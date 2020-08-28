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7 причин решиться на покупку жилья этой осенью
На фото ЖК «Лондон Парк»
Вы давно подумываете о том, что пора купить квартиру, но все время откладываете? Осень 2020 года — самое подходящее время изменить жилищные условия к лучшему. Рассказываем, почему.
Коронавирус серьезное испытание, но благодаря ему правительство предложило меры господдержки строительной отрасти. Власти ввели льготные ставки по ипотеке, гарантировав банкам компенсацию на весь период действия кредитных договоров. В итоге жилищные кредиты теперь выдают под 6,5% на строящуюся городскую недвижимость. Такого в России никогда не было. Первый взнос — 15%. Жители Петербурга и Ленобласти могут получить до 12 млн рублей займа. При этом период действия программы ограничен: успеть нужно до 1 ноября.

Семьи с детьми могут снизить ставку по ипотеке до 6%. Программа подходит тем, у кого второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года.

Субсидирование процентной ставки — не единственная мера господдержки. В сумму первоначального взноса или платежей теперь может входить материнский капитал. Он составляет 466 617 рублей на первого ребенка, родившегося в 2020 году; 616 617 рублей — на второго и последующих. Семьи с тремя и более детьми могут получить еще 450 000 рублей на погашение ипотеки. Таким образом можно сэкономить солидную сумму.
Беспрецедентно низкие процентные ставки по ипотеке

Беспрецедентно низкие процентные ставки по ипотеке

Коронавирус серьезное испытание, но благодаря ему правительство предложило меры господдержки строительной отрасти. Власти ввели льготные ставки по ипотеке, гарантировав банкам компенсацию на весь период действия кредитных договоров. В итоге жилищные кредиты теперь выдают под 6,5% на строящуюся городскую недвижимость. Такого в России никогда не было. Первый взнос — 15%. Жители Петербурга и Ленобласти могут получить до 12 млн рублей займа. При этом период действия программы ограничен: успеть нужно до 1 ноября.

Семьи с детьми могут снизить ставку по ипотеке до 6%. Программа подходит тем, у кого второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года.

Субсидирование процентной ставки — не единственная мера господдержки. В сумму первоначального взноса или платежей теперь может входить материнский капитал. Он составляет 466 617 рублей на первого ребенка, родившегося в 2020 году; 616 617 рублей — на второго и последующих. Семьи с тремя и более детьми могут получить еще 450 000 рублей на погашение ипотеки. Таким образом можно сэкономить солидную сумму.
Большинство жилых комплексов достраивается по старому закону о долевом строительстве: стороны заключают договор, покупатель платит застройщику всю стоимость квартиры и ждет сдачи дома. Но постепенно, в соответствии с российским законодательством, рынок переход на эскроу-счета. Это принципиально другая финансовая схема. Как она работает?

Деньги за купленную квартиру после регистрации договора участия в долевом строительстве вносят на эскроу-счет и замораживают на нем до момента регистрации права собственности на первую квартиру в достроенном доме. Если застройщик не может выполнить свои обязательства, клиент всегда может рассчитывать на возврат средств. Новая схема защищает покупателя, но более сложна для компаний: они не получают «живых» денег на строительство и вынуждены брать кредиты. А это — неизбежное удорожание сданных объектов. По оценкам участников рынка, переход на эскроу прибавит 10% к стоимости новостроек. Немало!
Цены в ожидании роста

Цены в ожидании роста

Большинство жилых комплексов достраивается по старому закону о долевом строительстве: стороны заключают договор, покупатель платит застройщику всю стоимость квартиры и ждет сдачи дома. Но постепенно, в соответствии с российским законодательством, рынок переход на эскроу-счета. Это принципиально другая финансовая схема. Как она работает?

Деньги за купленную квартиру после регистрации договора участия в долевом строительстве вносят на эскроу-счет и замораживают на нем до момента регистрации права собственности на первую квартиру в достроенном доме. Если застройщик не может выполнить свои обязательства, клиент всегда может рассчитывать на возврат средств. Новая схема защищает покупателя, но более сложна для компаний: они не получают «живых» денег на строительство и вынуждены брать кредиты. А это — неизбежное удорожание сданных объектов. По оценкам участников рынка, переход на эскроу прибавит 10% к стоимости новостроек. Немало!
Свободной для строительства земли в Петербурге, как известно, не хватает: предложение новостроек в городских локациях, по данным аналитиков, уже сократилось на 21%* с весны. Большинство новых жилых комплексов сосредоточены в Ленобласти, что не подходит покупателям без машины: туда долго добираться. А в городе речь идет в основном о сносе промзон, то есть проектах редевелопмента. При этом подготовка таких участков к будущему строительству — длительное бумажное согласование, демонтаж старых конструкций, рекультивация земель — автоматически повышает статус будущего жилья. Как правило, на месте бывшего «серого пояса» появляются дома бизнес-класса, которые далеко не всем покупателям по карману.

