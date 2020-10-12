«Я бы сказала, что произведения классиков можно и нужно читать, но ими не ограничиваться, дополнять их Нурдквистом, Куннасом, Усачевым, Кульманном, Ясновым, Гиваргизовым и многими другими современными авторами. Можно и совсем исключить классиков, ничего фатального с ребенком не случится. Бандитом он вряд ли именно из-за этого вырастет. Пушкин Толстого, например, не читал, и ничего, — пошутила Мария Зимина
, сооснователь детского магазина-клуба
. — Главное, на мой взгляд, читать с детьми хорошую литературу, разговаривать о ней и проговаривать ситуации из книг, таким образом получать читательский и жизненный опыт».