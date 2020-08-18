Ипотека на пике роста. Девелоперы делают ставку на продолжение льготной госпрограммы
В июле было заключено более 10000 сделок с квартирами в новостройках, что на
Прогнозы скептиков, ожидающих снижения цен на рынке новостроек Петербурга и пригородов, а также остановки строек, не оправдались. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в мае и июне 2020-го рынок строящегося жилья восстанавливался: спрос вырос на
Продажи — 1,85 млн кв. м за первое полугодие 2020-го — оказались даже выше уровня спокойных лет. «Показатели продаж оказались на высоком уровне прежде всего благодаря льготной ипотеке, — уверена Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Таких сделок сейчас
Без ипотеки никуда
Аналитик отмечает, что в случае сохранения программы льготной ипотеки итоги 2020-го могут оказаться даже на уровне прошлого года. Тогда объем продаж во втором полугодии может оказаться даже больше 2 млн кв. м строящегося жилья, что в сумме даст около 4 млн кв. м за год. Если же ее отменят, безусловно, рынок получит отток покупателей: многие люди не смогут приобрести жилье, которое с начала года в масс-маркете подорожало уже на
— Программа льготной ипотеки помогла сохранить уровень спроса, а на отдельные типы квартир он даже вырос, — отмечает Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург». — В нашей компании средняя площадь квартир, приобретаемых в ипотеку, выросла с 42 кв. м в марте до 48 кв. м в июне, а объем выдачи ипотеки увеличился на
Согласен с коллегой и Денис Бабаков, коммерческий директор ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»:
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Отложенный старт
Кроме того, в первом полугодии аналитики отмечали существенное снижение объема предложения на рынке новостроек — на
Причины отсутствия активности в открытии продаж у девелоперов понятны. Так уж совпало, что многие застройщики поторопились из-за грядущего перехода на эскроу начать продажи в 2019-м в новых домах, но по старым правилам. В 2020-м они начали подготовку к выводу с использованием эскроу, что занимает больше времени, и в первом квартале не стартовали с новыми объектами. Затем случилась пандемия, и старт ряда проектов опять-таки был отложен.
Кроме того, в Петербурге свою роль сыграла и позиция властей. Опасаясь того, что город получит новые дома без социальной и дорожной инфраструктуры, на которую не запланированы бюджетные средства, некоторые проекты не согласовывались месяцами. Между тем, как показывает интерес покупателей к новым, современным объектам, которые выходят в продажу, в Северной столице по-прежнему существует большая потребность в жилье. Более того, строительная отрасль дает львиную долю налоговых поступлений, в том числе и в городской бюджет. И поэтому каждый новый проект для города — это приток налогов, что наиболее важно в кризисные периоды.
Будущие премьеры
Ольга Трошева предполагает, что во втором полугодии застройщики будут более активно выводить свои новые проекты на рынок, и объем «свежего» предложения должен превысить 1 млн кв. м. Кто-то из участников рынка уже подготовился и будет работать по новой схеме с эскроу, кто-то увидел рост спроса на фоне льготной ипотеки…
Есть надежда и на более лояльное отношение властей к новым проектам: ответственные девелоперы готовы строить и школы, и детские сады, и дороги, понимая, что все это необходимо для жителей современных жилых комплексов.
Застройщики подтверждают: да, ожидается старт продаж в новых домах. Так, Setl Group в ближайшее время начнет строительство жилого комплекса класса «комфорт» на Лиговском проспекте. На участке, где к проспекту примыкает Тосина улица, появится 55 тыс. кв. м современного жилья высотой 11–13 этажей с подземным паркингом и коммерческими помещениями и детский сад на 120 мест с бассейном. Также стартует новая очередь малоэтажного проекта «Солнечный город. Резиденции» в Красносельском районе и новые корпуса в других проектах девелопера.
Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест», говорит, что до конца этого года девелопер будет выводить новые очереди в трех проектах — в голландском квартале «Янила» в Янино, в финском городке «Юттери» в Колпинском районе Петербурга и шведском квартале «IQ Гатчина». Реализация — с помощью привлечения финансирования через эскроу-счета. Юлия Ружицкая рассказывает, что во втором полугодии компания продолжит строительство в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово», готовятся к продаже через эскроу-счета новые корпуса.
Есть и те застройщики, что смогли вывести «свежее» предложение в первом полугодии. По словам Сергея Степанова, директора по продажам компании «Строительный трест», в этот период были открыты продажи в клубном доме «Адмирал Ушаков» на Васильевском острове и на третьем этапе ЖК «Новое Купчино» во Фрунзенском районе.
Что касается цен, то сейчас на рынке продолжается процесс вымывания недорогого ликвидного предложения — это то, что покупатели выбирают в первую очередь. Поскольку выходило не так много новых проектов, на рынке начинают преобладать объекты на более высокой стадии готовности. Уже
Маргарита Яременко, специально для «Фонтанки.ру»
фото: pixabay.com