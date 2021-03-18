Уютный зал и внимательные официанты не помогут, когда на кухне не хватает «кормящих рук». Медленное выполнение заказов означает недовольных клиентов и падение выручки. Если же повар был единственным, то ресторан или кафе и вовсе лишается продукта, который надо продавать. Поэтому внезапно возникшую вакансию владелец стремится закрыть как можно скорее. А ведь есть еще и регулярная миграция кулинарных специалистов. Они, конечно, не так мобильны, как мастера маникюра, но 2–3 года на одном месте для них — уже серьезный показатель стабильности.