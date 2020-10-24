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покупай у своих
Спасаем детей от гаджетов

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА КАНИКУЛАХ
Если родители не хотят, чтобы дети провели все каникулы, уткнувшись в гаджеты и слоняясь по торговым центрам, им придется поднапрячься. «Фонтанка» вместе с участниками проекта «Покупай у своих» предлагает идеи, чем занять ребенка дома и за его пределами.

За свежим воздухом и активным отдыхом —
отправляем в лагерь

Чтобы школьники не болтались зря по улицам и торговым центрам, можно отправить их за город. Лагеря Ленобласти сейчас активно добирают детей на осеннюю смену. Некоторые из них уже скорректировали сроки в связи с продлением каникул.
В одном из самых известных областных частных лагерей смена продлится до 3 ноября, но при желании родители смогут оставить ребенка под присмотром вожатых до пятницы, 6 ноября, сообщила «Фонтанке» директор организации Дарья Конт. Дети будут заниматься спортивным туризмом, разводить костер, учиться готовить на нем пищу, а также на тренингах развивать навыки управления временем и собственными эмоциональным состоянием. 26 октября в лагерь отправятся 262 человека, но к ним можно присоединиться — еще есть несколько мест.
Главное условие для заезда — у ребенка в школе не должно быть карантина по коронавирусу, отметил директор лагеря. В противном случае не спасет даже отрицательный тест.
Детям вообще не обязательно сдавать анализ на коронавирус, чтобы попасть на осеннюю смену, рассказал создатель одного из лагерей Иван Куркин. У него заезд — с 25 по 31 октября. Продление отдыха еще на неделю вслед за каникулами обсуждалось, но не было принято — для родителей выходит дороговато. Больше 60 юных петербуржцев примут участие в ролевой игре по роману Мариам Петросян «Дом, в котором…». Через погружение в магическое пространство книги им обещают помочь в решении таких задач, как профориентация и самоопределение.
Также осталось еще несколько мест в центре развития детей и выбора профессий. На осенней смене детям предлагают познакомиться с одной из четырех специальностей: мультипликатор, мобильный фотограф, ресторатор и психолог.
Можно попасть и в языковый лагерь, несмотря на то, что на чемоданах уже сидят более 100 человек. Осенняя смена продлится в нем с 26 октября по 2 ноября, при желании родители смогут оставить ребенка до 4 ноября. Возможно, добавят еще несколько дней, пока окончательное решение не принято, рассказывает представитель лагеря Анастасия Семенидо. Изучение английского языка разбавят спортивные игры и соревнования и песни под гитару. Легенда этой смены связана с магией, поэтому ребят научат делать волшебные палочки и ловцы снов. Из-за коронавируса все мероприятия внутриотрядные, отряды между собой пересекаться не должны.
Во время весенней смены, на которую пришлась первая волна COVID-19, лагерь испытал вместе со своими воспитанниками активности в онлайн-формате, сейчас в подобном не видят необходимости.
«Дети от этого действительно устали. Как показала практика весны от первой до последней, пятой, онлайн-смены, спрос действительно снизился, потому что люди устали, и онлайн у них не ассоциируется с лагерем», — сообщила Семенидо.


Что делать дома?

«Когда родители школьников спрашивают: «Чем занять детей на длинных каникулах?» — это уже хорошо. Такой вопрос означает, что они не готовы оставить детей наедине с компьютерными играми и хотят найти что-то полезное и интересное», — уверен основатель петербургского издательства детских настольных игр Сергей Пархоменко. Сергей обращает внимание, что важно и то, как заниматься с ребенком, чтобы полезные занятия не стали для него наказанием. Речь идет о ребятах, которые пошли в первый или второй класс. Сергей предлагает соблюдать несколько правил.
Прежде всего, нельзя заставлять ребенка заниматься.
Темп должен задавать именно ребенок, а не взрослый.
Нужно выбирать игры и занятия, соответствующие возрасту и умениям.
«Даже если это игра или занятие на скорость, дайте время подумать, — посоветовал Сергей. — Фразы вроде «мы же это проходили!», «думай быстрее!» или «у тебя же вчера получалось!» не принесут ничего, кроме стресса и расстройства. Но если дать ребёнку время сориентироваться, он превзойдёт все ваши ожидания».
Главное — ни слова об уроках. «Будьте хитрыми: если ваш ребёнок терпеть не может математику, то просто играйте в «новую игру про ёжиков». При такой подаче ребёнка, скорее всего, не смутит тот факт, что для победы в этой игре нужно складывать и вычитать», — порекомендовал Сергей. То же самое с физическими упражнениями: можно посоревноваться, кто выше подпрыгнет до потолка или кто лучше покажет, как потягивается кошка.
Сергей Пархоменко поделился лайфхаком, как легко и весело выучить таблицу умножения для тех, кому это еще предстоит: «Распечатайте шаблон и следуйте простой инструкции. Каждой полоске соответствует цифра. Выбирайте нужную и заворачивайте фрагменты полоски, как в инструкции, чтобы увидеть результат примера. Все полоски в сложенном виде прекрасно помещаются в спичечный коробок, а тот — в карман».
Чтобы отвлечь детей от гаджетов, Сергей советует родителям приобщить отпрысков к настольным играм. «Настольная игра тренирует волевые качества и умение соблюдать правила, учит выигрывать и, что немаловажно, достойно проигрывать», — утверждает сотрудник издательства. Он призывает пробовать разные настолки и гарантирует, что скоро у ребенка появится любимая игра.
Также можно захватить внимание ребенка впечатляющими экспериментами. Например, сделать яйцо дракона. Проводить этот эксперимент лучше в присутствии взрослых. Для него понадобятся вареное куриное яйцо, две ложки, канцелярская резинка, свеча и банка с водой. Яйцо нужно нагреть над огнем со всех сторон. В этом помогут ложки, которые нужно скрепить резинкой в области рукояток. Получившимися щипцами яйцо зажимаем с двух сторон и греем над свечой, пока скорлупа полностью не почернеет. Потом опускаем в воду и наблюдаем, как в ней плавает драконье яйцо.
Какие еще интересные образовательные курсы, квесты и спектакли ждут школьников на каникулах, читайте в гиде «Фонтанки».
«Покупай у своих» — это проект по поддержке малого бизнеса Петербурга: карта, на которой предприниматели могут самостоятельно себя отметить, рассказать о своих товарах и услугах и, по желанию, предложить читателям скидку по промокоду FONTANKA.

В следующей статье в рубрике «Покупай у своих» читайте о том почему курсы иностранных языков для взрослых стали особенно популярны в карантин.
Авторы: Евгения Горбунова, Елена Шевчук
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Фотографии: freepik.com
Другие источники фотографий: freepik.com
Верстка: Ольга Голубева