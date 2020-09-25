Кружки по интересам для взрослых в разгар коронавируса обрели второе дыхание.
Бытует мнение, что обучение живописи, танцам, фотографии и подобные занятия нужны только детям и подросткам. Тем же, кто давно не школьник и не студент, не стоит погружаться в творчество, не имея за плечами хотя бы кружок в Доме пионеров. И вообще, во время кризиса, если и идти на какие-либо курсы, то только с целью повысить доход.
«Фонтанка» вместе с участниками проекта «Покупай у своих»
, преподавателями искусства для взрослых, постарается развеять эти заблуждения и добавить решительности тем, кто уже давно мечтает прикоснуться к прекрасному.