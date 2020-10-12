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покупай у своих
Сутеев против Груффало
На что обратить внимание при выборе детских книжек?
Что делать растерянным родителям, заблудившимся среди стеллажей с детской литературой? Поискать родной и понятный домик трех медведей? Спрятаться под грибом Сутеева? А, может быть, набраться смелости и познакомиться с Груффало, ведь о нем так часто говорят? «Фонтанка» попросила детских педагогов и создателей книжных проектов для дошкольников, участников проекта «Покупай у своих», помочь читателям выбрать интересные и полезные книжки.

Ищем «правильные» книги

«Для меня как мамы и руководителя детского клуба важно как можно раньше развить у ребенка интерес к книге. И несомненный плюс современного книжного дела — издания, адаптированные для самых маленьких. В таких, как правило, текста может и не быть, главное — яркая, но понятная и не перегруженная иллюстрация, наличие сенсорных вставок. Эти издания позволяют познакомить младенца с книгой с первых месяцев жизни и развить у него интерес. Для примера рекомендую обратить внимание на книги японского автора Енедзу Юсуке, — посоветовала Наталья Волкова, соучредитель и руководитель детского клуба. — Для детей чуть постарше значимость качественного оформления книги не меняется, расширяются цели. Как и во все времена, книга способствует духовному и интеллектуальному развитию, формированию верных ценностей человека. И с этим вопросом отлично справляются и произведения советских авторов, таких как Сутеев В.Г., Некрасов А.С. («Приключения капитана Врунгеля»), Носов Н.Н. («Приключения Незнайки и его друзей»), и книги зарубежных писателей разных лет. Хочется напомнить родителям про сказку «Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие» шведа Яна Экхольма. По этой книге в нашем городе есть хорошая театральная постановка. Советую и норвежскую писательницу Анне-Катрине Вестли и ее известную серию рассказов «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик».
Наталья Волкова, соучредитель и руководитель детского клуба
«К среднему дошкольному возрасту необходимо подключать и классическую литературу — русские народные сказки, сказки народов мира, авторов русской классики, — перечислила Ксения Балберина, руководитель студии детского развития. — Большое значение для детей такого возраста имеют иллюстрации. Рекомендую подбирать книги с рисунками известных художников или современных, таких как Антон Ломаев, Владислав Ерко, Мария Павлова, Энн Ивонн Гилберт, Виктория Кирдий, Квентин Гребанн, Лев Каплан. Важно, чтобы текст был в иллюстрации. Знакомя детей с красотой художественных работ и интересного текста, мы развиваем этику. Ведь еще Иосиф Бродский поведал миру о том, что эстетика — мать этики».
Ксения Балберина, руководитель студии детского развития

Забытый «лайфхак»

Наталья Волкова поделилась с «Фонтанкой» забытым лайфхаком: за качественной детской литературой следует отправиться в библиотеку. «Была удивлена современным оснащением и ассортиментом не только классических произведений, но и современных! — рассказала Наталья. — Сотрудники хорошо ориентируются и подбирают отличные книги, а услуга по-прежнему бесплатная. Знакомьтесь с новыми произведениями, перечитывайте старые и собирайте с детьми свою библиотеку «правильных» книг!»
«Наша студия уже более 14 лет партнер Детской библиотеки №1 Красногвардейского района нашего города. Коллектив регулярно проводит для нас презентации новых книг для детей разных возрастов, так как мы постоянно находимся в контакте с детьми и родителями», — сообщила Ксения Балберина.

Бабушкины сказки?

«Для развития речи ребенка и наполнения активного и пассивного словаря необходим красивый слог в текстах. Это классика, это сказки А.С. Пушкина и русские народные сказки – в них целый мир жизни предков нашей страны, — считает Ксения Балберина. — Они знакомят с языком народа, нравственными устоями, бытом и укладом жизни. Через сказки дети знакомятся с окружающим миром, получают представление о добре и зле. Ведь именно из сказок ребята узнают, что без труда и стойких нравственных принципов невозможно счастье».
«Русские народные сказки в нашей семье не прижились. Причина тому — столкновение разных взглядов на ценности. Часто в народных сказках успеха достигают те, кто не прикладывает к этому должного усилия, отсутствуют последствия неправильных действий или, наоборот, присутствует излишняя агрессия», — возразила Наталья Волкова.

Или новинки?

