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Экстремальное голосование: выбери лучших стрит-спортсменов Петербурга

ГОЛОСОВАТЬ
Лучшие райдеры, фрираннеры и скутеристы страны сразились между собой в проекте Urban Battle. Экстремальный стрит-тест устроила компания Tele2, чтобы показать всю мощь своего мобильного интернета. Команды продемонстрировали настоящий класс — теперь пора выбирать лучших.
Съемки одного из самых драйвовых проектов осени-2020 начались с Петербурга. Здесь в баттле приняли участие 8 команд — даже больше чем в Москве. А всего свое мастерство в ходе эпичных заездов продемонстрировала 41 команда из восьми регионов страны. Настало время определить лучших. Tele2 дает старт народному голосованию: с 4 по 16 октября страна выбирает своих героев. Победитель получит подарочный сертификат в магазин спортивного снаряжения.
Отдай свой голос за одну из петербургских команд!
BlackBob
Голосовать за BlackBob
MoonBlink
Голосовать за MoonBlink
Raiders
Голосовать за Raiders
Бандитский Петербург
Голосовать за «Бандитский Петербург»
БЭХА ОЛЕГА
Голосовать за «БЭХУ ОЛЕГА»
Стрит Лига
Голосовать за «Стрит Лигу»
СУЕТОЛОГИ
Голосовать за «СУЕТОЛОГОВ»
Экстрим Вызов
Голосовать за «Экстрим Вызов»
Вместе с болельщиками все снятые во время проекта ролики внимательно изучит профессиональное жюри:

Профессиональное жюри

Чемпионка России по скейтбордингу Ксения Маричева
Член Олимпийской сборной РФ по BMX-фристайлу Константин Андреев
Профессиональный роллер Кирилл Галушко
Прорайдер и тренер по самокату Александр Баюнов
Жюри выберет самую сильную команду в каждом городе, а также абсолютного чемпиона Urban Battle. Будет и персональный зачет в дисциплинах ВMX, кикскутеринг, скейтбординг, агрессивное катание на роликах. Общий призовой фонд проекта — 3 млн рублей.
17 октября нас ждет финал: во время онлайн-марафона будут объявлены победители. Всех участников ждет огненный музыкальный сет.

До встречи в эфире!
Материал подготовлен специально для Tele2

* Организатор конкурса: ООО «ВАЙ-НОТ», юридический адрес: 121471, город Москва, улица Рябиновая, дом 69, строение 5 ИНН: 7722813992, ОГРН: 1137746606414

Организатором конкурса также является ООО «РЕПА», юридический адрес 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, дом 14, строение 4, этаж 2, пом. IV, ком. 4В (часть), ОГРН 1127746401331, ИНН 7715919941, КПП 771501001. Организатор конкурса действует по поручению и в интересах ООО «Т2 Мобайл».

Общий срок проведения конкурса: с 00:00:00 «04» сентября 2020 г. по 23:59:59 «03» октября 2020 г. (включительно).

Подробнее о сроках, организаторе и всех правилах участия в конкурсе «Урбан Баттл от Tele2» читайте на сайте: katay.tele2.ru

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фото на обложке: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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