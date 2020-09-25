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покупай у своих
«Никакой пользы, одно баловство»
КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Кружки по интересам для взрослых в разгар коронавируса обрели второе дыхание.

Бытует мнение, что обучение живописи, танцам, фотографии и подобные занятия нужны только детям и подросткам. Тем же, кто давно не школьник и не студент, не стоит погружаться в творчество, не имея за плечами хотя бы кружок в Доме пионеров. И вообще, во время кризиса, если и идти на какие-либо курсы, то только с целью повысить доход.

«Фонтанка» вместе с участниками проекта «Покупай у своих», преподавателями искусства для взрослых, постарается развеять эти заблуждения и добавить решительности тем, кто уже давно мечтает прикоснуться к прекрасному.

Никакой пользы, одно баловство

«Танцы — это про здоровье, красоту, отдых, живое общение, культуру, семейные и личные отношения, музыкальное и танцевальное образование, этикет и, самое главное, радость жизни, — перечисляют Юлия и Михаил Грибовы, руководители школы танцев. — Среди наших учеников много семейных пар, ведь танец — это возможность научиться лучше чувствовать друг друга и побыть вдвоем вне забот. Много танцуют представители бизнеса — как начинающие предприниматели, так и директора крупных компаний. Тут нет возраста или статуса, а танец отлично снимает стресс, учит быстрому переключению с одной темы на другую, координирует тело и мозг, улучшает настроение и в целом помогает наладить баланс в жизни. Мы знаем, что все ждут занятия, для многих это как глоток свежего воздуха и отличная подзарядка на всю неделю».
Руководители школы танцев
Юлия и Михаил Грибовы
На фото школа танцев Юлии и Михаила Грибовых
Для самых практичных есть важный довод в пользу занятий живописью — уроки приносят вполне осязаемые результаты.
«В отличие от множества других занятий, человек, занявшийся рисованием, создает материальную ценность, предмет, визуализирует свои представления о красоте. То, что он сделал — за день или за полгода, — можно повесить дома на стену, подарить другу, — говорит Татьяна Леняшина, основатель школы рисования. — Картина остается с нами, она не исчезает, как спетая песня, и не лежит в телефоне среди тысяч фотографий. Вы любите ее, вы гордитесь ею, друзья и семья начинают смотреть на вас другими глазами — у них теперь есть свой художник! Очень многие приходят к нам специально, чтобы написать картину для своего интерьера. Особенно сейчас популярны работы с золотой поталью — нарядные и при этом ненавязчивые. Иногда люди еще не купили квартиру, но уже пишут под нее картины. Разумеется, очень часто рисуют для дачи — загородный дом просто требует на стенки пейзажи и солнечные натюрморты».
Основатель школы рисования
Татьяна Леняшина
На фото школа рисования Татьяны Леняшиной

