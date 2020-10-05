Создание дизайн-проекта от Galerie 46 занимает три с половиной месяца. Над ним трудится целая команда профессионалов: от дизайнера и архитектора до визуализатора и специалиста по свету. Работа начинается с создания концептуального планировочного решения, в котором учитываются не только размеры мебели и эргономика пространства, но и привычки, образ жизни и увлечения заказчика. После согласования концепции дизайн воплощают в реалистичных 3D-изображениях, а на заключительном этапе Galerie 46 готовит рабочую документацию, отражающую все детали будущего пространства.

