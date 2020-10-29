Десятилетия бесхозности подточили некогда крепкое здание, а особенно сильно сказалось на нем начавшееся недавно строительство станции метро «Горный институт». Сейчас помещения завалены хламом, сохранность несущих конструкций не гарантирована и общее впечатление, судя по фотографиям, гнетущее.
Ссылаясь на режим секретности, руководство завода «Электроаппарат» требует от новых владельцев здания подавать заявку для визита заранее. Однако на той же охраняемой территории находится бизнес-центр, куда беспрепятственно приезжают арендаторы и их посетители.
В 2018 году «Метрострой» планировал за свой счет укрепить фундамент исторического памятника, но, как стало известно нашему изданию, сотрудников организации не пустили на территорию завода. Подробнее история конфликта описана в статье «Фонтанки»
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