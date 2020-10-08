«Все началось с моей личной боли. Я заказал доставку еды, и когда мне ее привезли, у меня не сложилась картинка, почему за такой красивой оберткой скрывается некачественный продукт. Анализируя это, понял, что все очень просто: есть у нас игроки, которые занимаются доставкой еды, и есть рестораны, у которых есть свой модуль доставки. Моя концепция состоит из того, что я взял положительные качества от тех и от других. IT-структура и своя логистика от доставки и уважительное отношение к гостю, к команде и рецептуре — от ресторанов.



Еда должна быть вкусной. Но самое главное — приготовление и доставка должны быть прозрачными бизнес-процессами. Не надо никаких скрытых историй: а где готовится, а что готовится. Существует такое понятие как dark kitchen («темная кухня»), но я считаю, что такая бизнес-модель не соответствует сфере услуг. Мы — Bright Kitchen («Cветлая Кухня»), мы прозрачны. Хотите — приходите, хотите — смотрите. Мы транслируем все, что происходит на кухне, в онлайн-режиме».

