7 причин решиться на покупку жилья этой осенью

Не только у школьников и студентов с 1 сентября резко меняется темп жизни. Осенью люди возвращаются из отпусков и режима расслабленности и готовы с новыми силами браться за решение важных для себя вопросов. Одним из них, безусловно, является жилищный. Если для покупки новостройки вам нужно продать квартиру на вторичном рынке, самое время выставить сейчас ее на продажу. Покупательская активность будет максимальной.



Осень хороша и для неизбежных просмотров жилья. Уже не жарко, но и не холодно. И не надо бегать по скользким улицам от объекта к объекту.



Ну и еще один маленький, но приятный плюс: Новый год вы встретите с чувством выполненного долга и с перспективой скорого новоселья. Весной можно будет приступить к отделке и подбору мебели, если дом близок к сдаче.