«Ночлежка» и МТС собирают телефоны для бездомных людей

«Дать возможность человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, вернуться к достойной жизни – благородная задача. Мы рады поддержать Ночлежку и надеемся, что петербуржцы последуют этому примеру», — отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.



«Самый частый запрос, с которым бездомные обращаются в нашу Консультационную службу, — помогите найти работу. Очень многие люди деятельно пытаются выбраться с улицы. Для этого, в частности, нужен мобильный телефон, чтобы созваниваться с работодателями. Огромное спасибо МТС за помощь — и в сборе телефонов, и в борьбе со стереотипами», — говорит директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин.

