Материал подготовлен специально для ООО «Л1 Строительная Компания №1».
ЖК «Лондон Парк» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Поэт» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
* Акция «Паркинг в подарок» проводится ООО «ЛП» (ОГРН 1037811037439 от 02.12.2011 г., ИНН 7805198469, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 151 лит А пом 10 Н/2). Срок проведения акции: до 31 марта 2021 года.
** По оценке экспертов компании «Л1».
*** Льготная процентная ставка от 5,85% с господдержкой распространяется на покупку жилья в строящемся доме при первоначальном взносе от 15%, при условии личного страхования заемщика.
Семейная ипотека от 4,5% с господдержкой действует при покупке жилья в строящемся доме для тех, у кого второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года. Первый взнос — от 15%.
**** Ипотеку предоставляет банк ВТБ
. Первый взнос — 20%, возраст заемщика — 21-75 лет, сумма 1-60 млн, срок — 1-30 лет. Льготная ставка 0,4% действует 8 месяцев, дальнейшая процентная ставка — 8,4%.
Автор: Анастасия Коренькова
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