«Ижорские заводы» - градообразующее предприятие для Колпино, и значительная доля сотрудников живет именно в Колпинском районе Петербурга. Поэтому они не только коллеги, но и соседи, одноклассники, а зачастую и родственники – на заводе работает немало династий, и сейчас у станка уже третье, а то и четвертое поколение одной семьи. Сохранить эту особую атмосферу на предприятии стараются и с новыми сотрудниками. Для этого иногородним помогают с переездом, с трудоустройством членов семьи, есть и школы. Новым сотрудникам положена компенсация части арендной платы – если арендовать жилье в Колпино, тут и цены ниже, да и добираться до работы проще, при этом есть и кинотеатры, и бассейны, и магазины, и спортзалы.