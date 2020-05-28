Электроизоляция высокого напряжения. Молитвенный дом баптистов у «Горного института» оказался в центре земельного скандала

Объединение церквей евангельских христиан-баптистов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области готовит документы, чтобы судиться с владельцами завода «Электроаппарат». Они хотят получить право беспрепятственного доступа к церкви, которая находится на территории предприятия за высоким забором. Получить его можно только через суд — установлением сервитута.

Четырехэтажное здание, построенное в 1911 году на деньги христиан-баптистов на 24-й линии Васильевского острова, отрезано от внешнего мира заводским забором. На его восстановление нужно минимум 200 млн рублей, которые община, вновь обретшая свой дом по закону о возвращении церковного имущества, готова собрать. Но подобраться к своему зданию верующие просто так не могут. Чтобы верующим попасть в свое — построенное на собственные деньги, затем реквизированное, а несколько лет назад возвращенное в распоряжение баптистов — здание, нужно подавать заявку заранее. Предприятие, говорят, режимное: гособоронзаказ, ФСБ и все, что с этим связано. Но на этот же режимный объект каждый день заезжают арендаторы бизнес-центра, гостеприимно распахнувшего двери через стенку от молитвенного дома, отмечают представители церкви. Он тоже принадлежит владельцам «Электроаппарата», и, хотя находится в том же самом охраняемом периметре, к нему можно и пройти в любой день, и проехать на машине.

У молитвенного дома на 24-й линии длинная и хорошо задокументированная история. В 1910 году община баптистов за очень серьезные по тем временам деньги — 42 тысячи рублей — купила участок в 717 квадратных саженей (около 3,3 тыс. м2) на 24-й линии. В силу законодательных ограничений, действовавших в империи, согласовывать эту сделку пришлось на высочайшем уровне — в архивах отыскались свидетельства о положительной резолюции Николая II. Очень быстро после этого молитвенный дом общей площадью около 3 тыс. кв. м был построен. В состав ансамбля входила также небольшая площадь, выходящая на 24-ю линию, и проходная с забором и воротами.

Фото: из личного архива Алексея Синичкина (архивариуса российского союза евангельских христиан-баптистов) Фото: из личного архива Алексея Синичкина (архивариуса российского союза евангельских христиан-баптистов) Фото: из личного архива Алексея Синичкина (архивариуса российского союза евангельских христиан-баптистов) Фото: из личного архива Алексея Синичкина (архивариуса российского союза евангельских христиан-баптистов)

В советские годы молитвенный дом был закрыт и передан соседнему «Электроаппарату». Там располагался заводской ДК, здание хорошо содержалось и к новейшему времени неплохо сохранилось. Вопрос передачи церкви историческим владельцам впервые был поднят еще в начале 1990-х гг. Распоряжением Сергея Беляева, в ту пору главы городского КУГИ, в октябре 1993 года здание перешло из собственности «Электроаппарата» к городу и сразу же передано в бессрочное и безвозмездное пользование протестантам. Там же речь шла и о переустройстве проходной завода и об организации беспрепятственного доступа.

Однако то постановление касалось только здания, но не земли. И вот с ней-то как раз все оказалось сложнее. Только в 2013 году участок под церковью был передан баптистам. Однако в сильно усеченном виде — «по фундаменту», и это, по мнению специалистов Юридического бюро Юрьева, может являться нарушением законодательства. Всего 1600 м2, что вдвое меньше, чем верующие покупали в 1910 году. Недостающие метры — как раз выход к 24-й линии — остались в собственности владельцев завода, породили юридическую коллизию и рассорили электриков с баптистами. Куда хуже, чем отчетные концерты и собрания коллектива завода при СССР, на церкви отразились невзгоды последних лет. Сейчас, судя по фотографиям изнутри, здание сильно захламлено, вызывает вопросы сохранность несущих конструкций, а некоторые балки, изготовленные 110 лет назад, имеют критические повреждения.

