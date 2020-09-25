«В этом году с карантином, который украл весну и превратил лето в нечто неясное (вроде лето есть, а отпусков нет), случился совсем день сурка. В таком состоянии человек начинает видеть вокруг себя только рутину и обыденность, — говорит Владимир Вишневский. — И вот тут спасает занятие искусством, даже не суть важно, каким именно. Человек, погруженный в любое творчество, подобен актеру: чтобы выразить что-то, нужно сначала это прочувствовать и пережить. Чтобы запечатлеть красоту фотоаппаратом, нужно сначала её увидеть, а значит — научиться находить и видеть среди рутинной обыденности. И вот обычная «какувсех» кухонная столешница внезапно оказывается самым лучшим фоном для бликов света, отраженных от стеклянной сахарницы, свет от окна так красиво ложится на листья комнатных растений, а домашний кот (он-то всегда нравился) становится самой терпеливой моделью. Занятие искусством помогает видеть красоту в окружающем пространстве, видеть без фотоаппарата — просто глазами. И жизнь становится интереснее».

