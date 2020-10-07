Для служения государству и крупному бизнесу: новый лидерский подход

Новое время требует нового управления. Говоря об этом применительно к бизнесу мы иногда забываем, что госслужащие — тоже руководители и тоже должны мыслить и поступать современно. В чем же разница между руководителями старого образца и теми, кто должен управлять страной сейчас? «Фонтанка» спросила об этом у Тахира Юсуповича Базарова, доктора психологических наук, научного руководителя Московской школы практической психологии при Московском институте психоанализа и научного руководителя программы профессиональной переподготовки «Executive MPA — Стратегии лидерства в управлении».

