Заезд на 4G. Экстремалы Петербурга проверят себя и мобильный интернет

- Чемпионка России по скейтбордингу Ксения Маричева;
- Член Олимпийской сборной РФ по BMX-фристайлу Константин Андреев;
- Профессиональный роллер Кирилл Галушко;
- Прорайдер и тренер по самокату Александр Баюнов.
17 октября
профи выйдут на связь с командами в формате телемоста: участники баттла покажут себя и свои видеоролики. Связь между московской студией и разными городами обеспечит 4G от Tele2.
Самую крутую экстремальную команду страны выберет музыкант, имя которого пока не разглашается. Он выступит на онлайн-церемонии награждения и объявит того, кто получит гран-при.… А ты готов показать скорость?