Модный московский шоурум My Little Italy добрался до Петербурга

Шоурум итальянской красоты открылся в Петербурге. В одежде от My Little Italy вы встретите зиму во всеоружии: в пуховике жемчужного цвета всегда будет тепло, а в «пудровом» костюме спорт-шик — удобно. Если представится случай выйти в свет, теплые мерцающие платья заставят других модниц завистливо поглядывать в вашу сторону.Как это часто бывает, My Little Italy возник из личного опыта создательницы. Поклонница итальянских брендов покупала одежду любимых марок в небольших бутиках в Москве, но широта ассортимента и частота обновления коллекций ее не устраивали. Так пять лет назад в российской столице появился шоурум, где новинки появляются каждую неделю, а в торговом зале всегда можно найти около 500 наименований товаров. Это женская одежда — повседневная и для особых случаев, классика и sporty-chic, верхняя одежда, аксессуары.