в обитель. Да вот беда, монастыря по вкусу не нашлось, пришлось строить. Другие же говорили, что она так была благодарна богу за то, что сделал ее императрицей, что при восшествии на престол она дала обет построить женский монастырь.

Как бы то ни было, монастырь начали строить. Место для него выбрано было явно из сентиментальности: там, где прошли детство и юность Елизаветы. И проект монастыря работы архитектора Бартоломео Франческо Растрелли получился нежный и легкий, нарядный, как игрушка или девичье украшение.
Елизавета Петровна уходит в монастырь
Никто не знает, всерьез или только на словах, но императрица Елизавета, прозванная также Кроткой Елисавет, часто собиралась уйти в монастырь. Ходили слухи, что на четвертом году царствования вся эта придворная кутерьма так ей надоела, что она уже совсем было собралась оставить престол племяннику, великому князю Петру Федоровичу и удалиться в обитель. Да вот беда, монастыря по вкусу не нашлось, пришлось строить. Другие же говорили, что она так была благодарна богу за то, что сделал ее императрицей, что при восшествии на престол она дала обет построить женский монастырь.

Как бы то ни было, монастырь начали строить. Место для него выбрано было явно из сентиментальности: там, где прошли детство и юность Елизаветы. И проект монастыря работы архитектора Бартоломео Франческо Растрелли получился нежный и легкий, нарядный, как игрушка или девичье украшение.
Собиралась ли, как вам кажется, императрица уйти в монастырь?
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Шляпа Кваренги

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Стройка Смольного монастыря началась довольно бодро, однако потом денег на его возведение стало меньше, выделяли их из казны неохотно, потому что все уходило на ведение войны.

Собор остался недостроенным, но все-таки был так хорош, что даже известные резким характером и некоторой неприязнью к стилю барокко архитектор Джакомо Кваренги проходя мимо Смольного собора, каждый раз останавливался, снимал шляпу и восклицал: «Ecco una chiesa!» («Вот это храм!»)

Почему Кваренги недолюбливал барокко? Да потому, что его понимание архитектуры было классицистическим, очень строгим, а попал он в Петербург, где уже сложилась витиеватая и пышная барочная застройка. Но лучшие ее образцы, к которым, несомненно, относится и Смольный собор, и у него, по легенде, вызывали восхищение.
Шляпа Кваренги
Стройка Смольного монастыря началась довольно бодро, однако потом денег на его возведение стало меньше, выделяли их из казны неохотно, потому что все уходило на ведение войны.

Собор остался недостроенным, но все-таки был так хорош, что даже известные резким характером и некоторой неприязнью к стилю барокко архитектор Джакомо Кваренги проходя мимо Смольного собора, каждый раз останавливался, снимал шляпу и восклицал: «Ecco una chiesa!» («Вот это храм!»)

Почему Кваренги недолюбливал барокко? Да потому, что его понимание архитектуры было классицистическим, очень строгим, а попал он в Петербург, где уже сложилась витиеватая и пышная барочная застройка. Но лучшие ее образцы, к которым, несомненно, относится и Смольный собор, и у него, по легенде, вызывали восхищение.
Верите ли вы в эту легенду?
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Заброшка и призраки

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Как мы уже говорили, строили собор, строили, а когда деньги кончились, осталось практически готовое здание, разве что с недостроенной колокольней и незаконченной отделкой, стоять пустым аж на 70 лет.

А народу же неинтересны деньги, ему же подавай тайны и загадки, даже сейчас. А что говорить о не таком просвещенном XVIII веке! Вот и поползли по Петербургу слухи о заброшенном монастыре. Вот не знаем, рассказывали ли про таинственный свет в окнах и про странные звуки, а про призраков — бывало, бывало.

Считали, что потому собор оставили, что пало на него проклятье. Какое? А вроде как погиб там кто-то, да при невыясненных обстоятельствах, вот и нельзя его освящать еще сто лет. А кто, почему — об этом самые разные слухи ходили. То ли рабочий, то ли подрядчик, то ли помощник самого Растрелли.

