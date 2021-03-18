Где быстро найти сотрудника для небольшого бизнеса
Срочно требуется!
Где быстро найти сотрудника для небольшого бизнеса
Частный предприниматель — сам себе менеджер по персоналу. И когда в компактной команде его магазина (ресторана, салона красоты — нужное подчеркнуть) возникает брешь, владельцу приходится лично браться за поиски нового бойца. Или поручать миссию кому-то из подчиненных — в качестве дополнения к основной работе. Нередко новый человек нужен еще вчера, но тратить много времени на поиск нет возможности: текущих задач меньше не становится. Кого же ищет малый и средний бизнес, добавляя в описание вакансии слово «срочно»?
Продавец
Когда некому встать за прилавок или выйти в зал, магазин просто не откроется. Или, если в нем работает больше одного продавца, дополнительная нагрузка свалится на остальных сотрудников. Результат — недовольные клиенты, очереди, снижение продаж и напряженная атмосфера. Чтобы этого не допустить, нужно быстро найти работника. Каким он должен быть?
Многие владельцы считают, что пол, возраст и даже опыт работы тут не играют большой роли. Важно, чтобы будущий продавец был приветливым, общительным и относился к покупателям с искренней доброжелательностью. Высокая работоспособность, ответственность и аккуратное обращение с товаром также входят в список ключевых критериев. Остальному — работе с кассой, учету и т.д. — можно обучить на месте. Для специализированных магазинов, где продаются, допустим, разнообразные сорта кофе или снаряжение для горнолыжников, подойдет человек, который изначально хотя бы немного «в теме».
Этого сотрудника хорошо описывать популярной фразой «меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть». Хозяева студий подолгу подбирают грамотных специалистов и стараются удержать ценные кадры. Однако мастера по традиции достаточно мобильны — при желании им несложно сменить работодателя. Когда собственнику приходится в экстренном порядке искать замену тому, кто по какой-то причине не смог выйти на смену, — рекрутинг в режиме форс-мажора запоминается надолго.
В отличие от продавца, специалист «по ноготочкам» должен изначально обладать всеми необходимыми навыками: обучение в процессе работы тут невозможно. От него требуется владение самыми популярными техниками, знание материалов и оборудования. Плюс адекватная скорость работы и умение правильно дезинфицировать маникюрные инструменты после сеанса. Что касается личностных качеств, владельцы салонов поощряют ответственность и желание расти в профессии: ведь из организованных и неравнодушных к делу мастеров со временем может получиться отличная команда.
Автомойщик
Люди, готовые наводить блеск на бока автотранспорта, нужны всегда. Эту профессию традиционно выбирают в качестве временной работы, поэтому коллективы автомоек требуют регулярного обновления. В «грязные» сезоны — осенью и весной — нехватка рук становится для собственников серьезной проблемой. Нагрузка усиливается, если мойка сотрудничает с каршеринговым сервисом или обслуживает большое количество клиентов-таксистов.
Будущему автомойщику не требуется опыт работы или специальное образование: новые коллеги все расскажут и покажут на месте. Он должен быть физически выносливым и достаточно аккуратным, чтобы случайным движением не повредить машину. Будут полезны психологическая уравновешенность и умение находить общий язык с клиентами в спорной или конфликтной ситуации. Владельцы моек ценят честных сотрудников: терять прибыль из-за помывок «мимо кассы» никому не хочется.
Повар
Уютный зал и внимательные официанты не помогут, когда на кухне не хватает «кормящих рук». Медленное выполнение заказов означает недовольных клиентов и падение выручки. Если же повар был единственным, то ресторан или кафе и вовсе лишается продукта, который надо продавать. Поэтому внезапно возникшую вакансию владелец стремится закрыть как можно скорее. А ведь есть еще и регулярная миграция кулинарных специалистов. Они, конечно, не так мобильны, как мастера маникюра, но 2–3 года на одном месте для них — уже серьезный показатель стабильности.
