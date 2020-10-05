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Сегодня в этом видео мы расскажем вам о нашей дизайн-студии @galerie46.designstudio, расположенной на Большой Морской улице 46. С момента основания в 2006 году мы предлагаем индивидуальный дизайн интерьера и мебель от эксклюзивных европейских и американских производителей. Благодаря опыту реализации частных и коммерческих проектов в разных точках мира, наши специалисты постоянно развиваются и следуют за актуальными трендами в дизайне. Мы создадим интерьер, который максимально отвечает личным представлениям заказчика о функциональности и комфорте и учитывает все его пожелания. Мы гордимся своими партнерами в сфере строительства элитных объектов, среди которых: • клубный дом Art View House @artviewhouse; • элитный жилой комплекс One Trinity Place @onetrinityplacespb; • жилой комплекс премиум-класса «Маленькая Франция» @aag.holdings. Дизайн-студия Galerie 46 @galerie46.designstudio — это изысканные и утончённые интерьерные решения самых высоких стандартов. Заказать дизайн-проект можно по телефону +7 911 956 35 02 или почте mailto:design@galerie46.com