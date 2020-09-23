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Экстремалы Петербурга устроили тест-драйв мобильного интернета в прямом эфире

Головокружительные трюки на фоне самых красивых видов Петербурга показали лучшие стрит-спортсмены северной столицы — участники проекта Urban Battle. Тысячи зрителей увидели их заезды в прямом эфире благодаря 4G Tele2.

«Трёшечка» на Крестовском

Понедельник, 11 утра. Возле метро «Зенит» появляются четверо парней на роликах, скейтах и велосипеде BMX. То, что далее кажется игрой, экспромтом, забавой, на самом деле подготовлено годами тренировок. Получается весело и задорно: юноши разгоняются, прыгают, делают сальто, не забывая стримить все происходящее в соцсетях.
Это — первые съемки проекта Urban Battle*, организованного оператором Tele2 для поддержки популярного молодёжного вида спорта. Команда «Стрит лига» Евгения Симанова даёт старт конкурсу райдеров не только в Петербурге, но и в России в целом. И сразу же ставит очень высокую планку:
«Качельки нужны, братишка», — раздается за кадром, и уже через секунду роллер Антон Бобровский лихо перескакивает через качели, которые недавно поставили возле футбольного стадиона. Сама же арена, вместе с ЗСД, аллеями Крестовского острова и набережной Финского залива становится гигантской декорацией, на фоне которой проходит состязание по уличному спорту, так созвучному ритму мегаполиса. Быстрому, динамичному, азартному.
Гоняй на 4G
Для участников онлайн-соревнований нет препятствий: дизайнерские лавочки, ступени вестибюля метро и решётки ограждений экстремалам не помеха. В какое-то мгновение начинает казаться: все эти предметы придумали только для того, чтобы скейты, байки и самокаты могли показать всё, на что способны.
На четвёртой минуте эфира случается удивительное даже для самих ребят: их капитан Евгений Симанов на BMX-велосипеде «запрыгивает» на гранитный парапет высотой по грудь взрослому человеку.
«Всё, мы в Сочи, по ходу, поедем!» — ошарашен увиденным оператор стрима Степан Ерофеев. Ему уже грезится, как команда получает один из обещанных призов — поездку на курорт.
«Мы уже там одной ногой!» — соглашается кто-то из ребят.
Но, как оказалось, всё увиденное доселе — лишь разогрев. Отработав первый спот (площадку) у метро, команда двигается дальше: на скейт-площадку под мостом.
«Впереди — трюки!» — обещает голос за кадром.
Идеи рождаются на ходу: вот «берётся штурмом» ограждение набережной (под чистосердечное признание: «Ни разу не брали это препятствие»). А через несколько минут Илья Образов на самокате летит в прыжке с полутораметровой высоты и благополучно приземляется. Но гвоздем программы можно уверенно назвать трюк «360 флип», который на сленге стрит-спортсменов называется «трёшечка»: Евгений Симанов выполнил тройное вращение в воздухе через большую фигуру скейт-парка — пирамиду.
«Первый прокат был зрелищный, классный, потому что ребята подготовились, и всё выглядело очень органично и весело», — чуть позже оценил действо профессионал — чемпион России по BMX Павел Терентьев. Особо он отметил красивый прыжок Жени.
По оценке эксперта, чтобы показать такое зрелище, нужно кататься не меньше пяти лет. Впрочем, в кадре один из участников команды признался, что тренируется не пять, а все шестнадцать.
… А подписчики болели, сопереживали, гордились и радовались: «Круто!!!», «Норм трюки», «Можно повторить?» — писали зрители прямого эфира «ВКонтакте». К концу первого дня Urban Battle видео «Стрит лиги» посмотрело почти две с половиной тысячи человек.