Учиться с нуля уже поздно, да и страшно

«Самая старшая наша начинающая художница недавно писала картину в подарок на свадьбу правнучки, — рассказывает Татьяна Леняшина. — Вообще, выход на пенсию — ну просто отличный повод начать пробовать себя в живописи, понять, какой стиль тебе близок, что хочется — импрессионистический пейзаж или голландский натюрморт. Молодые пенсионеры (они и правда молодые — и с виду, и внутренне) составляют примерно треть наших студийцев. Креативная молодежь, пылко работающая мастихином и создающая масштабные картины с золотом, — еще треть. И, наконец, женщины того чудесного творческого возраста, когда все хочется попробовать и все получается. В общем, живописи все возрасты покорны, и она покорна всем, кто решил с нею, наконец, встретиться у нас в студии».
Основатель школы рисования
Татьяна Леняшина
На фото школа рисования Татьяны Леняшиной
«Ван Гог начал писать только в 27 лет. У Поля Гогена не было художественного образования: поначалу это было воскресное хобби, и Поль скромно оценивал свои возможности, а семья считала его увлечённость живописью милым чудачеством, — приводит примеры Иван Стриганов, основатель студии для занятий живописью маслом. — Бабушка Мозес. Она начала писать, когда ей было 70, а в 89 лет получила премию президента».
Основатель студии для занятий живописью маслом
Иван Стриганов
На фото студия для занятий живописью маслом Ивана Стриганова
Практически каждый, кто входит в студию Татьяны, в качестве самопрезентации сообщает, что совсем не умеет рисовать.
Но прийти туда, где рисуют, — это уже важнейший шаг, требующий смелости, — считает Леняшина. — Кто его сделал — тот уже наполовину художник. Технически навыки появляются достаточно скоро, сейчас множество способов быстрого обучения живописным приемам. Уже на втором занятии никто ничего не опасается, уверенно просят охру и краплак, работают мастихином (исключительно модным сейчас инструментом).
«Когда вы идете в фитнес-клуб, то не задумываетесь о том, что вам уже далеко за… Вам хочется быть в тонусе, чувствовать себя хорошо. С творчеством так же, — уверен Иван Стриганов. — Иногда даже можно услышать о «творческих мышцах». Это метафора, которая несет в себе глубокий смысл. Вы становитесь художником только в процессе практики, постоянно наращивая умения и навыки. Очень похоже на спорт».
Основатель студии для занятий живописью маслом
Иван Стриганов
На фото студия для занятий живописью маслом Ивана Стриганова
Боязнь показаться смешным — это то, что мешает взрослым людям прийти на первое занятие.
«Чего это, как это, я снова буду как в школе на рисовании? Опять, небось, получу тройку. Но живопись – не математика, не свод правил (а школьное рисование не совсем живопись), — говорит Татьяна. — Любой мазок можно перекрыть другим, можно исправить форму, цвет – да и что значит «исправить», когда вы сами пишете, что хотите и как хотите, а преподаватель только помогает вам и объясняет, как добиться желаемого эффекта. Нет ошибок в живописи».
Основатель школы рисования
Татьяна Леняшина
Иван Стриганов считает, что взрослые люди боятся приступить к занятиям из-за ложных стереотипов:
«Я нигде не учился, меня засмеют (в первую очередь близкие люди), я не знаю какие материалы купить, у меня не получится, у меня нет свободного времени, я не знаю где. Этот список можно продолжать и продолжать».
На фото студия для занятий живописью маслом Ивана Стриганова
«Убеждение «Я никогда не смогу научиться рисовать» — на сто процентов ложное, — утверждает он. — Возможно, вы не сможете создавать шедевры, как известные художники, но освоить азы профессии, писать картины для себя и друзей — абсолютно реально. Чтобы начать, необходимо попробовать отнестись к творчеству как к привычке. Выделить пару дней в неделю, чтобы заняться любимым делом. Постепенно у вас появится тяга и желание писать, вы уже просто не сможете отказать себе в этом удовольствии».
Владимир Вишневский, член Союза фотохудожников, основатель и руководитель школы академической фотографии, считает, что возраста, когда поздно заняться искусством, просто не существует.
На фото школа академической фотографии Владимира Вишневского
«Мы зачем-то склонны тыкать в себя самих фразой: «мы взрослые — не до баловства».

Очень даже до баловства, особенно если душа просит, а занятие этим баловством делает вас счастливыми, — говорит Владимир. — Страх показаться недостаточно «каким-нибудь» (слишком взрослым среди молодежи, слишком медленно соображающим среди умных или что-то в таком роде) многих совершенно зря останавливает. На самом деле, все эти страхи разбиваются об удовольствие от процесса (особенно если стараться не отпускать мысль, что это именно удовольствие, а не очередная контрольная из детско-школьного травмирующего опыта). Занимайтесь творческим баловством — это отличное занятие в любой момент и в любом возрасте».
основатель и руководитель школы академической фотографии
Владимир Вишневский
«Начинать никогда не поздно, — уверены Юлия и Михаил Грибовы. — Танцы — это просто, приятно и полезно. У нас есть слова, которые мы говорим буквально каждый день всем, кто к нам приходит: «Если вы умеете ходить, значит — вы умеете танцевать».
На фото школа танцев Юлии и Михаила Грибовых
Кроме того, преподаватели отмечают, что те, кто постарше, лучше чувствуют свое тело в танце.

