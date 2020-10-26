Многие поставщики нас не очень любят: у нас строгая приемка. Если качество продукта не устроило, целая партия может уйти обратно к производителю. Сейчас мы начали работать с большими фермами из Ленинградской области и других регионов России о поставке баранины, рыбы и т. д. После того, как протестируем их продукцию, будем договариваться о поставках в высоком сезоне, расширив и так большой список партнеров.