Прыжок в залив в прямом эфире

В полдень события переместились в парк 300-летия Петербурга. Здесь настоящий рай для городских стрит-спортсменов: есть хорошо оборудованная площадка для скейтинга. Она состоит из эйр-линии с тремя горками для BMX-байкеров и роллеров, а также из стрит-линии с плоскими фигурами для скейтеров. Как указывают сами названия двух линий, первая предназначена для трюков в воздухе, вторая — своеобразная полоса препятствий.
На площадке появляется вторая команда — «Бэха Олега». Начинается подготовка к съемкам 20-минутного заезда.
«Ребята, постарайтесь эфир очень красиво сделать — у вас сильные конкуренты: первая команда сняла отличное динамичное видео!» — консультирует спортсменов режиссёр Андрей Рымарев, приглашённый компанией Tele2.
Операторы выбирают точки для съёмки и подсказывают участникам, как сделать наиболее выигрышную картинку.
«Меня сдувает ветром!» — делится впечатлениями от разминки капитан команды Олег Полухин.
Ветер с залива, действительно, бодрый, зато ослепительно яркое солнце лучше всяких батареек заряжает всех находящихся на площадке. В условиях Петербурга это настоящий подарок участникам баттла.
13:00. Поехали! Илья Борисов на роликах берёт разгон с первой горки, делает высокий прыжок на фигуре фанбокс и взлетает вверх, на радиус. Там его уже ждёт Олег Полухин на байке, который проделывает всё тоже самое. Во время второго заезда он исполняет сальто в воздухе. Слабонервным лучше на это не смотреть! Дальше в дело вступает Вова Чемерицкий на скейте: он лихо «штурмует» все препятствия и показывает хороший прокат.
Ребята ведут стрим, передавая мобильный телефон с SIM-картой Tele2 друг другу, а за ними следом на скейтах гоняет целая команда операторов, которая должна смонтировать по результатам выступления ролик. Профессиональное жюри будет оценивать как мастерство участников, так и качество снятого сюжета.

Urban Battle в Петербурге

Откатав первый спот, команда «Бэха Олега» двигается дальше, к набережной залива. Конечно, не забывая радовать зрителей своими трюками. Вот Вова прилёг на лавочку. Нет, он не устал: в следующее мгновение через него перемахнул Олег на велосипеде.
Цель ребят — фонтан и колонна-маяк в центре парка. Команда «захватывает» их, и начинается паркур. Прыжки через ступеньки, виражи вокруг маяка, кульбиты в воздухе. Неожиданно оказавшиеся в гуще событий посетители парка не сердятся: «Вау!» — реагируют те, кто помладше. «Дальше — прыжок через залив?» — иронично гадают те, кто постарше. И почти попадают в точку. Так же стремительно, как они появились, участники ретируются на пляж, где разгорячённый кэп с криком бросается в воду. Немая сцена. Хохот. Теперь Полухин, по меткому словцу товарищей, — «мокрый Олег».

С дымком и ветерком

Не успел закончится эфир, как в скейт-парке появляется третья команда — «Райдерс» во главе с Артёмом Перепелицей. Их тоже четверо: два BMX-велосипеда, ролики и скейт. Ребята придумали свои фишки: «Давайте что-нибудь в паре красивое снимем — скорость позволяет!» И действительно, есть и скорость разгона, и скорость доступа в интернет, чтобы видео «летало». Синхронное катание, действительно, получается слаженным и эффектным. Но это, как оказалось, ещё не всё! Участники решают немного похулиганить и прикрепляют к байкам файеры. Поэтому самые эффектные номера программы исполняются в голубой и красной дымовой завесе.
«А что, так было можно?» — недоумевают в «зрительном зале».
Съёмки в Петербурге продолжались два дня. Ещё две команды показали заезды в парке 300-летия, остальные отправились на Дворцовую площадь. Сердце города небогато препятствиями и требует бережного обращения, однако эту площадку организаторы включили в программу — без символа северной столицы такое событие как Urban Battle представить сложно.
Как рассказали «Фонтанке» в Tele2, Петербург и Москва приняли самое активное участие в баттле: две столицы выставили максимальное количество участников. Впрочем, испытывать себя и 4G будут экстремалы еще шести городов: Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Архангельска, Кирова. Состязания пройдут до конца сентября, а подведение итогов, также онлайн, намечено на 17 октября. Победителей выберут как в каждом городе, так и по стране в целом. Кроме того, будет и личный зачёт для участников в каждой дисциплине. Общий призовой фонд — 3 млн рублей.

