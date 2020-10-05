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Видеоэкскурсия: Как создаются дизайнерские интерьеры? Профессионалы делятся секретами мастерства

Петербургская дизайн-студия Galerie 46 более 14 лет занимается разработкой индивидуальных интерьерных решений, соответствующих самым высоким стандартам. Ее стиль соединяет утонченность, функциональность и комфорт, а использование мебели от лучших европейских, американских и азиатских дизайнеров позволяет создавать эксклюзивные проекты.
Интерьеры, созданные Galerie 46, украшают дома и квартиры частных заказчиков, становятся неотъемлемым элементом элитных жилых объектов, таких как клубный дом Art View House, жилые комплексы One Trinity Place и «Маленькая Франция». Дизайн-студия реализует проекты не только в России, но и за рубежом. Ее специалисты обладают обширным уникальным опытом, постоянно развиваются и следуют в своей работе трендам дизайна, актуальным во всем мире.
Galerie 46 входит в группу компаний, которая занимается прямыми поставками мебели, освещения и отделочных материалов из Европы и США. Отлаженная логистика и собственные зарубежные склады позволяют комплектовать проекты «под ключ» по привлекательной цене и максимально оперативно. В петербургских салонах группы можно ознакомиться с мебелью таких производителей, как Boffi, Minotti, Rimadesio и Ralph Lauren Home, так как Galerie 46 является эксклюзивным представителем этих фабрик.
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Сегодня в этом видео мы расскажем вам о нашей дизайн-студии @galerie46.designstudio, расположенной на Большой Морской улице 46. С момента основания в 2006 году мы предлагаем индивидуальный дизайн интерьера и мебель от эксклюзивных европейских и американских производителей. Благодаря опыту реализации частных и коммерческих проектов в разных точках мира, наши специалисты постоянно развиваются и следуют за актуальными трендами в дизайне. Мы создадим интерьер, который максимально отвечает личным представлениям заказчика о функциональности и комфорте и учитывает все его пожелания. Мы гордимся своими партнерами в сфере строительства элитных объектов, среди которых: • клубный дом Art View House @artviewhouse; • элитный жилой комплекс One Trinity Place @onetrinityplacespb; • жилой комплекс премиум-класса «Маленькая Франция» @aag.holdings. Дизайн-студия Galerie 46 @galerie46.designstudio — это изысканные и утончённые интерьерные решения самых высоких стандартов. Заказать дизайн-проект можно по телефону +7 911 956 35 02 или почте mailto:design@galerie46.com

Публикация от Galerie 46 (@galerie_46)

Создание дизайн-проекта от Galerie 46 занимает три с половиной месяца. Над ним трудится целая команда профессионалов: от дизайнера и архитектора до визуализатора и специалиста по свету. Работа начинается с создания концептуального планировочного решения, в котором учитываются не только размеры мебели и эргономика пространства, но и привычки, образ жизни и увлечения заказчика. После согласования концепции дизайн воплощают в реалистичных 3D-изображениях, а на заключительном этапе Galerie 46 готовит рабочую документацию, отражающую все детали будущего пространства.
Тем, кто находится в поиске интересных интерьерных решений, предлагаем посмотреть видео. Оно позволит заглянуть в архитектурную студию Galerie 46 и ближе познакомиться с принципами ее работы. А еще — побывать в клубном доме на Мойке и элитном жилом комплексе на Петроградской стороне.
Кстати, для читателей «Фонтанки.ру» Galerie 46 приготовила приятный сюрприз. Обратившись в студию по телефону 8 (921) 325 67 57 или электронной почте pr@galerie46.com и назвав промокод Fontanka2020, вы сможете получить скидку 10% на подготовку дизайн-проекта.*
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Материал подготовлен специально для ООО «Арт-Ретро «Галерея 46»
Фото предоставлены ООО «Арт-Ретро «Галерея 46»

* «Промокод» — акция, которая позволяет клиенту получить единовременную скидку 10% на услуги Galerie 46 Design Studio при оформлении первого заказа на разработку дизайн-проекта. При обращении к специалисту студии по телефону 8 (921) 325 67 57 или электронной почте pr@galerie46.com необходимо назвать промокод Fontanka2020, после чего он будет применен к заказу. Предложение действительно с 05 октября 2020 до 31 января 2021 года. Скидку 10% предоставляет ООО «Арт-Ретро «Галерея 46», юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 46 литер А помещение 16Н №2. ИНН/КПП 7838350670 / 783801001, подробнее об организаторе и условиях акции можно узнать по телефону 8 (921) 325 67 57.

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