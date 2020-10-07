Для служения государству и крупному бизнесу: новый лидерский подход
Новое время требует нового управления. Говоря об этом применительно к бизнесу мы иногда забываем, что госслужащие — тоже руководители и тоже должны мыслить и поступать современно. В чем же разница между руководителями старого образца и теми, кто должен управлять страной сейчас? «Фонтанка» спросила об этом у Тахира Юсуповича Базарова, доктора психологических наук, научного руководителя Московской школы практической психологии при Московском институте психоанализа и научного руководителя программы профессиональной переподготовки «Executive MPA — Стратегии лидерства в управлении».
«Даешь!» как новый метод управления государством
Он рассказал нам о том, что после Октябрьской революции к управлению пришли носители рабоче-крестьянской идеологии: это были не руководители, а пассионарные лидеры, не слишком образованные, но пламенные борцы.
Стратегия у них была проста: они обозначали направление — знаменитый лозунг «Даешь!» хорошо это иллюстрирует — и подбирали для решения задач не тех, кто обладал нужными знаниями и умениями, а тех, кто соответствовал пролетарским идеалам и господствующим моральным нормам.
Время великих свершений и крах по инерции
Великая Отечественная война дала сильный импульс для изменений в этой области: общество сплотилось в порыве к победе над врагом и было готово к великим свершениям. Кроме того, результатом победы стало понимание ценности интеллектуального капитала. Поэтому в начале пятидесятых годов XX века наступило время больших проектов. В управлении начали цениться люди с инженерным образованием, которое давало не только техническую грамотность, но и системное мышление. Именно на последнем основывались великие советские прорывы: освоение космоса и природных ресурсов, организация больших строек, возрождение промышленности.
Однако к концу семидесятых годов наступило время инерции. Государственное управление не смогло вовремя приспособиться к меняющейся мировой ситуации, к возросшим скоростям развития и новым технологиям — и за этим последовал крах всей системы.
На обломках системы появились новые чиновники: они включались в политические игры и часто забывали о том, что их задача — служить государству. Однако уже к нулевым годам картина постепенно начала меняться.
Новому времени — новый государственный аппарат
Сейчас возрождается понимание государственной службы как прогрессивного органа, способствующего развитию страны. И, конечно, хотелось бы учесть все плюсы и минусы предыдущих этапов. Современное управление страной унаследовало как советскую инерцию, так и конкурентную борьбу 90-х. Этим багажом надо правильно распорядиться: инерции объявить решительный бой, конкурентоспособность использовать на благо государства.
Сейчас снова наступило время больших проектов. Олимпиада в Сочи или форум АТЭС в Приморском крае важны не только как крупное спортивное или экономическое событие, но и как импульс для развития всего региона. Для того, чтобы стратегически грамотно реализовать такие проекты, нужны новые навыки и умения для руководителей. Он должен стать более быстрым, гибким, командным.
Воображение, которое позволяет видеть стратегические цели; внимание — чтобы обнаруживать даже слабые сигналы экономики и социальной сферы; воля для преодоления препятствий на пути.
Сейчас идеальный госслужащий высшего эшелона должен, по словам Базарова, руководствоваться «правилом трех В»:
«Правило трех В» применяется на первом уровне — личностном.
Второй уровень — коллективный. Это умение создавать проекты, временные творческие коллективы для решения проблем любого уровня сложности.
Третий — организационный: создание определенного типа культуры как механизма передачи опыта.
Для каждого из них существуют три способа влияния: понимание (диагностика), постоянное обучение и поддержка — в первую очередь, при преодолении трудностей. В результате взаимодействия этих направлений возникает матрица современного руководителя:
Понимание
Обучение
Поддержка
Личность
Группа
Организация
Она пригодна для применения и на государственной службе, и в бизнесе — ведь в процессах руководства есть много общего и работают весьма сходные методы.
Как стать госслужащим нового типа
Как мы видим, одним из столпов, на котором стоит создание нового человека в государственном управлении, — это образование. Оно должно быть непрерывным, и начинать надо с себя.
Для тех, кто хочет изменить свой подход к руководству в соответствии со стратегией, предложенной Тахиром Юсуповичем Базаровым, в Московском институте психоанализа создали курс «Executive MPA — Стратегии лидерства в управлении». Он адресован тем, кто хочет делать карьеру в области управления на госслужбе или в крупном бизнесе.
Это сетевая партнерская программа профессиональной переподготовки для государственных и муниципальных служащих высшей группы должностей, владельцев и руководителей ключевых подразделений бизнеса, руководства НКО и лидеров общественных объединений. Цель программы — формирование нового облика руководителя.
На курсе преподают эксперты-практики профессорско-преподавательских составов РАНХиГС и Московского института психоанализа. С будущими наставниками и руководителями программы можно познакомиться
здесь.
Особое внимание в обучении уделяется системности полученных знаний и овладению практическими навыками эффективного управления, принятия стратегических решений, умения видеть ресурс персонала. В программу EМРА входят различные интерактивные формы обучения: семинары, круглые столы, кейсы, деловые игры, проектный подход к обучению.
Значительное время в учебном плане отведено на развитие «мягких навыков» — тех, которые важны для карьеры в любой области. В программе Стратегии лидерства в управлении» soft skills адаптируются именно к той деятельности, которой после обучения будут заниматься выпускники.
Для того, чтобы поступить на курс, необходимо подать заявление и мотивационное эссе, пройти тестирование и собеседование. Подробнее о процедуре и нужных документах можно узнать здесь.
Программа стартует с 27 ноября 2020 года и закончится 27 марта 2021 года. В расписании 1800 учебных часов. Часть занятий проходит заочно, с применением новейших технологий дистанционного обучения, но есть и модули, которые требуют присутствия студентов в институте. Значительная часть курса — это самостоятельная работа студентов в peer-группах под контролем преподавателей.
Итоговая аттестация курса — это защита группового проекта, основанного на реальных проблемах государственного и муниципального управления. Причем специально подбираются именно такие случаи, которые подходят для решения управленческих задач на высшем уровне руководства.
После обучения успешно закончившие программу получат диплом РАНХиГС о профессиональной переподготовке с присвоением дополнительной квалификации Executive Master of Public Administration (EMPA). Эта степень признана за рубежом и является весомым аргументом при замещении руководящих должностей. Кроме того, выпускникам вручат диплом Московского института психоанализа о дополнительном профессиональном образовании, предоставляющем право ведения профессиональной деятельности в сфере стратегического управленческого консультирования в служебной деятельности.
Материал публикуется в партнерстве с Московским институтом психоанализа НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» Лицензия 90Л01 № 0009535, рег. № 2466 от 16.11.2016 г. Свидетельство о гос. аккредитации №2458 от 26.12.2016 г.
Автор: Елена Виноградова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Иллюстрации: freepik.com Плакаты: wikipedia.org Дизайнер: Екатерина Елизарова