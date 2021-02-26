Покупателям нравится то, что это действительно современный, красивый комплекс, который отличается от соседней застройки. Люди хотят больших удобств, чем предлагали строители в 70-е годы. Они мечтают, чтобы парадные были действительно парадными, с удобными колясочными и велосипедными. Они хотят высокие потолки, консьержей, скоростные лифты, удобные коммуникации, разводку по полу. Чтобы было тепло, чтобы были комфортные коммунальные платежи… И все это мы можем предложить в комплексе «Лондон Парк» — и даже больше, потому что прилегающую территорию мы тоже благоустраиваем. Не зря во второй части названия есть слово «парк». Уже посадили вишневый сад на эксплуатируемой кровле, березовую аллею вдоль улицы Руднева и разбили несколько розариев.

