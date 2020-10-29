В 1919 году Дом Евангелия еще раз вернули общине. Вероятно, большую роль в этом сыграл тогдашний пресвитер Иван Шилов, бывший моряк, приговоренный во время Первой мировой к расстрелу за пацифизм. Известно, что он писал В. И. Ленину с просьбой восстановить справедливость и вернуть здание. В 1923 году Шилова арестовали и сослали в Туруханский край. Затем его еще несколько раз сажали и выпускали, но в 1935 году отправили в Карлаг НКВД за участие в контрреволюционной группе. В Карлаге он продолжал проповедовать, за что в 1937 году его расстреляли (по другим данным, он умер на лесозаготовках в 1942 году).



Все руководители были репрессированы. Не осталось в живых и многих рядовых членов общины: например, были расстреляны в 1937 Василий Мамулин, секретарь Ленинградской общины баптистов, Георгий Скрипко, дьякон и проповедник баптистской церкви «Дом Евангелия» и Николай Куявский. Умерли в тюрьмах и лагерях Иван Хорев, Николай Измайлов и другие. Но их родственники и потомки сохранили веру.



Тем не менее, службы в Доме Евангелия продолжались до 1930 года. После этого его окончательно закрыли, а здание передали заводу «Электроаппарат». Предприятие оказалось рачительным хозяином: в советское время в доме был заводской клуб с библиотекой и кинотеатром, здание содержалось в порядке, а хорошее качество постройки не дало ему обветшать.

