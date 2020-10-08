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Предложение действительно с 8 октября 2020 до 15 ноября 2020 года. Комплимент предоставляет ООО «Шесть Сезонов». Юридический адрес: 199178, город Санкт-Петербург, линия 13-я В.О., дом 78 литер а, пом/каб 46-н/230, подробнее об организаторе и условиях акции можно узнать по телефону 8 (812) 456-76-76. Материал подготовлен специально для онлайн-ресторана «Шесть Сезонов»
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой ресторана «Шесть Сезонов».
Фотографии сделаны в ресторане ООО «Шесть Сезонов» и являются его собственностью.
Использование фото в сторонних публикациях запрещены.Иллюстрация: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова