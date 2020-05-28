Электроизоляция высокого напряжения. Молитвенный дом баптистов у «Горного института» оказался в центре земельного скандала
Объединение церквей евангельских христиан-баптистов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области готовит документы, чтобы судиться с владельцами завода «Электроаппарат». Они хотят получить право беспрепятственного доступа к церкви, которая находится на территории предприятия за высоким забором. Получить его можно только через суд — установлением сервитута.
Четырехэтажное здание, построенное в 1911 году на деньги христиан-баптистов на 24-й линии Васильевского острова, отрезано от внешнего мира заводским забором. На его восстановление нужно минимум 200 млн рублей, которые община, вновь обретшая свой дом по закону о возвращении церковного имущества, готова собрать. Но подобраться к своему зданию верующие просто так не могут.
Чтобы верующим попасть в свое — построенное на собственные деньги, затем реквизированное, а несколько лет назад возвращенное в распоряжение баптистов — здание, нужно подавать заявку заранее. Предприятие, говорят, режимное: гособоронзаказ, ФСБ и все, что с этим связано. Но на этот же режимный объект каждый день заезжают арендаторы бизнес-центра, гостеприимно распахнувшего двери через стенку от молитвенного дома, отмечают представители церкви. Он тоже принадлежит владельцам «Электроаппарата», и, хотя находится в том же самом охраняемом периметре, к нему можно и пройти в любой день, и проехать на машине.
У молитвенного дома на 24-й линии длинная и хорошо задокументированная история. В 1910 году община баптистов за очень серьезные по тем временам деньги — 42 тысячи рублей — купила участок в 717 квадратных саженей (около 3,3 тыс. м2) на 24-й линии. В силу законодательных ограничений, действовавших в империи, согласовывать эту сделку пришлось на высочайшем уровне — в архивах отыскались свидетельства о положительной резолюции Николая II. Очень быстро после этого молитвенный дом общей площадью около 3 тыс. кв. м был построен. В состав ансамбля входила также небольшая площадь, выходящая на 24-ю линию, и проходная с забором и воротами.
В советские годы молитвенный дом был закрыт и передан соседнему «Электроаппарату». Там располагался заводской ДК, здание хорошо содержалось и к новейшему времени неплохо сохранилось.
Вопрос передачи церкви историческим владельцам впервые был поднят еще в начале 1990-х гг. Распоряжением Сергея Беляева, в ту пору главы городского КУГИ, в октябре 1993 года здание перешло из собственности «Электроаппарата» к городу и сразу же передано в бессрочное и безвозмездное пользование протестантам. Там же речь шла и о переустройстве проходной завода и об организации беспрепятственного доступа.
Однако то постановление касалось только здания, но не земли. И вот с ней-то как раз все оказалось сложнее. Только в 2013 году участок под церковью был передан баптистам. Однако в сильно усеченном виде — «по фундаменту», и это, по мнению специалистов Юридического бюро Юрьева, может являться нарушением законодательства. Всего 1600 м2, что вдвое меньше, чем верующие покупали в 1910 году. Недостающие метры — как раз выход к 24-й линии — остались в собственности владельцев завода, породили юридическую коллизию и рассорили электриков с баптистами.
Куда хуже, чем отчетные концерты и собрания коллектива завода при СССР, на церкви отразились невзгоды последних лет. Сейчас, судя по фотографиям изнутри, здание сильно захламлено, вызывает вопросы сохранность несущих конструкций, а некоторые балки, изготовленные 110 лет назад, имеют критические повреждения.
Как рассказал «Фонтанке» управляющий делами религиозной организации Дмитрий Коларьков, трещины в балках появились совсем недавно. Дело в том, что в 150 метрах от здания сейчас строится станция метро «Горный институт». Метростроители в 2018 году обращались к баптистам с предложением укрепить фундамент исторического дома за свой счет — это было предусмотрено в смете проекта. Верующие с радостью согласились, однако этого так и не произошло. В имеющемся в распоряжении «Фонтанки» письме ГКУ «Дирекция транспортного строительства» говорится, что представители «Электроаппарата» не согласовали эти строительные работы и не пропустили строителей.
В позиции завода есть своя правда. Молитвенный дом «находится на опасном производственном объекте, выполняющем государственные оборонные заказы, на территории со строгим пропускным режимом», писал баптистам в 2017 году гендиректор «Электроаппарата» Алексей Грицаев. Руководителю религиозной организации для прохода в молитвенный дом было предложено на общих основаниях проходить по предварительно оформленным пропускам с соблюдением требований режима.