После того, как храм был заброшен, один из аптекарей по соседству повадился лазать по крышам собора и ловить голубей — для каких-то они ему были нужны декоктов или микстур. И вот однажды после дождя он поскользнулся на кровле и… Впрочем, говорили и что не сам он упал — столкнул или напугал до смерти его первый призрак. Так или иначе, но появилось у собора еще одно привидение. Вроде бы даже с голубем в руках.

Потом, когда в уже достроенный собор стали на воскресные богослужения водить воспитанниц Смольного института, они шептались, что показывается вечерами в церкви Белая Дама. Кто она и как умерла — мы не знаем, но наверняка в ее истории была несчастная любовь. Хотя, конечно, это могла быть и монахиня, замурованная в алтаре, — так даже страшнее получается.


Заброшка и призраки
Как мы уже говорили, строили собор, строили, а когда деньги кончились, осталось практически готовое здание, разве что с недостроенной колокольней и незаконченной отделкой, стоять пустым аж на 70 лет.

А народу же неинтересны деньги, ему же подавай тайны и загадки, даже сейчас. А что говорить о не таком просвещенном XVIII веке! Вот и поползли по Петербургу слухи о заброшенном монастыре. Вот не знаем, рассказывали ли про таинственный свет в окнах и про странные звуки, а про призраков — бывало, бывало.

Считали, что потому собор оставили, что пало на него проклятье. Какое? А вроде как погиб там кто-то, да при невыясненных обстоятельствах, вот и нельзя его освящать еще сто лет. А кто, почему — об этом самые разные слухи ходили. То ли рабочий, то ли подрядчик, то ли помощник самого Растрелли.

После того, как храм был заброшен, один из аптекарей по соседству повадился лазать по крышам собора и ловить голубей — для каких-то они ему были нужны декоктов или микстур. И вот однажды после дождя он поскользнулся на кровле и… Впрочем, говорили и что не сам он упал — столкнул или напугал до смерти его первый призрак. Так или иначе, но появилось у собора еще одно привидение. Вроде бы даже с голубем в руках.

Потом, когда в уже достроенный собор стали на воскресные богослужения водить воспитанниц Смольного института, они шептались, что показывается вечерами в церкви Белая Дама. Кто она и как умерла — мы не знаем, но наверняка в ее истории была несчастная любовь. Хотя, конечно, это могла быть и монахиня, замурованная в алтаре, — так даже страшнее получается.

Кто вам кажется страшнее из призраков Смольного собора
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Вырастает и уменьшается

Projection equipment: slide projectors, presentations, overhead projectors, and computer projectors.
По поводу конструкции Смольного собора есть один то ли факт, то ли миф. Еще Анна Ахматова как-то заметила, что издалека собор кажется выше, чем вблизи. Пригляделись — и точно. С расстояния он как будто плывет над городом, а вблизи — камерный, уютный.

Попробуйте оценить разницу сами, гуляя в том районе в ясный день.
Вырастает и уменьшается
По поводу конструкции Смольного собора есть один то ли факт, то ли миф. Еще Анна Ахматова как-то заметила, что издалека собор кажется выше, чем вблизи. Пригляделись — и точно. С расстояния он как будто плывет над городом, а вблизи — камерный, уютный.

Попробуйте оценить разницу сами, гуляя в том районе в ясный день.
Замечали раньше?
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А стены раньше были лучше!

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Пока Смольный стоял недостроенным, в нем еще сохранялись некоторые элементы пышной барочной отделки. Например, стены уже были расписаны в технике гризайль — то есть разными по насыщенности тонами одного цвета.

По легенде, когда перед возобновлением строительства собор осматривал Николай I, ему эта красота не понравилась. То ли показалась неаккуратной, то ли он прикинул, сколько придется тратить на ее возобновление после всех переделок, но вердикт был строг: убрать. И стены забелили.

