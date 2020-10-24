Можно попасть и в языковый лагерь
, несмотря на то, что на чемоданах уже сидят более 100 человек.
Осенняя смена продлится в нем с 26 октября по 2 ноября,
при желании родители смогут оставить ребенка до 4 ноября.
Возможно, добавят еще несколько дней, пока окончательное решение не принято, рассказывает представитель лагеря Анастасия Семенидо
. Изучение английского языка разбавят спортивные игры и соревнования и песни под гитару. Легенда этой смены связана с магией, поэтому ребят научат делать волшебные палочки и ловцы снов. Из-за коронавируса все мероприятия внутриотрядные, отряды между собой пересекаться не должны.