Фото: Сергей Дручек Фото: Сергей Дручек Фото: Сергей Дручек Фото: Сергей Дручек Фото: Сергей Дручек Фото: Сергей Дручек Фото: Сергей Дручек Фото: Сергей Дручек Фото: Сергей Дручек

Как рассказал «Фонтанке» управляющий делами религиозной организации Дмитрий Коларьков, трещины в балках появились совсем недавно. Дело в том, что в 150 метрах от здания сейчас строится станция метро «Горный институт». Метростроители в 2018 году обращались к баптистам с предложением укрепить фундамент исторического дома за свой счет — это было предусмотрено в смете проекта. Верующие с радостью согласились, однако этого так и не произошло. В имеющемся в распоряжении «Фонтанки» письме ГКУ «Дирекция транспортного строительства» говорится, что представители «Электроаппарата» не согласовали эти строительные работы и не пропустили строителей.

В позиции завода есть своя правда. Молитвенный дом «находится на опасном производственном объекте, выполняющем государственные оборонные заказы, на территории со строгим пропускным режимом», писал баптистам в 2017 году гендиректор «Электроаппарата» Алексей Грицаев. Руководителю религиозной организации для прохода в молитвенный дом было предложено на общих основаниях проходить по предварительно оформленным пропускам с соблюдением требований режима. Вместе с тем строгость режима не уберегла молитвенный дом от очевидно вандальных действий. Невооруженным взглядом пешеходы могут увидеть с 24-й линии, что в здании побиты стекла, а по имеющимся в распоряжении «Фонтанки» фотографиям изнутри видно, что там все перевернуто вверх дном и разорено, то есть крайне далеко от того, что можно было бы ждать на режимном объекте.

Фото: Knight Frank Фото: Knight Frank Фото: Knight Frank Фото: Knight Frank

Ограничения на проход владельцев молитвенного дома к своему зданию на заводе объясняют «соблюдением требований по промышленной безопасности, коммерческой и иных тайн». «На территории находятся опасные производственные объекты..., выполняются работы для нужд компаний с госучастием, в том числе и выпуск продукции военного назначения», — объясняют в «Электроаппарате».

Не очень понятно, о какой степени вовлеченности в секретные оборонные заказы говорят на предприятии. Судя по открытым данным, продукцию они выпускают сугубо мирную. Самый стратегический из их заказчиков — «Росатом». Возможно, какие-то подряды от связанных с военной отраслью компаний «Электроаппарат» и получает негласно. Однако источники «Фонтанки», которым по роду деятельности знать такие вещи необходимо, не смогли отыскать признаков того, что у завода есть допуск к гостайне. «Электроаппарат» — это частное предприятие. С серьезным портфелем заказов и выручкой в 2018 году почти в 3,4 млрд рублей (чистая прибыль — 179 млн рублей). Кому оно принадлежит сейчас, данных в системе СПАРК нет. Последние сведения датируются летом 2015 года. Тогда крупнейший пакет принадлежал Андрею Серебрякову (38,52 %) , вице-президенту предприятия, а у президента Евгения Коробова было 35,39 % . Еще 14,9 % значилось за Вячеславом Желонкиным, долгое время работавшим гендиректором АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения». Этот НИИ в советские годы был технологически связан в «Электроаппаратом» и располагался по соседству. Но поскольку он находился вплотную к будущей станции «Горный институт», его корпуса пали (некоторые в буквальном смысле) жертвой коммерческих интересов городских девелоперов.

В бизнес-центр превратился и другой корпус завода, который еще в 2015 году перешел от непосредственно «Электроаппарата» в собственность ООО «24-я линия», принадлежащего Андрею Серебрякову, Евгению Коробову, Вячеславу Желонкину и нескольким другим физлицам. На сайтах объявлений о коммерческой недвижимости этот корпус фигурирует как «БЦ 24-я линия». «Фонтанка» попыталась прояснить ситуацию напрямую у руководства «Электроаппарата». Однако Алексей Грицаев трубку мобильного телефона не взял, а на сообщение корреспондента не ответил. В компанию отправлен официальный запрос. Баптистам предлагали отказаться от полученного в рамках восстановления исторической справедливости участка и здания и строить новое где-нибудь в другом месте. В официальном письме из администрации губернатора Петербурга от начальника отдела по связям с религиозными объединениями Владимира Иванова фигурирует цифра в 15 млн рублей, которую завод был готов выплатить баптистам за отказ от недвижимости на 24-й линии. А предложенные городом альтернативные площадки — например, в Рыбацком, — мягко говоря, неравнозначны. К тому же, даже с учетом ограничений по проезду, стоимость этого актива (здание с соответствующим ему земельным участком) согласно экспертному заключению агентства Knight Frank, на 9 августа 2019 года составляла около 33 млн рублей.