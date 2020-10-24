Главное — ни слова об уроках. «Будьте хитрыми: если ваш ребёнок терпеть не может математику, то просто играйте в «новую игру про ёжиков». При такой подаче ребёнка, скорее всего, не смутит тот факт, что для победы в этой игре нужно складывать и вычитать», — порекомендовал Сергей. То же самое с физическими упражнениями: можно посоревноваться, кто выше подпрыгнет до потолка или кто лучше покажет, как потягивается кошка.