Совсем недавно при реставрации собора гризайлевую роспись нашли, оценили и законсервировали.
А стены раньше были лучше!
Пока Смольный стоял недостроенным, в нем еще сохранялись некоторые элементы пышной барочной отделки. Например, стены уже были расписаны в технике гризайль — то есть разными по насыщенности тонами одного цвета.

По легенде, когда перед возобновлением строительства собор осматривал Николай I, ему эта красота не понравилась. То ли показалась неаккуратной, то ли он прикинул, сколько придется тратить на ее возобновление после всех переделок, но вердикт был строг: убрать. И стены забелили.

Совсем недавно при реставрации собора гризайлевую роспись нашли, оценили и законсервировали.
Что по-вашему более уместно в Смольном соборе?
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Бережет от бомб. В том числе от атомных

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Но мы все о дореволюционной истории. А о XX веке, когда Смольный был сначала складом декораций, потом выставочным залом «Ленинград сегодня и завтра», а потом концертным залом, тоже есть что сказать.

В начале Великой Отечественной войны в подвалах собора оборудовали бомбоубежище для руководства города. Ходили слухи, что тогдашний первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии А.Жданов просидел в этом укрытии чуть ли не всю войну.

И вот что удивительно: в блокаду собор никак не маскировали, в отличие от здания Смольного институт, где было правительство города и штаб военных действий. Район этот подвергался ожесточенным бомбежкам. Но ни один снаряд в собор не попал. Конечно, защитники ленинградского неба его особенно берегли, все-таки правительственный объект рядом (и в подвале), однако такое чудесное везение обращает на себя внимание. Полуразрушенный иконостас собора демонтировали только в 1972 году. Так, может, именно он и защитил здание от бомбежки?

После войны убежище было, в свете новых достижений военной промышленности, переоборудовано в противоатомное, и информация о нем дошла до горожан совсем недавно. Зато много слухов и толков ходило о подземных ходах из подвала собора непонятно куда. Говорили и о секретной ветке метро от собора до перегона между «Чернышевской» и «Площадью Ленина». Но пока ее существование не доказано.
Бережет от бомб. В том числе от атомных
Но мы все о дореволюционной истории. А о XX веке, когда Смольный был сначала складом декораций, потом выставочным залом «Ленинград сегодня и завтра», а потом концертным залом, тоже есть что сказать.

В начале Великой Отечественной войны в подвалах собора оборудовали бомбоубежище для руководства города. Ходили слухи, что тогдашний первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии А.Жданов просидел в этом укрытии чуть ли не всю войну.

И вот что удивительно: в блокаду собор никак не маскировали, в отличие от здания Смольного институт, где было правительство города и штаб военных действий. Район этот подвергался ожесточенным бомбежкам. Но ни один снаряд в собор не попал. Конечно, защитники ленинградского неба его особенно берегли, все-таки правительственный объект рядом (и в подвале), однако такое чудесное везение обращает на себя внимание. Полуразрушенный иконостас собора демонтировали только в 1972 году. Так, может, именно он и защитил здание от бомбежки?

После войны убежище было, в свете новых достижений военной промышленности, переоборудовано в противоатомное, и информация о нем дошла до горожан совсем недавно. Зато много слухов и толков ходило о подземных ходах из подвала собора непонятно куда. Говорили и о секретной ветке метро от собора до перегона между «Чернышевской» и «Площадью Ленина». Но пока ее существование не доказано.
Есть ли ветка метро от Смольного собора?
Ответить

Немного нумерологии

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Нумерология — это странная как бы наука (на самом деле нет), которая ищет закономерности и связи между числами. Например, в существовании Смольного собора есть крайне любопытная странность: число 87. Именно столько лет прошло от его закладки до того, как он стал действующим. Потом в соборе 87 лет проходили службы и столько же он стоял закрытым.

