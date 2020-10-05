Экстремальное голосование: выбери лучших стрит-спортсменов Петербурга

Материал подготовлен специально для Tele2
* Организатор конкурса: ООО «ВАЙ-НОТ», юридический адрес: 121471, город Москва, улица Рябиновая, дом 69, строение 5 ИНН: 7722813992, ОГРН: 1137746606414 Организатором конкурса также является ООО «РЕПА», юридический адрес 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, дом 14, строение 4, этаж 2, пом. IV, ком. 4В (часть), ОГРН 1127746401331, ИНН 7715919941, КПП 771501001. Организатор конкурса действует по поручению и в интересах ООО «Т2 Мобайл». Общий срок проведения конкурса: с 00:00:00 «04» сентября 2020 г. по 23:59:59 «03» октября 2020 г. (включительно). Подробнее о сроках, организаторе и всех правилах участия в конкурсе «Урбан Баттл от Tele2» читайте на сайте: katay.tele2.ru
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фото на обложке: freepik.com
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