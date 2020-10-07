С точностью до микрометра. Кто создает в Петербурге оборудование для атомщиков и нефтяников
С точностью до микрометра
Кто создает в Петербурге оборудование для атомщиков инефтяников
До конца года на «Ижорских заводах» ждут 200 новых сотрудников. Требуются рабочие и инженеры, готовые производить высокоточное оборудование для атомной и нефтяной промышленности. Взамен новым сотрудникам обещают зарплату от 50 тыс. рублей, помощь с жильем и переездом.
Благодаря новым контрактам в ближайшие годы «Ижорским заводам» - одному из крупнейших предприятий по производству атомного и нефтехимического оборудования - предстоит серьезная работа. Нужно изготовить оборудование для 9 энергоблоков российской и зарубежных атомных электростанций и для 11 установок ключевых российских нефтяных компаний. Мощностей для этого хватает, но нужны люди — квалифицированные рабочие, инженеры и конструкторы.
Сейчас на предприятии постоянно работает почти полторы тысячи человек. Но для того, чтобы выполнить все новые контракты в срок, «Ижорские заводы» планируют до 1 января 2021 года нанять еще 200 человек. Из них 150 производственных рабочих, остальные — мастера, инженеры, а также вспомогательный персонал.
200
человек планируется нанять
150
квалифицированных рабочих
Ильина Татьяна, директор департамента по кадровой политике и управлению персоналом:
«Профессий у нас множество, на любой вкус. Если есть высшее образование, приглашаем работать конструктором или технологом, хотите руководить — можно пойти в цех мастером, а потом сделать неплохой карьерный рост, почему бы нет. Если любите металл и можете работать на самом современном оборудовании, пожалуйста, выбирайте любую рабочую профессию: сварщик, слесарь, токарь — расточник или карусельщик. Нужен и вспомогательный персонал — изделия у нас тяжелые, поэтому стропальщики очень востребованы для качественной логистики».
Ильина Татьяна, директор департамента по кадровой политике и управлению персоналом:
«Профессий у нас множество, на любой вкус. Если есть высшее образование, приглашаем работать конструктором или технологом, хотите руководить — можно пойти в цех мастером, а потом сделать неплохой карьерный рост, почему бы нет. Если любите металл и можете работать на самом современном оборудовании, пожалуйста, выбирайте любую рабочую профессию: сварщик, слесарь, токарь — расточник или карусельщик. Нужен и вспомогательный персонал — изделия у нас тяжелые, поэтому стропальщики очень востребованы для качественной логистики».
Сверхточные задачи
Среди заказчиков оборудования для атомных электростанций — Индия, Бангладеш, Турция. Нефтехимическое оборудование используется по всей России. И с каждым годом планируется наращивать объем контрактов по обоим бизнес-направлениям,
Специфика производства и ответственность высока: особые требования предъявляются к точности и качеству работ. Например, возможные дефекты сварного шва проверяются всеми возможными способами, включая рентген и ультразвук.
Вакансии «Ижорских заводов»
ИНСПЕКТОР ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ТОКАРЬ – КАРУСЕЛЬЩИК
ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
Но лучше всего о задачах, требованиях и особенностях работы рассказывают сами сотрудники завода – ижорцы, как они сами себя называют.
Новиков Алексей, бригадир электросварщиков цеха №33. На «Ижорских заводах» с 1994 года.
«Детали, которые находятся внутри корпуса реактора АЭС — из нержавеющей стали, их надо сварить. Аппарат, который мы используем — единственный на Северо-Западе, позволяет сварить две детали электрошлаковым способом за один раз. Сварка в данном случае больше похожа на металлургический процесс — шов заливается расплавленным металлом. И надо сделать все возможное, чтобы не было никаких остановок или лишнего материала, тогда получается качественное изделие.
Профессиональный сварщик — внимательный, прилежный, должен понимать свое дело и представлять, какой будет деталь после сварки. Чтобы из ученика получился квалифицированный сварщик нужно несколько лет».
