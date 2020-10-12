«Многие из них — шедевры полиграфии и книжной «архитектуры». Очень часто они бывают полезны гиперактивным детям, которые уже в дошкольном возрасте не могут расчитаться, усидеть. Они привлекают внимание, помогают заинтересовать книгой хотя бы как объектом, а уже после них потихоньку можно переходить и к чтению как таковому, — сообщила Мария Зимина. — И, конечно, не нужно забывать о книгах с панорамными картинками. Их многие родители с детства помнят как какое-то невероятное волшебство, которого уж точно нельзя ни в коем случае лишать ребенка».

