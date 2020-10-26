Модный московский шоурум My Little Italy добрался до Петербурга

Благодаря быстрому обороту шоурум может предложить привлекательные цены на итальянские бренды. Порадуют покупательниц и эксклюзивные вещи, которых отшивают на Апеннинах специально для My Little Italy.



На днях в шоурум пришли новинки коллекции «Зима 2020»: стильные пуховики, оригинальные деловые костюмы, джинсы, свитера и худи, платья и практичные флисовые наборы в стиле спорт-шик. Жилеток модных цветов из экокожи в городе точно больше не будет ни у кого: линейка лимитирована.



Пудровый или тобакко, жемчужный или яркий красный? Все модные цвета сезона можно найти в каталоге My Little Italy.

