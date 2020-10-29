«Ночлежка» и МТС собирают телефоны для бездомных людей
МТС и благотворительная организация «Ночлежка» запустили совместный проект «Передай трубку». 20 салонов МТС в 13 районах Санкт-Петербурга и Мурино установили специальные боксы, в которых горожане могут оставить работающие, но не используемые телефоны для подопечных «Ночлежки».
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Помочь таким образом может любой житель и гость Санкт-Петербурга. Для этого достаточно принести в салон МТС, участвующий в проекте, работающий телефон с зарядным устройством и оставить его в специальном боксе. В салонах есть также средства для дезинфекции и крафт-пакеты для упаковки устройств, чтобы гаджет и зарядка оставались в паре. Каждый месяц собранные телефоны будут передаваться волонтерам «Ночлежки».
«Дать возможность человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, вернуться к достойной жизни – благородная задача. Мы рады поддержать Ночлежку и надеемся, что петербуржцы последуют этому примеру», — отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.
«Самый частый запрос, с которым бездомные обращаются в нашу Консультационную службу, — помогите найти работу. Очень многие люди деятельно пытаются выбраться с улицы. Для этого, в частности, нужен мобильный телефон, чтобы созваниваться с работодателями. Огромное спасибо МТС за помощь — и в сборе телефонов, и в борьбе со стереотипами», — говорит директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин.
Найдите ближайший к вам салон МТС, участвующий в акции, по району и адресу:
Адмиралтейский ул. Ефимова, д.1/4, корп.лит. А Московский пр., 71 Василеостровский ул. Наличная, д.40/1 пр. Средний, д.28/29
Выборгский пр. Энгельса, д.140 ул. Елецкая, д.15а, литера Е
Калининский Гражданский пр., 41, корп. 2
Кировский бул. Новаторов, 98
Красногвардейский Новочеркасский пр., 26/16
Московский пр. Московский, д.195
Невский пер. Матюшенко, 8 уч. 4 пр. Большевиков, 18 ТРК Невский, корпус 1, 1 этаж
Петроградский пр. Кронверкский, д.47 А, пом 3Н ул. Большая Зеленина, д.13 лит.А
Приморский ул. Савушкина, 116 Торфяная дорога, 2/1 Стародеревенская ул., 36
Фрунзенский Купчинская ул., 32, корп. 1Б
Центральный пр. Невский, д.32 А
Ленинградская область, Всеволожский р-н поселок Мурино, бульвар Менделеева, д.1/1
«Ночлежка» — негосударственная благотворительная организация, основанная в Санкт-Петербурге в 1990 году. Ее сотрудники занимаютсяреабилитацией людей без регистрации, бездомных людей и людей, живущих за чертой бедности, помогая им вернуться к обычной жизни. Ночлежка насчитывает сотни волонтеров по всей стране и тысячи людей, которые получили помощь. Среди проектов «Ночлежки» — «Ночной автобус» с бесплатной едой и медикаментами, «Культурная прачечная», реабилитационный приют и пункты обогрева.