Экстремальное голосование: выбери лучших стрит-спортсменов Петербурга

Лучшие райдеры, фрираннеры и скутеристы страны сразились между собой в проекте Urban Battle. Экстремальный стрит-тест устроила компания Tele2, чтобы показать всю мощь своего мобильного интернета. Команды продемонстрировали настоящий класс — теперь пора выбирать лучших.