О КАКОМ БАНКЕ МЕЧТАЮТ ПЕТЕРБУРЖЦЫ?

<section><h2><h2>ИНТЕРАКТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ СБЕРБАНК</h2></h2></section><section><h2><h2>Много банкоматов и отделений</h2></h2><p>Стараясь сделать свои услуги максимально доступными, банки уделяют большое внимание физическому присутствию. Сбербанк, например, создал для своих клиентов широкую сеть банкоматов, в основном круглосуточных, с помощью которых можно выполнять многие банковские операции. Их адреса есть в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» [1] и на сайте банка. Что касается офисов обслуживания — только у Северо-Западной ветви Сбербанка их 1289 в 11 регионах, в числе которых Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Карелия, Коми и Ненецкий АО.</p></section><section><h3><h2>Ипотека с низкой процентной ставкой</h2></h3><p>Банки предлагают привлекательные условия жилищного кредитования в рамках разнообразных видов ипотеки: для покупки квартиры в строящихся или готовых домах, для возведения или приобретения загородной недвижимости и т.д. Кроме того, в отдельных программах жилищного кредитования есть возможность снизить ставку с помощью акций и спецпредложений. Также банки участвуют в различных государственных инициативах. Так, у Сбербанка до 1 ноября 2020 года действует программа «Господдержка 2020»: по ней можно взять ипотечный кредит [2] под 6,1% годовых при оформлении услуги «Электронная регистрация права собственности» от ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» и при оформлении добровольного страхования жизни и здоровья. </p></section><section><h3><h2>Удобное кредитование на привлекательных условиях</h2></h3><p><p dir="ltr">Когда-то заемщикам приходилось тратить время на сбор бумажных документов, лично относить их в банк, а потом ждать ответа. Цифровые технологии радикально поменяли этот процесс, сделав его максимально удобным. В некоторых случаях решение принимается всего за несколько минут благодаря искусственному интеллекту, а прозрачное оформление кредита онлайн* позволяет клиенту «видеть» путь заявки в системе. Когда нужны деньги на покупку чего-то, не попадающего в типичные категории «Жилье», «Автомобиль» и т.д., можно использовать программу кредитования для получения денежных средств на любые цели — и с комфортной процентной ставкой. </p><p dir="ltr"> </p><p dir="ltr">*Online (от англ. — в сети Интернет)<br /></p></p></section><section><h3><h2>Рефинансирование кредитов других банков</h2></h3><p>Этот сервис позволяет снизить размер ежемесячного платежа или уменьшить общий срок по кредиту. Банк, проводящий рефинансирование, возвращает ваш долг предыдущему банку и предоставляет аналогичный кредит на других условиях: может стать меньше процентная ставка или снизиться размер ежемесячного платежа, возможно сокращение срока кредитования.</p></section><section><h3><h2>Полезная бонусная программа</h2></h3><p>Рассмотрим в качестве примера программу «СберСпасибо» [3]. Ее участники оплачивают покупки банковской картой Сбербанка и получают бонусы, которые могут обменять на скидки при оплате товаров и услуг у партнеров программы. Их список весьма обширен и включает онлайн- и оффлайн-магазины, кафе и рестораны, АЗС и автосервисы, салоны связи и аптеки, а также многое другое. </p></section><section><h3><h2>Персонализированный интернет-банкинг</h2></h3><p><p dir="ltr">Современные банковские приложения способны легко подстраиваться под предпочтения пользователей. В них могут быть предусмотрены: быстрый доступ к регулярно совершаемым операциям, наглядная визуализация скидок и акций, индивидуальный расчет доступных кредитов и т.д. Постепенно добавляются новые возможности оплаты покупок — прямо в приложении или с помощью созданного им QR-кода**.</p><p dir="ltr"> </p><p dir="ltr">**QR-код (англ. Quick Response Code — код быстрого реагирования) — это двухмерный штрих-код (или бар-код), предоставляющий информацию для ее быстрого распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне.</p></p></section><section><h3><h2>Цифровая банковская карта в телефоне</h2></h3><p><p dir="ltr">Такую карту можно оформить достаточно быстро с помощью банковского приложения — и сразу же начать ею пользоваться. Она позволяет расплачиваться в магазинах смартфоном*** и может быть удобна для отправки онлайн-переводов другим клиентам банка.</p><p dir="ltr"> </p><p dir="ltr">***Смартфон (от англ. Smartphone – умный телефон)</p></p></section><section><h3><h2>Автоматическая оплата услуг ЖКХ</h2></h3><p>Во многих банках существуют сервисы, которые помогают сэкономить время с помощью автоматических платежей. У Сбербанка, например, есть сервис «Автоплатеж» [4]. Воспользовавшись им, можно настроить регулярную оплату счетов за электричество, воду, домашний интернет и даже охрану с домофоном. Он сможет перечислять фиксированные суммы и работать с меняющимися счетами (например, за воду). О будущем автоплатеже вас заранее предупредят, так что при необходимости его можно будет отменить.</p></section><section><h3><h2>Участие в благотворительности</h2></h3><p>Банки, работающие в Петербурге и Ленинградской области, нередко сотрудничают с благотворительными организациями, которые адресуют свои акции малообеспеченным и многодетным семьям, школам и детским домам, медицинским учреждениям и волонтерским движениям. Для таких банков добрые дела становятся частью их репутации ответственного и этичного бизнеса.</p></section><section><h3><h2>Забота об экологии</h2></h3><p>Многие финансовые организации стараются вносить вклад в улучшение состояния окружающей среды. Список мер может включать перевод документооборота в «цифру», вторичную переработку бумаги, экономию электроэнергии и раздельный сбор мусора в офисе. Кроме того, часто некоторые банки целенаправленно инвестируют в «зеленые проекты» в области альтернативной энергетики или утилизации отходов.</p></section>