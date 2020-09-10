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Заезд на 4G. Экстремалы Петербурга проверят себя и мобильный интернет
Что объединяет райдеров, фрираннеров, BMX-байкеров и скейтеров? Экстрим и скорость как образ жизни. А еще — места и события. Самые крутые спортсмены покажут все, на что способны, в ходе проекта Urban Battle*, который пройдет в Петербурге и еще семи городах страны. Тест-драйв они устроят не только себе, но и мобильному интернету Tele2. Видео заездов будет транслироваться в прямом эфире.
КТО?
Райдеры — те, кто не мыслят жизни без доски или велосипеда.
Фрираннеры — те, для кого передвижение — это искусство. И не важно, какие на пути препятствия.
BMX-байкеры — те, кто знают, как выжать максимум из велосипеда BMX.
Скейтеры — те, чьим трюкам на борде завидуют все в округе.
И все городские экстремалы, каким бы видом спорта они не занимались!
ГДЕ?
На площадках восьми городов страны: Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Архангельска, Кирова.
КОГДА?
Заявку на участие нужно подать до 14 сентября. Съемки проекта пройдут до конца сентября. Онлайн-баттл участников из разных городов и церемония награждения в прямом эфире состоятся 17 октября.
1 этап. Стать участниками Urban Battle могут как одиночные участники, так и целые команды. Они должны записать короткое видео с трюками, загрузить его на сайт, и приглашенное жюри отберет лучших райдеров в каждом городе.

2 этап. Праздник скорости и внутренней свободы: заезды по самым красивым местам города. Оффлайновая часть начнется с Петербурга, где заезды пройдут по самым живописным местам города — парку 300-летия, Крестовскому острову и центру города.
Всем допущенным к соревнованиям командам Tele2 поможет создать зрелищное видео заезда. Профессиональные операторы запечатлеют лучшие моменты, которые можно показывать друзьям и подписчикам в соцсетях. Возможно, для кого-то из участников это будет первый подобный опыт!
Райдеры бросят вызов не только себе и соперникам, но и скорости мобильного интернета Tele2. Каждый участник получит SIM-карту оператора, чтобы показать все, на что способен, в прямом эфире на личных страницах в соцсетях. Так что 4G в эти дни тоже ждет нешуточный тест-драйв: в разных городских локациях, на любых средствах передвижения и на высоких скоростях. Зрители стримов оценят качество картинки. В Tele2 уверены: мобильный интернет летает!
3 этап. Драйвовые эфиры лягут в основу профессионального видеоролика каждой команды. Все видео организаторы соберут на сайте проекта, а зрители выберут народного победителя Urban Battle. Счастливчик получит подарочный сертификат в магазин спортивного снаряжения.

4 этап. Общий призовой фонд проекта — 3 млн рублей. Выбирать лучших в каждом городе будут профессионалы.
  • Чемпионка России по скейтбордингу Ксения Маричева;
  • Член Олимпийской сборной РФ по BMX-фристайлу Константин Андреев;
  • Профессиональный роллер Кирилл Галушко;
  • Прорайдер и тренер по самокату Александр Баюнов.

17 октября профи выйдут на связь с командами в формате телемоста: участники баттла покажут себя и свои видеоролики. Связь между московской студией и разными городами обеспечит 4G от Tele2.

Самую крутую экстремальную команду страны выберет музыкант, имя которого пока не разглашается. Он выступит на онлайн-церемонии награждения и объявит того, кто получит гран-при.

… А ты готов показать скорость?
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Материал подготовлен специально для Tele2

Фото: предоставлены компанией Tele2, unsplash.com

* Организатор конкурса: ООО «ВАЙ-НОТ», юридический адрес: 121471, город Москва, улица Рябиновая, дом 69, строение 5 ИНН: 7722813992, ОГРН: 1137746606414

Организатором конкурса также является ООО «РЕПА», юридический адрес 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, дом 14, строение 4, этаж 2, пом. IV, ком. 4В (часть), ОГРН 1127746401331, ИНН 7715919941, КПП 771501001. Организатор конкурса действует по поручению и в интересах ООО «Т2 Мобайл».

Общий срок проведения конкурса: с 00:00:00 «04» сентября 2020 г. по 23:59:59 «03» октября 2020 г. (включительно).

Подробнее о сроках, организаторе и всех правилах участия в конкурсе «Урбан Баттл от Tele2» читайте на сайте: katay.tele2.ru

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