Ксения Балберина посоветовала разнообразить классику произведениями современных писателей. «При выборе всегда необходимо обращать внимание на иллюстрации и слог автора. Мои рекомендации — это забавные книги Свена Нурдквиста, Владимира Степанова, Михаила Яснова, Джулии Дональдсон, Веры Полозковой, Лины Жутауте, Бенжамина Шо, а также большой мир книг Андрея Усачева», — рассказала Ксения.
Часто главной «завязкой» книги становится какое-то типичное детское переживание: страх темноты, разлуки с мамой, рождение второго ребенка в семье и прочее.
«Стоит ли уделять внимание новым книгам? Мой ответ: «Однозначно ДА!», — утверждает Наталья Волкова. — Ведь книга отражает состояния, переживания и «боль», характерные для каждой эпохи и общества. Например, в современной детской литературе я прослеживаю внимание к эмоциональному интеллекту ребенка. Часто главной «завязкой» книги становится какое-то типичное детское переживание: страх темноты, разлуки с мамой, рождение второго ребенка в семье и прочее. Такие книги являются для родителей сильным и значимым инструментом-помощником для решения подобных вопросов с детьми».
Наталья Волкова, соучредитель и руководитель детского клуба
«Я бы сказала, что произведения классиков можно и нужно читать, но ими не ограничиваться, дополнять их Нурдквистом, Куннасом, Усачевым, Кульманном, Ясновым, Гиваргизовым и многими другими современными авторами. Можно и совсем исключить классиков, ничего фатального с ребенком не случится. Бандитом он вряд ли именно из-за этого вырастет. Пушкин Толстого, например, не читал, и ничего, — пошутила Мария Зимина, сооснователь детского магазина-клуба. — Главное, на мой взгляд, читать с детьми хорошую литературу, разговаривать о ней и проговаривать ситуации из книг, таким образом получать читательский и жизненный опыт».

Шуршат, мигают и светятся

Наталья Волкова призывает родителей обратить внимание на современные энциклопедии и интерактивные книги: «Они удивительны! И сложны в исполнении: наличие объемных композиций, светящихся в темноте элементов, звуковых, тактильных вставок и даже запахов. В доступном виде рассказывают и показывают ребятам устройство самых сложных вещей и явлений. То есть легко выполняют свою главную задачу — привлечь внимание ребенка и доступно объяснить».
«Интерактивная книга — это не только игрушка, но и целый спектр развития психических процессов, которые так активно развиваются до 3 лет, — полагает Ксения Балберина. — Перелистывая книгу, что-то вынимая из нее и снова вставляя, нажимая на кнопки, проводя пальцами по структурным страницам, ребенок активно развивает мелкую моторику, подключается речевое развитие, память и воображение. Я считаю, что с такими интерактивными книгами, которые сейчас существуют на рынке, и игрушки дома не нужны».
Ксения Балберина, руководитель студии детского развития
«Многие из них — шедевры полиграфии и книжной «архитектуры». Очень часто они бывают полезны гиперактивным детям, которые уже в дошкольном возрасте не могут расчитаться, усидеть. Они привлекают внимание, помогают заинтересовать книгой хотя бы как объектом, а уже после них потихоньку можно переходить и к чтению как таковому, — сообщила Мария Зимина. — И, конечно, не нужно забывать о книгах с панорамными картинками. Их многие родители с детства помнят как какое-то невероятное волшебство, которого уж точно нельзя ни в коем случае лишать ребенка».
Иван Стриганов, автор интерактивных книг для детей
Сергей Прокофьев, автор интерактивных книг для детей
«Сейчас огромную конкуренцию книгам составляют мультфильмы и видеоигры, поэтому выигрывает тот издатель, который принимает это во внимание и старается максимально заинтересовать ребенка в чтении книг, — уверены Иван Стриганов и Сергей Прокофьев, авторы интерактивных книг для детей. — Живые мультикниги обладают дополнительными возможностями: приложение, которое при наведении камеры смартфона на иллюстрации активирует трехмерные анимации, что повышает интерес ребенка к чтению; QR-метки на полях книги предлагают перейти на страницу сайта с интерактивными советами родителям о том, как развивать интерес к чтению у ребенка; уникальный запатентованный шрифт облегчает чтение детям с дислексией. Мы за то, чтобы опираясь на традиции создавать новое, используя все инновационные возможности нового времени».
Иллюстрации из книг Ивана Стриганова
«Покупай у своих», — это проект по поддержке малого бизнеса Петербурга: карта, на которой предприниматели могут самостоятельно себя отметить, рассказать о своих товарах и услугах и, по желанию, предложить читателям скидку по промокоду FONTANKA.

В следующей статье в рубрике «Покупай у своих» читайте о блюдах национальной кухни, которые становятся трендом: что заказать кроме роллов и пиццы.
Автор: Елена Шевчук
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Фотографии предоставлены героями материала
Другие источники фотографий: freepik.com
Верстка: Екатерина Елизарова