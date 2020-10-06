Чем ваши родители занимаются оффлайн и в интернете
Проектная лаборатория YoungOld при поддержке Билайн изучила стиль жизни и основные ценности горожан в возрасте от 55 до 65 лет. Исследование* показало, что новые старшие — это совершенно особое поколение, не имеющее ничего общего с привычными стереотипами о пожилых людях. «Фонтанка» публикует самые интересные цифры и выводы.
ВНУКИ ТАНЦАМ НЕ ПОМЕХА
Чем ваши родители занимаются оффлайн и в интернете
Проектная лаборатория YoungOld при поддержке Билайн изучила стиль жизни и основные ценности горожан в возрасте от 55 до 65 лет. Исследование* показало, что новые старшие — это совершенно особое поколение, не имеющее ничего общего с привычными стереотипами о пожилых людях. «Фонтанка» публикует самые интересные цифры и выводы.
Думают о себе, но готовы делиться опытом
Новым старшим свойственна внутренняя свобода, желание жить «для себя» и делать это так, как хочется, а не так, как принято. В них есть склонность к авантюрам и здоровый эгоизм: по традиции растворяться в домашних и семейных делах они не готовы.
«Конечно, я помогаю дочери с внуками, но не в ущерб себе. Они у меня знают: сегодня бабушка на танцах, завтра у нее спорт, а послезавтра она с подружками встречается. Так что с бабушкой надо договариваться заранее», — так описала свою позицию одна из участниц исследования.
Чем же занимаются пенсионеры, если варить борщ и нянчить малышей для них уже не абсолютный приоритет? Они продолжают развивать себя и расширять личный опыт, постоянно осваивая что-то новое — от иностранных языков до необычных видов спорта. «Заслуженный отдых» — это тоже не про новых старших. Они строят карьеру, запускают бизнес, монетизируют хобби. И тут для них важна не только самореализации, но и финансовое благополучие, дающее независимость.
В то же время, несмотря на погруженность в собственную активную жизнь, в поколении 50+ сильна потребность отдавать, делиться с другими опытом и знаниями. Причем речь идет не только о собственных детях и внуках. Пенсионеров привлекает преподавание, менторство и волонтерство.
Чем же занимаются пенсионеры, если варить борщ и нянчить малышей для них уже не абсолютный приоритет? Они продолжают развивать себя и расширять личный опыт, постоянно осваивая что-то новое — от иностранных языков до необычных видов спорта. «Заслуженный отдых» — это тоже не про новых старших. Они строят карьеру, запускают бизнес, монетизируют хобби. И тут для них важна не только самореализации, но и финансовое благополучие, дающее независимость.
В то же время, несмотря на погруженность в собственную активную жизнь, в поколении 50+ сильна потребность отдавать, делиться с другими опытом и знаниями. Причем речь идет не только о собственных детях и внуках. Пенсионеров привлекает преподавание, менторство и волонтерство.
Общаются в мессенджерах и соцсетях
Новые старшие активно пользуются интернетом. По данным проекта Билайн.Аналитика, в апреле и мае 2020 года средний интернет-трафик на одного пользователя старше 50 лет увеличился на 102% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 21% — по сравнению с двумя предыдущими месяцами. В период самоизоляции активнее всего переходило в онлайн старшее поколение Урала: в Екатеринбурге, Челябинске и Перми потребление трафика на человека выросло сильнее всего. На четвертом месте оказался Петербург (21,8%), на пятом — Воронеж.
Пользователи 50+ все чаще общаются в мессенджерах: по сравнению с 2019 годом средний объем трафика на человека здесь увеличился на 129%. Самые популярные приложения — это Skype, WhatsApp и Viber. За время ограничений старшие освоили FaceTime: их средний трафик в этом приложении вырос почти в 3 раза по сравнению с предыдущими месяцами.
Что касается соцсетей, они уже стали для старшего поколения привычным онлайн-пространством. Только за этот год, по данным проекта Билайн.Аналитика, использование соцсетей выросло на 71%. Любопытно, что в апреле и мае сильнее всего увеличился трафик в приложениях Facebook и ВКонтакте — на 32% и 27%. А вот «Одноклассники» оказались лишь на третьем месте с приростом в 20%.
Пользователи 50+ все чаще общаются в мессенджерах: по сравнению с 2019 годом средний объем трафика на человека здесь увеличился на 129%. Самые популярные приложения — это Skype, WhatsApp и Viber. За время ограничений старшие освоили FaceTime: их средний трафик в этом приложении вырос почти в 3 раза по сравнению с предыдущими месяцами.
Что касается соцсетей, они уже стали для старшего поколения привычным онлайн-пространством. Только за этот год, по данным проекта Билайн.Аналитика, использование соцсетей выросло на 71%. Любопытно, что в апреле и мае сильнее всего увеличился трафик в приложениях Facebook и ВКонтакте — на 32% и 27%. А вот «Одноклассники» оказались лишь на третьем месте с приростом в 20%.
Ищут друзей и партнеров
Новые старшие любят общаться, но признают, что создавать и поддерживать социальные связи им непросто. Так, более 50% участников анкетирования согласились с тем, что с возрастом круг общения сужается, а заводить дружеские и профессиональные знакомства становится сложнее. При этом 81% участников исследования хотели бы сделать свой круг общения шире и разнообразнее.