Впрочем, есть в Петербурге строительные компании, в распоряжении которых — большой земельный банк. К ним, например, относится «Л1». Застройщик принципиально отказался от проектов «в чистом поле» и считает хорошую транспортную доступность одним из своих приоритетов.
Последние пятна для застройки в черте Петербурга
На фото ЖК «Поэт»

Последние пятна для застройки в черте Петербурга

Свободной для строительства земли в Петербурге, как известно, не хватает: предложение новостроек в городских локациях, по данным аналитиков, уже сократилось на 21%* с весны. Большинство новых жилых комплексов сосредоточено в Ленобласти, что не подходит покупателям без машины: туда долго добираться. А в городе речь идет в основном о сносе промзон, то есть проектах редевелопмента. При этом подготовка таких участков к будущему строительству — длительное бумажное согласование, демонтаж старых конструкций, рекультивация земель — автоматически повышает статус будущего жилья. Как правило, на месте бывшего «серого пояса» появляются дома бизнес-класса, которые далеко не всем покупателям по карману.

Впрочем, есть в Петербурге строительные компании, в распоряжении которых — большой земельный банк. К ним, например, относится «Л1». Застройщик принципиально отказался от проектов «в чистом поле» и считает хорошую транспортную доступность одним из своих приоритетов.
Не только у школьников и студентов с 1 сентября резко меняется темп жизни. Осенью люди возвращаются из отпусков и режима расслабленности и готовы с новыми силами браться за решение важных для себя вопросов. Одним из них, безусловно, является жилищный. Если для покупки новостройки вам нужно продать квартиру на вторичном рынке, самое время выставить сейчас ее на продажу. Покупательская активность будет максимальной.

Осень хороша и для неизбежных просмотров жилья. Уже не жарко, но и не холодно. И не надо бегать по скользким улицам от объекта к объекту.

Ну и еще один маленький, но приятный плюс: Новый год вы встретите с чувством выполненного долга и с перспективой скорого новоселья. Весной можно будет приступить к отделке и подбору мебели, если дом близок к сдаче.
Осень — время перемен
На фото ЖК «Лондон Парк»

Осень — время перемен

Не только у школьников и студентов с 1 сентября резко меняется темп жизни. Осенью люди возвращаются из отпусков и режима расслабленности и готовы с новыми силами браться за решение важных для себя вопросов. Одним из них, безусловно, является жилищный. Если для покупки новостройки вам нужно продать квартиру на вторичном рынке, самое время выставить сейчас ее на продажу. Покупательская активность будет максимальной.

Осень хороша и для неизбежных просмотров квартир. Уже не жарко, но и не холодно. И не надо бегать по скользким улицам от объекта к объекту.

Ну и еще один маленький, но приятный плюс: Новый год вы встретите с чувством выполненного долга и с перспективой скорого новоселья. Весной можно будет приступить к отделке и подбору мебели, если дом близок к сдаче.
У застройщика «Л1», который почти 30 лет работает на петербургском рынке, широкий выбор квартир. Наиболее популярные у покупателей в сегменте комфорт-класса — ЖК «Лондон Парк» ** (сдача второй очереди — II квартал 2021 года) и ЖК «Поэт»*** (IV квартал 2021 года).

Комплексы находятся по соседству в Выборгском районе, в 20 минутах пешком от станции метро «Проспект Просвещения». Они занимают целый квартал на территории, ограниченной проспектом Просвещения, улицами Кустодиева и Руднева, Поэтическим бульваром. Это выгодная локация: полностью сложившийся микрорайон с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. Жильцам не придется тратить большое количество времени на проезд, искать магазины, школы и поликлиники — все есть рядом. В то же время компания держит оптимальный по соотношению «цена-качество» прейскурант.
Есть из чего выбирать
На фото ЖК «Поэт»

Есть, из чего выбирать

У застройщика «Л1», который почти 30 лет работает на петербургском рынке, широкий выбор квартир. Наиболее популярные у покупателей в сегменте комфорт-класса — ЖК «Лондон Парк» ** (сдача второй очереди — II квартал 2021 года) и ЖК «Поэт»*** (IV квартал 2021 года).

Комплексы находятся по соседству в Выборгском районе Петербурга, в 20 минутах пешком от станции метро «Проспект Просвещения». Они занимают целый квартал на территории, ограниченной проспектом Просвещения, улицами Кустодиева и Руднева, Поэтическим бульваром. Это выгодная локация: полностью сложившийся микрорайон с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. Жильцам не придется тратить большое количество времени на проезд, искать магазины, школы и поликлиники — все есть рядом. В то же время компания держит оптимальный по соотношению «цена-качество» прейскурант.
Компания учла опыт первой очереди «Лондон Парка» и внесла важные изменения: в квартирах высокие потолки, в парадных будут установлены бесшумные лифты Otis. Это повышает уровень проекта до «комфорт плюс».