Александр Концевенко, бригадир токарей-расточников цеха №33. На «Ижорских заводах» с 1980 года.
«Наша задача — полное изготовление детали. Но поскольку эта деталь для атомной электростанции, то нужна особенная точность. Нужно уметь не только обработать деталь, но и прочитать чертеж, спланировать работу. Освоить профессию можно за год-два».
Сергей Муравлев, бригадир слесарей механосборочных работ цеха №34. На «Ижорских заводах» с 2003 года.
«Я занимаюсь изготовлением гидроемкостей и систем активного залива пассивной зоны для атомных электростанций, а также нефтехимических реакторами. Приходит к нам в цех лист металла, мы его режем, свариваем, собираем деталь — до готового изделия. Цикл длинный, от 6-12 месяцев, над одним изделием работает человек 50 разных специальностей.
Что нужно слесарю: смекалка, знание математики — в процессе работы требуется постоянно что-то пересчитывать, размечать, изделия крупногабаритные, с линейкой не походишь. Можно получить дополнительную специальность - все зависит от человека и желания работать. Я пробовал и сварщиком, и стропальщиком в свое время».
Гаврилов Михаил токарь-расточник цеха №34. На «Ижорских заводах» с 2004 года.
«Я работаю на большом горизонтальном расточном станке, обрабатываю габаритные детали для атомной и нефтехимической промышленности. Длинноцикловая деталь может обрабатываться около 7 недель, маленькую можно за сутки обработать. Работа всегда разная, нужно знать, какую деталь как установить, что сделать, какую программу запустить. Чтобы освоить только первичные навыки, требуется не меньше 3 месяцев. Я стал опытным рабочим примерно за год, а сейчас я сам – наставник для молодых сотрудников. Моя задача – обучить стажера, без опыта работы навыкам работы на станке, умению планировать и выполнять задачи»
Вверх по карьерной лестнице
Для того, чтобы стать квалифицированным сотрудником, требуется время – даже для освоения рабочей специальности нужно хотя бы несколько месяцев, чтобы понять специфику производства.
Павел Костерин начальник сварочно-сборочного цеха №34:
«Готовых специалистов за забором предприятия нет, их надо воспитывать самим. Основная задача: из ученика сделать производственного рабочего. Ребята приходят с минимальным 3 разрядом, у некоторых и профессии еще нет, к ним приставлен наставник, они знакомятся с оборудованием – и за 3-6 месяцев постепенно вливаются в нашу семью».
Павел Костерин начальник сварочно-сборочного цеха №34:
«Готовых специалистов за забором предприятия нет, их надо воспитывать самим. Основная задача: из ученика сделать производственного рабочего. Ребята приходят с минимальным 3 разрядом, у некоторых и профессии еще нет, к ним приставлен наставник, они знакомятся с оборудованием – и за 3-6 месяцев постепенно вливаются в нашу семью».
Сам Павел Костерин пришел на «Ижорские заводы» в 2009 году слесарем механосборочных работ. За 11 лет он получил высшее образование, стал сначала помощником мастера, затем – мастером, старшим мастером, начальником отделения, заместителем начальника цеха и – сегодня он – начальник цеха.
Таких примеров на предприятии много: главный инженер, главный технолог и др.
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«У нас очень мало варяг в руководстве, - подтверждает Татьяна Ильина, - мы ищем будущих управленцев внутри компании. Люди — это наш основной капитал».
Специально для будущих руководителей на предприятии работает программа по развитию кадрового резерва. И резервисты, которые начинали участвовать в программе 4 года назад, серьезно продвинулись по карьерной лестнице.
Вообще же, на «Ижорских заводах» выращивают кадры буквально со студенческой скамьи. Студенты профильных вузов – Политехнического университета, ЛЭТИ, Балтийского технического университета (Военмех), Морского технического университета – на старших курсах бакалавриата и в магистратуре работают 3 дня в неделю на предприятии, пишут диплом, основанный на реальных производственных задачах. Таким образом, студенты получают хороший опыт, а предприятие – получает специалиста, знакомого с задачами «Ижорских заводов».
