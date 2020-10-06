— Новые старшие — поколение, которого раньше не было. Это люди, активная жизнь которых прошла в эпоху развития цифровых технологий, и они с ними «на ты», они абсолютно включены в современный контекст. То, что это поколение зачастую становится невидимым для брендов и общества в целом — и на уровне создания продуктов, и на уровне коммуникаций и продвижения, — ситуация странная, ведь это огромный потребительский сегмент. И пусть сейчас доля новых старших составляет всего 15-20% от общего количества людей старше 50 лет, в будущем тренд будет только расти, — отметила Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию Билайн. — С учетом глобальной тенденции взросления мирового населения это поколение, которое может стать драйвером развития новых технологий. Именно поэтому их ценности, образ жизни, стремления заслуживают отдельного изучения. Мы знаем, что технологии могут оказать значимое влияние в работе с социальными проблемами. У нас есть опыт создания большой экосистемы ИТ-решений для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также запуска онлайн-платформы для профессионального обучения и трудоустройства специалистов с разными видами инвалидности, который мы осуществили совместно с проектом Everland. Наш подход к подобным партнерствам заключается в том, чтобы выбирать проблематику, на которую действительно возможно повлиять с помощью технологий, силы бренда и общественной дискуссии. Как правило, Билайн поддерживает новый проект в течение трех лет, чтобы он смог встать на ноги и найти стратегию, необходимую для успешного самостоятельного развития.

