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Модный московский шоурум My Little Italy добрался до Петербурга
Шоурум итальянской красоты открылся в Петербурге. В одежде от My Little Italy вы встретите зиму во всеоружии: в пуховике жемчужного цвета всегда будет тепло, а в «пудровом» костюме спорт-шикудобно. Если представится случай выйти в свет, теплые мерцающие платья заставят других модниц завистливо поглядывать в вашу сторону.

Как это часто бывает, My Little Italy возник из личного опыта создательницы. Поклонница итальянских брендов покупала одежду любимых марок в небольших бутиках в Москве, но широта ассортимента и частота обновления коллекций ее не устраивали. Так пять лет назад в российской столице появился шоурум, где новинки появляются каждую неделю, а в торговом зале всегда можно найти около 500 наименований товаров. Это женская одежда — повседневная и для особых случаев, классика и sporty-chic, верхняя одежда, аксессуары.
В сентябре 2020 года открылось второе пространство — в Петербурге, на Малой Конюшенной улице, 12.

My Little Italy в Петербурге — это:

Известные бренды: Imperial, Maryley, Vicolo, Kontatto, Rinascimento и другие. Размерный ряд от XS до L
Ассортимент разных итальянских фабрик и модных домов, подобранный в виде капсульного гардероба
120 кв. метров, 3 торговых зала и 3 большие примерочные зоны
От 600 единиц товара под каждую новую коллекцию, поставки новинок из Италии 1-2 раза в неделю
Благодаря быстрому обороту шоурум может предложить привлекательные цены на итальянские бренды. Порадуют покупательниц и эксклюзивные вещи, которых отшивают на Апеннинах специально для My Little Italy.

На днях в шоурум пришли новинки коллекции «Зима 2020»: стильные пуховики, оригинальные деловые костюмы, джинсы, свитера и худи, платья и практичные флисовые наборы в стиле спорт-шик. Жилеток модных цветов из экокожи в городе точно больше не будет ни у кого: линейка лимитирована.

Пудровый или тобакко, жемчужный или яркий красный? Все модные цвета сезона можно найти в каталоге My Little Italy.

Как купить

Instagram: от 10 до 30 новинок ежедневно. Подписчицы могут быстро получить консультацию менеджера, запросить дополнительные фото, видео и замеры, а также сделать заказ онлайн.
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Telegram и WhatsApp: регулярный обзор поступлений, возможность задать вопрос в мессенджерах и получить консультацию по товару.
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Доставка по России и миру, что важно в период ограничений. Можно внести предоплату за заказ, а можно рассчитаться при получении. Скоро в Петербурге, как и в Москве, заработает доставка курьерами с примеркой.
Онлайн-покупки новых коллекций напрямую от производителей в Италии. Срок доставки в Москву — 5 дней. Если нет возможности отправиться в модный шопинг в Европу, Европа сама приедет к вам.
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Материал подготовлен специально для My Little Italy

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