Тесно сотрудничают «Ижорские заводы» и со средними учебными заведениями – СПб ГБПОУ «Ижорский колледж», СПб ГБПОУ «Академия Промышленных Технологий». Их учащиеся проходят практику на предприятии. Есть и совместные программы с обучением – компания нанимает специалистов с низким разрядом, которые параллельно учатся и стажируются на предприятии. Такие группы набираются раз в 1,5-2 месяца, в зависимости от производственной необходимости. А в дальнейшем сотрудники проходят повышение квалификации, повышают разряд.
Но только Петербургом поиски сотрудников не ограничиваются.
Александр Путрич, начальник отдела привлечения и развития персонала:
«Квалифицированных рабочих на рынке труда мало, поэтому мы ищем новых сотрудников как в Петербурге, так и в других регионах, преимущественно, промышленных. За последний год у нас начали работать около 50 человек из ближайших к нам Ленинградской, Псковской, Новгородской областей, а также из Сибири – Омска и Томска».
Александр Путрич, начальник отдела привлечения и развития персонала:
«Квалифицированных рабочих на рынке труда мало, поэтому мы ищем новых сотрудников как в Петербурге, так и в других регионах, преимущественно, промышленных. За последний год у нас начали работать около 50 человек из ближайших к нам Ленинградской, Псковской, Новгородской областей, а также из Сибири – Омска и Томска».
С переездом помогут
«Ижорские заводы» - градообразующее предприятие для Колпино, и значительная доля сотрудников живет именно в Колпинском районе Петербурга. Поэтому они не только коллеги, но и соседи, одноклассники, а зачастую и родственники – на заводе работает немало династий, и сейчас у станка уже третье, а то и четвертое поколение одной семьи. Сохранить эту особую атмосферу на предприятии стараются и с новыми сотрудниками. Для этого иногородним помогают с переездом, с трудоустройством членов семьи, есть и школы. Новым сотрудникам положена компенсация части арендной платы – если арендовать жилье в Колпино, тут и цены ниже, да и добираться до работы проще, при этом есть и кинотеатры, и бассейны, и магазины, и спортзалы.
Компенсирует предприятие также и путевки в детские лагеря, часть стоимости обеда в заводской столовой, есть ДМС.
Саму работу можно тоже организовать так, как удобно, выбрав один из 12 графиков работы. Можно трудиться, например, день через два, день через четыре или по схеме день – вечер – ночь. По словам Татьяны Ильиной, всегда найдется бригада, в которой удобно работать.
Что же касается зарплаты, то на старте, без опыта она составит 35-40 тыс. рублей в месяц, около 30 тыс. рублей получают и студенты, которые работают три дня в неделю. С квалификацией и разрядом рабочие могут рассчитывать на 50-60 тыс. рублей, а дальше все зависит от объемов и качества работы – некоторые рабочие зарабатывают и больше 100 тыс. рублей в месяц.
Те, кто хорошо работает – активно и отдыхают. На предприятии есть своя футбольная и волейбольная команда, можно заниматься аэробикой и другими видами спорта. Активно работает совет молодежи: и в пейнтбол вместе играют, и приюту для бездомных животных помогают, и новичкам влиться в коллектив помогают. Не менее активен и Совет ветеранов: опытные сотрудники не только передают знания новому поколению в цехах, но и отдыхают вместе, например, болеют за футбольную команду завода на соревнованиях.
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«Для нас очень важно сохранять командный дух и ижорские традиции, поэтому мы создаем все условия, чтобы нашим сотрудникам было комфортно, и чтобы люди, которые трудоустраиваются к нам, чувствовали себя частью дружного коллектива предприятия с богатейшей историей», — говорит Татьяна Ильина.