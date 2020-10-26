«Охта Парк» готовится к зиме: совсем скоро склоны покроются снегом, заработают подъемники, здесь появятся любители горных лыж и сноуборда. Но даже сейчас, в ожидании высокого сезона, на курорте есть чем заняться, ведь он формирует образ жизни — в движении, наедине с природой, с приятными эмоциями. Рассказываем, зачем туда стоит отправиться в ближайшие выходные.
«ПОСЛЕ ЛЫЖ»
чем заняться в «Охта Парке»
«Охта Парк» готовится к зиме: совсем скоро склоны покроются снегом, заработают подъемники, здесь появятся любители горных лыж и сноуборда. Но даже сейчас, в ожидании высокого сезона, на курорте есть чем заняться, ведь он формирует образ жизни — в движении, наедине с природой, с приятными эмоциями. Рассказываем, зачем туда стоит отправиться в ближайшие выходные.
Насладиться осенними днями на природе
Здесь очень красиво! Каких-то 20 минут на машине от Парнаса, и ты оказываешься в ухоженном хвойном лесу: слышишь пение птиц, дышишь чистым воздухом, наслаждаешься неспешными прогулками по хитро изогнутым парковым дорожкам. Особое удовольствие получаешь от рельефа местности: пусть Карельский перешеек здесь только начинается, но его очертания уже просматриваются в живописных холмах, валунах, перепадах на речке Охте. Среди сосен и елей стоят коттеджи, в которых можно провести незабываемые выходные с семьей.
Попариться в бане
Когда идешь по «Охта Парку» и чувствуешь запах дымка от затопленной печки, сразу хочется в баню. Она здесь есть, и не одна. Хочешь — вот тебе русская баня с двухэтажной парной и «Молодильным чаном». Хочешь — японская мазанка с балийской ванной и парением на луговом сене. В штате спа-комплекса есть специально обученные люди — пармейстеры, которые усилят ощущения от посещения бани своим мастерством. Что называется, почувствуй себя родившимся заново.
Поплавать в бассейнах
На территории курорта есть четыре горячих бассейна под открытым небом — два взрослых и два детских. Искупаться в комфортной воде можно, даже если на улице холодно. А вид будет впечатляющим — на лес и горнолыжный склон. Если после пребывания на свежем воздухе все же захочется погреться, в комплексе есть еще финская сауна и турецкий хамам.
Порыбачить
Мечта рыбака: упоры для удочки, подготовленные садки и даже лавочки на пирсах. Сиди и получай удовольствие! В искусственно созданном пруде водятся линь, щука, карась и даже форель со стерлядью. Улов тут же при тебе приготовят в доме рыбака: сварят уху, поджарят на мангале или даже закоптят. А ты в ожидании обеда отдохнешь на берегу, любуясь лебедями.
Зарядиться энергией в веревочном парке
В одном из самых больших веревочных парков на Северо-Западе есть 10 трасс разного уровня сложности для детей и взрослых. Тарзанки, подвесные мостики, качающиеся переправы и полет на троллее — скучно точно не будет.
Обменяться впечатлениями в ресторане
Нагулявшись по лесу, напарившись в бане, накатавшись на велосипеде, можно отправиться в ресторан Après Ski. С мая 2020 года его оператором является известная в гастрономическом мире Петербурга ресторанная группа «Чеховъ». Она обновила главный ресторан курорта, сделав это пространство еще более уютным.
Название Après Ski переводится с французского как «после лыж», что очень логично для горнолыжного курорта: куда же еще идти, спустившись с гор, как не в ресторан, где отогреют и накормят? И хоть сейчас не зима, уютное заведение в духе альпийского шале встретит горящим посреди зала камином, зажженными свечами и изысканным меню, специально составленным для любителей активного отдыха.
Составлял меню бренд-шеф заведения Артем Волчек. О перечне блюд и о планах на предстоящий сезон рассказал сам повар международного класса:
Составлял меню бренд-шеф заведения Артем Волчек. О перечне блюд и о планах на предстоящий сезон рассказал сам повар международного класса:
К осени мы решили обновить меню. В холодный сезон, мне кажется, лучше всего классические плотные супы: борщ, солянка. Есть у нас и азиатские супы: например, рамен с уткой. Мы ввели много европейских позиций, но больший упор все-таки делаем на азиатскую и русскую кухню — в соответствии с предпочтениями наших гостей. Так что супы будем предлагать наряду с роллами и поке.
Мы предлагаем интересные блюда, подходим к меню нестандартно. Ведь даже хорошо известный оливье можно прочитать по-новому, добавив в рецептуре новые нотки.
Гостей ждет обширное рыбное предложение. Осетр и форель — из собственного пруда. Осьминогов своих у нас нет, их приходится поставлять из Индонезии, зато мы готовим их по испанским технологиям. Морепродукты требуют очень деликатного обращения: при неправильной обработке становятся «резиновыми» и теряют вкус. Наш осьминог с жареными баклажанами будет таким же, как на берегу Атлантики.
В зимнем сезоне ожидается много устриц: мы собрали очень интересную подборку российской продукции — из Крыма и Приморья. Особо хочу отметить хасанский сорт этих моллюсков, обитающий на очень большой глубине в Японское море, в заливе Петра Великого. Их крайне сложно добывать… Будем все пробовать, экспериментировать: какие гостям больше всего понравятся, те чаще будем включать в меню.
Что касается напитков, то в нашем меню появилось безалкогольное вино. В Европе оно очень распространено — там уже целая индустрия вин без градусов, — а у нас направление только-только начинает набирать обороты. Это очень интересный напиток. По вкусу как вино, но не пьянит. Если вы хотите добавить изюминку к обеду или ужину, а потом продолжить занятия спортом, то это отличный вариант.
Также у нас большая десертная карта. Вы пробовали когда-нибудь ленивые равиоли из манго со сливочным сыром и фундуком? А «Наполеон» с бурбонской ванилью?
Мы понимаем, что посетители горнолыжного курорта хотят больше времени провести на свежем воздухе, поэтому максимально сократили время подачи блюд.
У нас сильная команда поваров, «закаленная» работой в премиальных петербургских ресторанах. Она готова к пиковым нагрузкам в зимний период.
Многие поставщики нас не очень любят: у нас строгая приемка. Если качество продукта не устроило, целая партия может уйти обратно к производителю. Сейчас мы начали работать с большими фермами из Ленинградской области и других регионов России о поставке баранины, рыбы и т. д. После того, как протестируем их продукцию, будем договариваться о поставках в высоком сезоне, расширив и так большой список партнеров.
Большинство постоянных посетителей Après Ski говорят и пишут в отзывах об особой атмосфере этого места. По мнению управляющего рестораном Александра Денисова, гости ценят то, что здесь можно не только насладиться высокой кухней, но и интересно провести время.
Большинство постоянных посетителей Après Ski говорят и пишут в отзывах об особой атмосфере этого места. По мнению управляющего рестораном Александра Денисова, гости ценят то, что здесь можно не только насладиться высокой кухней, но и интересно провести время.
— Большинство наших гостей — семейные пары с детьми, которые проводят выходные активно. Мы заботимся о них. По выходным организуем для маленьких посетителей танцевальные мастер-классы, тематические игры и другую анимационную программу. А взрослым предлагаем по вечерам живую музыку. Делаем все, чтобы посетители по-настоящему отдохнули у нас в гостях.
Материал подготовлен специально для «Чеховъ Групп»
Автор: Анастасия Коренькова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотограф: Михаил Огнев Фотографии также предоставлены компанией «Чеховъ Групп» Дизайнер: Екатерина Елизарова