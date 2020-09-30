О КАКОМ БАНКЕ МЕЧТАЮТ ПЕТЕРБУРЖЦЫ?

[1] Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию о мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru.
[2] Процентная ставка 6,1% годовых действует с 12.05.20 по 01.11.20 (вкл.) при приобретении в кредит строящегося жилья (квартиры) по программе «Приобретение строящегося жилья» у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) по договору долевого участия в строительстве или готового жилья на первичном рынке (квартира, часть жилого дома блокированной застройки) по программе «Приобретение готового жилья» с учетом условий программы ПАО Сбербанк «Господдержка 2020» и при условии оформления страхования жизни/здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях, а также услуги по направлению документов на гос. регистрацию перехода права собственности в электронном виде (услугу предоставляет ООО «ЦНС» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 32, корпус 1). В случае отказа от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от заключения договора об оказании услуги по направлению документов на гос. регистрацию в электронном виде ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Мин. сумма кредита — 300 тыс. руб. Макс. сумма — 12 млн руб. для Москвы, Московской обл., Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.; 6 млн руб. — для других регионов РФ. Срок — от 1 года до 20 лет (вкл.). Первоначальный взнос — от 15% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость — 50%). Валюта — рубли РФ. Доп. расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование объекта недвижимости, оформляемого в залог, нотариальное заверение документов, услуги по направлению документов на гос. регистрацию перехода права собственности в электронном виде. Оформление кредита в рамках программы «Господдержка 2020» возможно до 01.11.2020 (вкл.). Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Погашение кредита — ежемесячно аннуитетными платежами. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, имеющихся ограничениях на sberbank.ru
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С информацией о других ипотечных программах Сбербанка можно ознакомиться на сайте
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[3] Организатор Программы «СберСпасибо» — ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.15). Программа действует с 12.11.11 и не ограничена сроком. Реализация Программы осуществляется Уполномоченной компанией: АО «ЦПЛ» (ОГРН: 1117746689840, г. Москва, 1-й Дербеневский пер., д. 5, пом. №505/506). С подробной информацией о Правилах Программы, способах регистрации, актуальном перечне Партнеров Программы, Торговых точках Партнеров, об Акциях Партнеров, Уровнях привилегий, действиях, выполняемых Участниками для присвоения соответствующего Уровня, условиях Начисления и Списания Бонусов, месте и порядке получения поощрений, ограничениях можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru
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[4] Услуга «Автоплатеж» доступна держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». «Автоплатеж» будет исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги «Автоплатеж» может взиматься комиссия. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50 или в отделениях Сбербанка.