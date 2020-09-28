Забота и уход. Куда обратиться, если не с кем оставить пожилого родственника?
В жизни пожилых людей бывают разные ситуации: например, дети могут уехать за границу или часто находиться в командировках. Но родители в возрасте не должны в это время оставаться без присмотра и ухода. В таких случаях помощь предлагает частная сеть пансионатов.
Управляющая компания «Социальные системы» — крупная федеральная структура, она объединяет 21 учреждение по всей стране. Миссия сети — достойный уход за теми, кто по разным причинам не может проживать дома. В пансионатах нового формата подопечные находятся в комфортных условиях и получают необходимую медицинскую помощь. Время пребывания или реабилитации здесь может составлять от одного дня до бессрочного периода.
Событие, которого ждут. Как отметят День пожилого человека в петербургских пансионатах
Сейчас в пансионатах полным ходом идет подготовка ко Дню пожилого человека.
менеджер проектов сети УКСС Гульсина Ильдусовна Ильясова
«Мы пригласим артиста, которого наши подопечные уже знают по предыдущим праздникам. Будут песни, будут поздравления, теплые слова. Концертная программа рассчитана минут на 40-45 — больше пожилым людям воспринимать утомительно. Но без традиционного чаепития, конечно, никуда!» — рассказала о планах на 1 октября менеджер проектов сети УКСС Гульсина Ильдусовна Ильясова.
«Мы пригласим артиста, которого наши подопечные уже знают по предыдущим праздникам. Будут песни, будут поздравления, теплые слова. Концертная программа рассчитана минут на 40-45 — больше пожилым людям воспринимать утомительно. Но без традиционного чаепития, конечно, никуда!» — рассказала о планах на 1 октября менеджеров проектов сети УКСС Гульсина Ильдусовна Ильясова.
О том, как проходят праздники, сотрудники пансионатов рассказывают в соцсетях и даже снимают видеоролики. Персонал старается максимально улучшать качество жизни своих подопечных, дать им возможность общения и даже творчества.
В Петербурге и Ленинградской области работают 7 учреждений. Пансионат во Всеволожске* укомплектован врачами пяти направлений: терапия, гериатрия, неврология, психиатрия, физиотерапия. С подопечными здесь занимаются лечебной физкультурой, делают им массаж. Разумеется, есть и сестринский уход. Дом в Мичуринском** (Приозерский район) находится у большого озера, по берегу которого любят гулять постояльцы. Здесь оказывается такой же спектр медицинских услуг. К ним можно добавить уютную, почти домашнюю обстановку, о которой заботятся сотрудники.
Остальные пять адресов — в Петербурге. Самый крупный пансионат находится на Канонерском острове. Его фасад выходит на Морской канал. Здесь пожилые люди получают бережный уход. Комнаты оборудованы всей необходимой для проживания мебелью; для маломобильных подопечных есть специальные кровати с противопролежневыми матрасами. По информации УКСС, у 50% постояльцев за две недели пребывания в специализированном учреждении наблюдается положительная динамика состояния здоровья, у 35% — происходит стабилизация. Еще у 15% постояльцев наблюдается замедление отрицательной динамики. В пансионате не только заботятся о хорошем самочувствии пожилых людей, но и их настроении: в штате есть даже аниматор, задача которого — обеспечить подопечным интересный досуг.
Два учреждения находятся в Парголово — они располагаются в двух коттеджах с небольшим числом постояльцев. Сюда легко добраться как на машине, так на общественном транспорте. Еще два пансионата работают в историческом центре города: на Миллионнойулице и на набережной Кутузова. Тем, кто привык видеть Неву и петербургские дворцы из окна, не придется резко менять обстановку.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой во всех учреждениях есть карантинные блоки. Новые подопечные принимаются только с двумя отрицательными тестами на covid-19 (экспресс-тесты можно сдать прямо в пансионатах при заезде).
Маломобильным гражданам предоставляется трансфер из любой точки города.