Если и начинать, то уж точно не во время эпидемии

«В этом году с карантином, который украл весну и превратил лето в нечто неясное (вроде лето есть, а отпусков нет), случился совсем день сурка. В таком состоянии человек начинает видеть вокруг себя только рутину и обыденность, — говорит Владимир Вишневский. — И вот тут спасает занятие искусством, даже не суть важно, каким именно. Человек, погруженный в любое творчество, подобен актеру: чтобы выразить что-то, нужно сначала это прочувствовать и пережить. Чтобы запечатлеть красоту фотоаппаратом, нужно сначала её увидеть, а значит — научиться находить и видеть среди рутинной обыденности. И вот обычная «какувсех» кухонная столешница внезапно оказывается самым лучшим фоном для бликов света, отраженных от стеклянной сахарницы, свет от окна так красиво ложится на листья комнатных растений, а домашний кот (он-то всегда нравился) становится самой терпеливой моделью. Занятие искусством помогает видеть красоту в окружающем пространстве, видеть без фотоаппарата — просто глазами. И жизнь становится интереснее».
основатель и руководитель школы академической фотографии
Владимир Вишневский
«Живопись - это мощный источник для обретения душевной гармонии. Полное погружение в процесс, переключение с обычного жизненного ритма на размеренный. Это творческий процесс, который фокусирует нас на модели и помогает (как минимум) не думать о насущных проблемах, сосредоточиться и хоть на пару часов «выпасть» из ежедневной рутины, — говорит Иван Стриганов. — А в связи с последними событиями — эпидемией, живопись — идеальный способ расслабиться и отвлечься! Мы в разгар карантина организовали и провели конкурс «Из окна в изоляции», чем побудили многих впервыевзять в руки кисть. В итоге 40 человек приняло участие, главные слова благодарности были: «Вы помогли нам отвлечься, переключиться и на время успокоиться».
Основатель студии для занятий живописью маслом
Иван Стриганов
Татьяна Леняшина также отмечает, что живопись стала спасением для многих во время эпидемии. «Спокойное творчество, безопасное создание красоты, новые навыки — рисование стало настоящей арт-терапией для запертых дома и напуганных людей. Мы сами за это время написали много работ. Таким был наш ответ «всему этому».

Если занятия живописью и не решают все проблемы, то уж точно позволяют полностью от них отвлечься.
«Какие любимые сюжеты наших начинающих художников? Это букеты полевых цветов, волна, просвеченная солнцем, дорожка в лесу, далекий маяк, — делится Татьяна Леняшина. — Все это — воссозданные моменты прошлого или мечты о будущем. Начиная работать над такой картиной, человек сразу, мгновенно окунается в другой мир, он уже там — на южном берегу или у лесного озера. Психологический эффект такого переключения невозможно переоценить. Нельзя написать даже самую простую картину, не погрузившись в нее целиком. Вы можете готовить еду, думая о проблемах, совершать пробежку, думая о них, но писать маслом, рисовать — это требует полной сосредоточенности. Люди встают из-за мольберта как после отпуска, они прямо-таки выныривают из другой реальности — и на лицах у них счастье».
Основатель школы рисования
Татьяна Леняшина
«Живопись позволяет путешествовать, никуда не уезжая, — отмечает Иван Стриганов. — Альберт Эйнштейн говорил, что логика может привести вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно...»
«Если вам нужно поднять настроение, просто попробуйте потанцевать — так, как вам нравится, дома, ведь некого стесняться и можно танцевать как хочется. Попробуйте! — рекомендует Юлия Грибова. — У вас точно появится улыбка на лице и поднимется настроение. Танцы отлично снимают стресс! Наш девиз в период пандемии: "В любой непонятной ситуации — танцуй!»
Руководители школы танцев
Юлия и Михаил Грибовы
В следующей статье в рубрике «Покупай у своих» «Фонтанка» покажет самые интересные сладкие подарки на День учителя.
Автор: Елена Шевчук
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Фотографии предоставлены героями материала
Обложка: freepik.com
Верстка: Екатерина Елизарова