Слово организаторам

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:
— Экстремальные виды спорта сейчас особенно популярны — нам было интересно поработать с юной аудиторией. Молодежь очень сложно убедить через наружную рекламу, через телевизор, что у нас классный интернет. Проще дать им смартфон и нашу SIM-карту, чтобы они и сами протестировали, и своим друзьям рассказали про качество связи. Поэтому мы решили, что баттл — отличный формат, который позволит убедить потенциальных абонентов в качестве нашего продукта.

В проекте участвует 8 городов, мы получили 540 заявок. Сейчас формируем команды. Петербург — первый город, где начались съёмки. Отклик очень хороший, учитывая, что мы делаем это в первый раз.

Сегодняшние заезды, по-моему, прошли идеально. В таких декорациях: солнце, море, пляж! Ребята делают классные трюки… Будем с нетерпением ждать, когда все это смонтируют и появятся финальные ролики.
— Экстремальные виды спорта сейчас особенно популярны — нам было интересно поработать с юной аудиторией. Молодежь очень сложно убедить через наружную рекламу, через телевизор, что у нас классный интернет. Проще дать им смартфон и нашу SIM-карту, чтобы они и сами протестировали, и своим друзьям рассказали про качество связи. Поэтому мы решили, что баттл — отличный формат, который позволит убедить потенциальных абонентов в качестве нашего продукта.

В проекте участвует 8 городов, мы получили 540 заявок. Сейчас формируем команды. Петербург — первый город, где начались съёмки. Отклик очень хороший, учитывая, что мы делаем это в первый раз.

Сегодняшние заезды, по-моему, прошли идеально. В таких декорациях: солнце, море, пляж! Ребята делают классные трюки… Будем с нетерпением ждать, когда все это смонтируют и появятся финальные ролики.

СЛОВАРЬ РАЙДЕРОВ

BMX (англ. Bicycle MotoX сокращение слова cross)
«низкорослая» разновидность велосипеда, придуманная любителями мотокросса для тренировок. Со временем BMX перерос в отдельный вид спорта, разделённый на несколько дисциплин, три из которых являются олимпийскими.
Грайнд бокс
фигура скейт-парка, элемент для тренировки скольжений. Обычно представляет собой тумбочку шириной от 20 см и высотой 20-50 см. Может использоваться райдерами всех дисциплин.
Грань
горизонтальный или наклонный угол какого-либо строения, по которому можно проехать с ветерком.
Контест
соревнование по экстремальным уличным видам спорта.
Парафин
вещество для предварительной обработки граней и перил. Это способствует лучшему скольжению.
Радиус
трамплин с вогнутой плоскостью.
Райдер
тот, кто занимается катанием на спортивном снаряде: доске или велосипеде.
Рампа
одна из базовых фигур в скейт-парке, предназначена для трюков в воздухе.
Спот
общественная площадка для скейтинга и и других видов стрит-спорта.
Трёшка
трюк «360 flip», то есть вращение вокруг себя на 360 градусов.
Фанбокс
один из стандартных элементов скейт-парка, состоит из возвышенной ровной поверхности и заездов на неё. Используется для трюков и вылетов.
Материал подготовлен специально для Tele2

* Организатор конкурса: ООО «ВАЙ-НОТ», юридический адрес: 121471, город Москва, улица Рябиновая, дом 69, строение 5 ИНН: 7722813992, ОГРН: 1137746606414

Организатором конкурса также является ООО «РЕПА», юридический адрес 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, дом 14, строение 4, этаж 2, пом. IV, ком. 4В (часть), ОГРН 1127746401331, ИНН 7715919941, КПП 771501001. Организатор конкурса действует по поручению и в интересах ООО «Т2 Мобайл».

Общий срок проведения конкурса: с 00:00:00 «04» сентября 2020 г. по 23:59:59 «03» октября 2020 г. (включительно).

Подробнее о сроках, организаторе и всех правилах участия в конкурсе «Урбан Баттл от Tele2» читайте на сайте: katay.tele2.ru

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Автор фотографий и видеосюжетов: Алексей Рожнов
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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