При найме владельцы редко обращают внимание на официальный разряд повара. Они учитывают опыт работы в качественных заведениях с определенной кухней и, разумеется, умение вкусно и красиво готовить. Последнее проверяется либо во время испытательного срока, либо в ходе тестирования: после собеседования повара просят приготовить 2–3 базовых блюда. Также повару необходимо быть командным игроком и сохранять спокойствие, когда приходится работать «под давлением».
Секретарь на ресепшен
Потеряв такого сотрудника, хозяин бизнеса остается наедине с длинным списком дел, которыми некому заниматься. Входящие звонки и посетители, переписка и документы, заказ канцелярии и организация встреч, бронирование парковок и оформление пропусков — все задачи секретаря приходится подхватывать оставшимся сотрудникам. В итоге в компании возникает легкий хаос, а у собственника — острое желание как можно скорее закрыть вакансию.
Кого он будет искать? Прежде всего кандидат должен быть ответственным и внимательным к деталям, спокойным и стрессоустойчивым. Также важны многозадачность, гибкий подход к решению проблем и базовое понимание делового этикета. Внешние данные несущественны, но всегда принимаются в расчет общая опрятность и готовность, если нужно, следовать дресс-коду. Часто отдается предпочтение людям с высшим образованием, а вот опыт работы именно на позиции секретаря не так уж и значим.
Сегодня у владельцев малых и средних предприятий есть удобный онлайн-инструмент для поиска персонала — сервис Авито Работа. С ним закрытие вакансии занимает минимум времени и не отвлекает от важных текущих задач. Бумажные объявления, расклеенные по району, опрос коллег по бизнесу, родственников и знакомых, поиск в соцсетях — все это легко заменить одним сервисом.
Почему предприниматели ищут сотрудников на Авито Работе?
Для размещения вакансии достаточно нескольких кликов
Это позволяет начать поиск кандидата сразу после того, как вы лишились сотрудника. Максимально простая механика создания объявлений о найме делает процесс легким и быстрым.
Кандидаты активно присылают отклики
Каждый месяц в раздел «Вакансии» на Авито заходят более 15 млн человек. Пользователи активно ищут и изучают объявления, охотно на них отвечают. Это дает собственнику, который разместил предложение, широкий выбор кандидатов.
Когда кто-то откликается на вакансию, ее автор получает уведомление в разделе «Сообщения». После этого можно созвониться с кандидатом или сразу позвать его на собеседование. Если прикрепить к приглашению адрес, потенциальный сотрудник увидит карту, которая подскажет ему, где вы находитесь.
У сервиса есть «живая» база резюме
Компания архивирует резюме, которые неактивны более трех месяцев. Если вакансия не просто горящая, а буквально пылающая, лучше не ждать отклика, а найти в базе подходящее резюме и связаться с кандидатом. Стоимость одного контакта — 62 рубля. В пакетном предложении цена будет ниже.
Почему предприниматели ищут сотрудников на Авито Работе?
Для размещения вакансии достаточно нескольких кликов
Это позволяет начать поиск кандидата сразу после того, как вы лишились сотрудника. Максимально простая механика создания объявлений о найме делает процесс легким и быстрым.
Кандидаты активно присылают отклики
Каждый месяц в раздел «Вакансии» на Авито заходят более 15 млн человек. Пользователи активно ищут и изучают объявления, охотно на них отвечают. Это дает собственнику, который разместил предложение, широкий выбор кандидатов.
Когда кто-то откликается на вакансию, ее автор получает уведомление в разделе «Сообщения». После этого можно созвониться с кандидатом или сразу позвать его на собеседование. Если прикрепить к приглашению адрес, потенциальный сотрудник увидит карту, которая подскажет ему, где вы находитесь.
У сервиса есть «живая» база резюме
Компания архивирует резюме, которые неактивны более трех месяцев. Если вакансия не просто горящая, а буквально пылающая, лучше не ждать отклика, а найти в базе подходящее резюме и связаться с кандидатом. Стоимость одного контакта — 62 рубля. В пакетном предложении цена будет ниже.
Что, на ваш взгляд, самое сложное в поиске сотрудника для небольшого бизнеса?