Вместе с тем строгость режима не уберегла молитвенный дом от очевидно вандальных действий. Невооруженным взглядом пешеходы могут увидеть с 24-й линии, что в здании побиты стекла, а по имеющимся в распоряжении «Фонтанки» фотографиям изнутри видно, что там все перевернуто вверх дном и разорено, то есть крайне далеко от того, что можно было бы ждать на режимном объекте.
Ограничения на проход владельцев молитвенного дома к своему зданию на заводе объясняют «соблюдением требований по промышленной безопасности, коммерческой и иных тайн». «На территории находятся опасные производственные объекты..., выполняются работы для нужд компаний с госучастием, в том числе и выпуск продукции военного назначения», — объясняют в «Электроаппарате».
Не очень понятно, о какой степени вовлеченности в секретные оборонные заказы говорят на предприятии. Судя по открытым данным, продукцию они выпускают сугубо мирную. Самый стратегический из их заказчиков — «Росатом». Возможно, какие-то подряды от связанных с военной отраслью компаний «Электроаппарат» и получает негласно. Однако источники «Фонтанки», которым по роду деятельности знать такие вещи необходимо, не смогли отыскать признаков того, что у завода есть допуск к гостайне.
«Электроаппарат» — это частное предприятие. С серьезным портфелем заказов и выручкой в 2018 году почти в 3,4 млрд рублей (чистая прибыль — 179 млн рублей). Кому оно принадлежит сейчас, данных в системе СПАРК нет. Последние сведения датируются летом 2015 года. Тогда крупнейший пакет принадлежал Андрею Серебрякову
В бизнес-центр превратился и другой корпус завода, который еще в 2015 году перешел от непосредственно «Электроаппарата» в собственность ООО «24-я линия», принадлежащего Андрею Серебрякову, Евгению Коробову, Вячеславу Желонкину и нескольким другим физлицам. На сайтах объявлений о коммерческой недвижимости этот корпус фигурирует как «БЦ 24-я линия».
«Фонтанка» попыталась прояснить ситуацию напрямую у руководства «Электроаппарата». Однако Алексей Грицаев трубку мобильного телефона не взял, а на сообщение корреспондента не ответил. В компанию отправлен официальный запрос.
Баптистам предлагали отказаться от полученного в рамках восстановления исторической справедливости участка и здания и строить новое где-нибудь в другом месте. В официальном письме из администрации губернатора Петербурга от начальника отдела по связям с религиозными объединениями Владимира Иванова фигурирует цифра в 15 млн рублей, которую завод был готов выплатить баптистам за отказ от недвижимости на 24-й линии. А предложенные городом альтернативные площадки — например, в Рыбацком, — мягко говоря, неравнозначны. К тому же, даже с учетом ограничений по проезду, стоимость этого актива (здание с соответствующим ему земельным участком) согласно экспертному заключению агентства Knight Frank, на 9 августа 2019 года составляла около 33 млн рублей.
Кроме того, построенная в 1910 году церковь — место важное для баптистов с точки зрения эмоций. «В нашем вероисповедании нет сакрального отношения к зданию. Важнее память о людях, которые были там и претерпели мученичество за веру», — говорит Коларьков.
Восстановление церкви оценивается баптистами минимум в 200 млн рублей — это только стоимость стройматериалов по рассчитанной смете. Однако даже уточнить эту стоимость, проведя более тщательную экспертизу здания, сейчас невозможно. В ответ на последнюю просьбу баптистов пустить их к своему молитвенному дому Алексей Грицаев 22 мая отказал им в выдаче пропусков, ссылаясь на противоэпидемические меры.
Епископ Объединения церквей евангельских христиан-баптистов Виктор Сипко говорит, что в последний раз был в своем здании на 24-й линии два года назад — уже тогда было видно, что его состояние ухудшается из-за протекающей крыши. «Первое, что там надо будет сделать, — перекрывать кровлю. Затем — обследовать фундамент, перекрытия. Кроме того, завод полностью отрезал здание от всех коммуникаций, и все придется проводить заново: электричество, воду, канализацию», — рассказывает епископ. То есть, скорее всего, окончательная цена восстановления церкви существенно вырастет.
«Когда в 1910 году строили Дом Евангелия, собирали средства по всему миру. Так и сейчас. У нас не будет проблем с восстановлением. Есть Всемирный баптистский альянс, в который входит и наш, российский союз евангельских христиан баптистов, — рассказывает Дмитрий Коларьков. — На свою текущую деятельность мы полностью себя сами обеспечиваем. На восстановление Дома Евангелия конечно будут привлечены ресурсы со всего мира».
Иван Черных, «Фонтанка.ру»