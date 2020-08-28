7 причин решиться на покупку жилья этой осенью

Материал подготовлен специально для ООО «Л1 Строительная Компания №1»
* По данным аналитического обзора «Ввод проектов в эксплуатацию»
, проведенного компанией «М2Маркет» в августе 2020 года.
**ЖК «Лондон Парк» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте
.
*** ЖК «Поэт» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте
.
****Ипотека предоставляется банком МКБ
, возраст заемщика от 18 до 65 лет, срок кредита от года до 30 лет, сумма от 700 тысяч до 12 миллионов. Стаж работы — не менее 1 месяца. Первый взнос – 20%, обязательно страхование. Ипотека предоставляется при полном пакете документов. Доступна также для ИП, собственников бизнеса и нерезидентов.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографы: Алексей Рожнов, Павел Каравашкин
Другие источники фотографий: отдел внешних коммуникаций компании Л1, freepik.com
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