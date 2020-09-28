Забота и уход. Куда обратиться, если не с кем оставить пожилого родственника?

В жизни пожилых людей бывают разные ситуации: например, дети могут уехать за границу или часто находиться в командировках. Но родители в возрасте не должны в это время оставаться без присмотра и ухода. В таких случаях помощь предлагает частная сеть пансионатов.



Управляющая компания «Социальные системы» — крупная федеральная структура, она объединяет 21 учреждение по всей стране. Миссия сети — достойный уход за теми, кто по разным причинам не может проживать дома. В пансионатах нового формата подопечные находятся в комфортных условиях и получают необходимую медицинскую помощь. Время пребывания или реабилитации здесь может составлять от одного дня до бессрочного периода.