Жилой комплекс состоит из 8 корпусов разной этажности. У покупателей есть возможность выбора. Не хочется жить в 23-этажном корпусе — можно рассмотреть пятиэтажные дома вдоль тихой улицы Руднева, в которых жилых этажей всего три.

В комплексе собственный торгово-развлекательный центр. Но при необходимости можно быстро доехать до известных моллов за КАД в районе Парнаса.

Купить квартиры в комплексе можно по льготной ипотеке от 5,75%****. Эта ставка будет актуальна весь период действия кредитного договора, а достигается она благодаря двойной субсидии: от государства и самого застройщика.
«Лондон Парк», вторая очередь. Главное о проекте

«Лондон Парк», вторая очередь. Главное о проекте

На фото ЖК «Лондон Парк»
Компания учла опыт первой очереди «Лондон Парка» и внесла важные изменения: в квартирах высокие потолки, в парадных будут установлены бесшумные лифты Otis. Это повышает уровень проекта до «комфорт плюс».

Жилой комплекс состоит из 8 корпусов разной этажности. У покупателей есть возможность выбора. Не хочется жить в 23-этажном корпусе — можно рассмотреть пятиэтажные дома вдоль тихой улицы Руднева, в которых жилых этажей всего три.

В комплексе собственный торгово-развлекательный центр. Но при необходимости можно быстро доехать до известных моллов за КАД в районе Парнаса.

Купить квартиры в комплексе можно по льготной ипотеке от 5,75%****. Эта ставка будет актуальна весь период действия кредитного договора, а достигается она благодаря двойной субсидии: от государства и самого застройщика.
ЖК «Поэт» — это семейный проект. В трех корпусах жилого комплекса вообще нет студий. Один из авторов этого малометражного формата, компания «Л1», понимает желание современных покупателей видеть рядом постоянных соседей, а не часто меняющихся арендаторов.

Ни одно окно в ЖК «Поэт» не выходит строго на север. Солнце обязательно будет в квартирах — либо в первой, либо во второй половине дня. Согласитесь, весьма важно для Петербурга.

В комплексе будет не просто много, а очень много мест в трех паркингах — 2183. Это связано с возросшим спросом на места для стоянки автомобилей. В условиях закрытых от машин дворов жильцы больше не хотят оставлять свой транспорт, где придется. А застройщики, учитывая это, предлагают конкурентные цены на подземные стоянки.

Рядом с комплексом развита именно семейная инфраструктура: много детсадов, школ, поликлиник. А будет еще больше: завершив строительство домов и паркингов, «Л1» возьмется за социальные объекты. Итогом столь масштабных работ станет возможность жить в спокойной, комфортной обстановке и социально однородной среде.
ЖК «Поэт». Главное о проекте
На фото ЖК «Поэт»

ЖК «Поэт». Главное о проекте

ЖК «Поэт» — это семейный проект. В трех корпусах жилого комплекса вообще нет студий. Один из авторов этого малометражного формата, компания «Л1», понимает желание современных покупателей видеть рядом постоянных соседей, а не часто меняющихся арендаторов.

Ни одно окно в ЖК «Поэт» не выходит строго на север. Солнце обязательно будет в квартирах — либо в первой, либо во второй половине дня. Согласитесь, весьма важно для Петербурга.

В комплексе будет не просто много, а очень много мест в трех паркингах — 2183. Это связано с возросшим спросом на места для стоянки автомобилей. В условиях закрытых от машин дворов жильцы больше не хотят оставлять свой транспорт, где придется. А застройщики, учитывая это, предлагают конкурентные цены на подземные стоянки.

Рядом с комплексом развита именно семейная инфраструктура: много детсадов, школ, поликлиник. А будет еще больше — завершив строительство домов и паркингов, «Л1» возьмется за социальные объекты. Итогом столь масштабных работ станет возможность жить в спокойной, комфортной обстановке и социально однородной среде.
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Материал подготовлен специально для ООО «Л1 Строительная Компания №1»

 * По данным аналитического обзора «Ввод проектов в эксплуатацию», проведенного компанией «М2Маркет» в августе 2020 года.

**ЖК «Лондон Парк» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте.

*** ЖК «Поэт» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте.

****Ипотека предоставляется банком МКБ, возраст заемщика от 18 до 65 лет, срок кредита от года до 30 лет, сумма от 700 тысяч до 12 миллионов. Стаж работы — не менее 1 месяца. Первый взнос – 20%, обязательно страхование. Ипотека предоставляется при полном пакете документов. Доступна также для ИП, собственников бизнеса и нерезидентов.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографы: Алексей Рожнов, Павел Каравашкин
Другие источники фотографий: отдел внешних коммуникаций компании Л1, freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

Спецпроекты «Фонтанки.ру»

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