Особые трудности вызывает поиск спутника жизни или романтического партнера: 82% опрошенных считают, что старшему поколению делать это сложнее. Для того, чтобы найти вторую половинку, новые старшие готовы осваивать сайты и сервисы знакомств: за текущий год количество пользователей выросло на 71%. Однако опыт, о котором рассказали участники исследования, был, по большей части, негативным. Кто-то оценил обстановку на сайтах знакомств «как неприятную» или отметил, что «в основном там ищут только секс». Кто-то столкнулся с мошенником либо просто не смог найти своего человека, с которым было бы интересно и легко. «Энтузиазма на поиски в онлайн хватает на пару дней, а потом [возникает] желание удалить профиль и больше не заходить», — сказал один из участников исследования.
Особые трудности вызывает поиск спутника жизни или романтического партнера: 82% опрошенных считают, что старшему поколению делать это сложнее. Для того, чтобы найти вторую половинку, новые старшие готовы осваивать сайты и сервисы знакомств: за текущий год количество пользователей выросло на 71%. Однако опыт, о котором рассказали участники исследования, был, по большей части, негативным. Кто-то оценил обстановку на сайтах знакомств «как неприятную» или отметил, что «в основном там ищут только секс». Кто-то столкнулся с мошенником либо просто не смог найти своего человека, с которым было бы интересно и легко. «Энтузиазма на поиски в онлайн хватает на пару дней, а потом [возникает] желание удалить профиль и больше не заходить», — сказал один из участников исследования.
То есть практика показала, что старшему поколению необходимо особое пространство для знакомств, в котором общение будет безопасным, содержательным и позитивным. Поэтому команда YoungOld при поддержке Билайн приступила к разработке платформы Older, позволяющей старшим находить новых друзей, единомышленников и партнеров. Приложение будет бесплатным. Его бета-версию выпустят будущей весной, а окончательный релиз запланирован на вторую половину 2021 года.
— Новые старшие — поколение, которого раньше не было. Это люди, активная жизнь которых прошла в эпоху развития цифровых технологий, и они с ними «на ты», они абсолютно включены в современный контекст. То, что это поколение зачастую становится невидимым для брендов и общества в целом — и на уровне создания продуктов, и на уровне коммуникаций и продвижения, — ситуация странная, ведь это огромный потребительский сегмент. И пусть сейчас доля новых старших составляет всего 15-20% от общего количества людей старше 50 лет, в будущем тренд будет только расти, — отметила Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию Билайн. — С учетом глобальной тенденции взросления мирового населения это поколение, которое может стать драйвером развития новых технологий. Именно поэтому их ценности, образ жизни, стремления заслуживают отдельного изучения. Мы знаем, что технологии могут оказать значимое влияние в работе с социальными проблемами. У нас есть опыт создания большой экосистемы ИТ-решений для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также запуска онлайн-платформы для профессионального обучения и трудоустройства специалистов с разными видами инвалидности, который мы осуществили совместно с проектом Everland. Наш подход к подобным партнерствам заключается в том, чтобы выбирать проблематику, на которую действительно возможно повлиять с помощью технологий, силы бренда и общественной дискуссии. Как правило, Билайн поддерживает новый проект в течение трех лет, чтобы он смог встать на ноги и найти стратегию, необходимую для успешного самостоятельного развития.
— Новые старшие — поколение, которого раньше не было. Это люди, активная жизнь которых прошла в эпоху развития цифровых технологий, и они с ними «на ты», они абсолютно включены в современный контекст. То, что это поколение зачастую становится невидимым для брендов и общества в целом — и на уровне создания продуктов, и на уровне коммуникаций и продвижения, — ситуация странная, ведь это огромный потребительский сегмент. И пусть сейчас доля новых старших составляет всего 15-20% от общего количества людей старше 50 лет, в будущем тренд будет только расти, — отметила Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию Билайн. — С учетом глобальной тенденции взросления мирового населения это поколение, которое может стать драйвером развития новых технологий. Именно поэтому их ценности, образ жизни, стремления заслуживают отдельного изучения. Мы знаем, что технологии могут оказать значимое влияние в работе с социальными проблемами. У нас есть опыт создания большой экосистемы ИТ-решений для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также запуска онлайн-платформы для профессионального обучения и трудоустройства специалистов с разными видами инвалидности, который мы осуществили совместно с проектом Everland. Наш подход к подобным партнерствам заключается в том, чтобы выбирать проблематику, на которую действительно возможно повлиять с помощью технологий, силы бренда и общественной дискуссии. Как правило, Билайн поддерживает новый проект в течение трех лет, чтобы он смог встать на ноги и найти стратегию, необходимую для успешного самостоятельного развития.
* В рамках исследования «Как общается, знакомится и живет новое поколение людей старшего возраста», осуществленного проектной лабораторией YoungOld при поддержке Билайн, было проведено 50 глубинных интервью и анкетирование 3700 человек. Респондентами в обоих случаях выступали жители Москвы в возрасте от 50 до 65 лет, зарегистрированные в социальных сетях. Также использовались данные проекта Билайн.Аналитика. Информация была получена в ходе обработки обезличенного массива больших данных по потреблению интернет-трафика пользователями Билайн, давшими согласие на обработку данных, за январь — май 2019 и 2020 годов. Исследование проекта Билайн.Аналитика охватило абонентскую базу оператора в 15 российских городах с населением свыше 1 млн человек.
Материал подготовлен специально для ПАО «ВымпелКом»
Автор: Мария Семенова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии: freepik.com Дизайнер: Екатерина Елизарова