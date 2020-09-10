Заезд на 4G. Экстремалы Петербурга проверят себя и мобильный интернет

Райдеры — те, кто не мыслят жизни без доски или велосипеда.

Фрираннеры — те, для кого передвижение — это искусство. И не важно, какие на пути препятствия.

BMX-байкеры — те, кто знают, как выжать максимум из велосипеда BMX.

Скейтеры — те, чьим трюкам на борде завидуют все в округе.

И все городские экстремалы, каким бы видом спорта они не занимались!

