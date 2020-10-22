Осенние школьные каникулы в Петербурге в этом году продлятся не одну, а целых две недели. «Фонтанка» собрала гид по самым интересным событиям, которые пройдут в городе с 26 октября по 8 ноября, и рассказывает, чем в это время заняться школьникам.

Прыгающая еда и квесты с чудовищами: чем занять детей во время длинных осенних каникул

Фото: Александр Казаков/«Коммерсантъ»

Любителям науки: что послушать и где ставить опыты

Онлайн-академия Arzamas тщательно подготовилась к школьным каникулам и запустила сразу три образовательных курса в Zoom. Цикл уроков «Дети, игры и танцы народов мира: путешествия вокруг света» посвятили необычным фактам — за четыре занятия по 40 минут участникам расскажут, как взрослеют дети народов хадза и датога из Танзании, индийцы из Индии, баски из Испании и Франции и чукчи из России. Автор курса — антрополог Валентина Буркова много лет ездила в экспедиции в Африку и жила в разных странах, так что свободно оперирует фактами и делится историями реальных приключений.



Второй цикл уроков получил название «Химия на кухне: основы химических законов на примере еды». Растворять мясо, делать яйцо прыгучим и пытаться понять, что общего у майонеза и марципана, участникам поможет преподаватель биологического, химического и психологического факультетов МГУ Иван Сорокин. Для участия потребуется только Zoom и обычный кухонный фартук.



Третий из новых онлайн-блоков Академии Arzamas — «Тайная жизнь моря». Речь пойдёт о подводных обитателях и арктических экспедициях. Разобраться в них детям поможет биолог, океанолог Константин Соловьёв, который нырял в северных и южных морях, работал гидом-биологом. Подробности о курсах можно посмотреть на официальном сайте проекта.

Ставить опыты на собственной кухне под руководством преподавателя через ZOOM предлагают и петербургские лектории. Проект «Умный Петербург» с 26 по 30 октября проводит «лаборатории по химии на удалёнке». Перед началом занятий родителям передадут коробку со всем необходимым на пять дней экспериментов. Преподаватели в теории «пройдутся» по основным разделам базовой школьной программы и поговорят, например, об основных классах соединений, а затем покажут, как закрепить знания на практике. Обещают: «Дом уцелеет, пальцы останутся на месте».



В первую неделю каникул новую программу запустит Музей занимательной науки Лабиринтум. «Что общего у пещерного человека, алхимика и современного ученого? Как раньше люди объясняли природные явления? К чему приводит желание познать мир и преобразовать его наилучшим образом?» — вот основные вопросы, которые предстоит обсудить участникам интенсива. Занятия будут проходить в разное время ежедневно с 9.00 до 19.00.

Если стать умнее хочется не только детям, но и родителям, стоит обратить внимание на конференцию «Учёные против мифов». Слёт специалистов приурочат к Хеллоуину: 31 октября и 1 ноября спикеры и слушатели пройдут по всем кругам науки, от «Тёмной стороны биологии» с разговорами про лох-несское чудовище и слабые места вампиров до «Мечт о контакте» с инопланетянами и искусственными языками.



Молодым лингвистам и театралам: где узнать новое и развлечься

Библиотека имени Лермонтова вопросы самоопределения игнорировать не стала и анонсировала лекцию «Я на пороге выбора своего пути». Об основных типах профессий и разных сферах, где можно работать, в ZOOM поговорят 29 октября в 17.00.



Ну а сотрудники Дома культуры Льва Лурье решили, что сил сидеть дома уже больше нет, и организовали «живой» пятидневный коммуникатив для подростков «Проще говоря». Участники будут встречаться в пространстве «Фунт Изюма» на три часа каждый день, чтобы научиться общаться, выразительно говорить, выступать перед публикой и прокачивать актёрские навыки. Сопровождать детей взялись режиссёр и менеджер шоу-проектов Дмитрий Искра-Гаевский и психолог Ксения Дудина.

Тем подросткам, которые всему прочему предпочитают современные языки с литературой, понравится IV детский английский фестиваль в Центре британской книги. С самого утра на онлайн-встречах переводчики и учителя научат детей понимать рецепты на английском и готовить булочки к чаю, поделятся фактами о современном Лондоне, которых нет в учебниках, и уже на русском поговорят о том, кто вдохновлял знаменитых сказочников на написание «Питера Пена», «Пиноккио» или же «Мэри Поппинс». Чтобы получить ссылку на конференцию, нужно зарегистрироваться.



К сказочным персонажам и английско-американским традициям, конечно, обратятся на Хеллоуине. Квест с ожившими чудовищами и необычными явлениями со всего света вечером 31 октября пройдет во дворце Кваренги — в пространстве Freedom и в музее Титикака. К утру участникам «Ночи в музее» нужно собрать древнюю пластину Амон-Ра. А в Парке им. Бабушкина 30–31 октября и 1 ноября пройдёт общегородской праздник. В программе — костюмированный карнавал, мастер-классы художественной резки по овощам и выставка фантастических фонариков.



Дима Билан, Николай Басков, Диана Арбенина и другие артисты устроят большой концерт и споют песни из картин «Союзмультфильма». Послушать композиции из «Чебурашки», «Золушки», «Умки» и других лент и вспомнить отечественных героев фильмов и книг 30 октября приглашают всех детей. Для этого нужно будет зайти в группы «ВКонтакте» или в Facebook «Союзмультфильма» или «Русского радио» и открыть ссылку с онлайн-трансляцией. Точное время и детали появятся в социальных сетях ближе к дате вечера.

В детском театре Karlsson House 6 ноября стартует курс по актёрскому мастерству. Занятия будут проходить два раза в неделю, с учениками 4–6 лет поставят профессиональный мини-спектакль.

Ну а Театр марионеток им. Е. С. Деммени зовёт за кулисы. 30 октября, 6 и 14 ноября на экскурсиях детям покажут коллекцию марионеток разного времени и объяснят, как их «оживить».

Тем младшеклассникам, которым пока что не хочется выходить из образа зрителя, не стоит пропускать новый спектакль театра «Мимигранты» «С приветом, Винни-Пух!» по Борису Заходеру. Один из показов — 7 ноября.

Смотреть спектакли хоть каждый день в Сети получится на детском театральном фестивале «Маршак». С 26 по 31 октября коллективы из разных городов обращаются к фольклору и показывают спектакль про финскую «Волшебную мельницу Сампо» и про «Пеппи Длинныйчулок» XXI века по имени Тоня Глиммердал из маленькой норвежской деревушки. Также в афише есть «Сны Пиросмани» от артистов Упсала-цирка, притча о блудном сыне «Ваня Датский», «Золушка» и «Эльфийские сказки», декорации для которых уместились в коробочки из-под конфет.

«Тоня Глиммердал» Фото: предоставлено театром