Число это нумерологи истолковывают очень красиво: восьмерка — это щит, а семерка — меч. Таким образом, получается, что Смольный собор защищает наш город от бедствий и, возможно, от негативного влияния «чертова следа». Как вписывается в это утверждение легенды о проклятии храма — не знаем, мы не специалисты!

В христианской же традиции число 7 символизирует полноту творения, число 8 — вечность, вечный невечерний день Царства Небесного.
Немного нумерологии
Нумерология — это странная как бы наука (на самом деле нет), которая ищет закономерности и связи между числами. Например, в существовании Смольного собора есть крайне любопытная странность: число 87. Именно столько лет прошло от его закладки до того, как он стал действующим. Потом в соборе 87 лет проходили службы и столько же он стоял закрытым.

Число это нумерологи истолковывают очень красиво: восьмерка - это щит, а семерка — меч. Таким образом, получается, что Смольный собор защищает наш город от бедствий и, возможно, от негативного влияния «чертова следа». Как вписывается в это утверждение легенды о проклятии храма — не знаем, мы не специалисты!

В христианской же традиции число 7 символизирует полноту творения, число 8 — вечность, вечный невечерний день Царства Небесного.
Какому толкованию вы больше доверяете?
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Ветер, туман и... колокольня

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Есть еще одна очень изящная, чисто петербургская легенда о колокольне Смольного собора. Беспокоила она умы горожан тем, что должна она была стать выше всех зданий в России, включая самый высокий в то время Петропавловский собор. И уже достроили ее до второго этажа — как возведение остановили. А потом взяли и разобрали, отняв у города еще один шанс утереть нос Москве. Да что там Москве, всей Европе!

Так вот, старые петербуржцы рассказывали, что еще в начале XX века в туманных осенних или зимних сумерках часто проступал на небе силуэт этой величественной постройки. Позже тоже что-то такое говорили — вроде бы стоит, а внимательнее всмотришься — так вроде бы и нет ее. Но времена настали более просвещенные, все больше народу в призраков не верило, а они такого небрежения не любят.

Попробуйте в плохую погоду погулять поодаль от Смольного — например, по Большеохтинскому мосту — и приглядитесь. Вдруг да увидите?

Эта легенда, в отличие от призраков и ненайденных следов, имеет под собой прочное основание — такое же, как найденный археологами фундамент колокольни с аккуратно подобранными и обработанными каменными плитами и сваями из лиственницы. Говорят, что после небольшого ремонта на нем вполне можно заново выстроить так и не законченное сооружение.
Ветер, туман и... колокольня
Есть еще одна очень изящная, чисто петербургская легенда о колокольне Смольного собора. Беспокоила она умы горожан тем, что должна она была стать выше всех зданий в России, включая самый высокий в то время Петропавловский собор. И уже достроили ее до второго этажа — как возведение остановили. А потом взяли и разобрали, отняв у города еще один шанс утереть нос Москве. Да что там Москве, всей Европе!

Так вот, старые петербуржцы рассказывали, что еще в начале XX века в туманных осенних или зимних сумерках часто проступал на небе силуэт этой величественной постройки. Позже тоже что-то такое говорили — вроде бы стоит, а внимательнее всмотришься — так вроде бы и нет ее. Но времена настали более просвещенные, все больше народу в призраков не верило, а они такого небрежения не любят.

Попробуйте в плохую погоду погулять поодаль от Смольного — например, по Большеохтинскому мосту — и приглядитесь. Вдруг да увидите?

Эта легенда, в отличие от призраков и ненайденных следов, имеет под собой прочное основание — такое же, как найденный археологами фундамент колокольни с аккуратно подобранными и обработанными каменными плитами и сваями из лиственницы. Говорят, что после небольшого ремонта на нем вполне можно заново выстроить так и не законченное сооружение.
Видели ли вы призрак колокольни?
Ответить
Материал подготовлен в партнерстве с Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

Автор: Елена Виноградова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: freepik.com, wikipedia.org
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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