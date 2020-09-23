Экстремалы Петербурга устроили тест-драйв мобильного интернета в прямом эфире

— Экстремальные виды спорта сейчас особенно популярны — нам было интересно поработать с юной аудиторией. Молодежь очень сложно убедить через наружную рекламу, через телевизор, что у нас классный интернет. Проще дать им смартфон и нашу SIM-карту, чтобы они и сами протестировали, и своим друзьям рассказали про качество связи. Поэтому мы решили, что баттл — отличный формат, который позволит убедить потенциальных абонентов в качестве нашего продукта.



В проекте участвует 8 городов, мы получили 540 заявок. Сейчас формируем команды. Петербург — первый город, где начались съёмки. Отклик очень хороший, учитывая, что мы делаем это в первый раз.



Сегодняшние заезды, по-моему, прошли идеально. В таких декорациях: солнце, море, пляж! Ребята делают классные трюки… Будем с нетерпением ждать, когда все это смонтируют и появятся финальные ролики.

