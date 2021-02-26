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Место, где начинается новоселье

Почему современный отдел продаж — это важно
Место, где начинается новоселье
Почему современный отдел продаж — это важно
Покупка жилья с комфортом. Строительная компания «Л1» открыла современный офис на севере Петербурга. Он расположен в одном из знаковых объектов девелопера — ЖК «Лондон Парк». «Фонтанка» побывала на новоселье и стала свидетелем, как удача улыбнулась первым же посетителям.

Удачный старт

Жилой комплекс «Лондон Парк» на проспекте Просвещения — один из самых масштабных девелоперских проектов в Выборгском районе. Первая очередь уже заселена, вторая готовится к сдаче, рядом строится ЖК «Поэт» этого же застройщика. В компании не скрывают: продажи идут хорошо — а потому был необходим современный пункт продаж, который бы соответствовал статусу проекта и большому потоку посетителей. В конце февраля временное строение на улице Руднева сменилось комфортным офисом с уютной зоной ресепшена, переговорками, отделом просмотров и детским уголком.

Офис «Северный»

Проспект Просвещения, 43 (вход с улицы Руднева)
Площадь около 300 кв. метров
Холл и зона для детей
5 менеджеров по продажам, удобные переговорные комнаты
Расположение рядом со строящимися ЖК «Лондон Парк» и «Поэт»
Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1»
Директор по развитию компании «Л1» Надежда Калашникова считает, что современный покупатель требует нового отношения. Уже нельзя ограничиться уголком в общей комнате, чтобы провести переговоры. «Как театр начинается с вешалки, так и уважение к клиенту — с офиса продаж, — сказала Надежда Калашникова. — Квартиру люди зачастую покупают один раз в жизни. И это должен быть праздник. Мы заранее предусматриваем все нюансы, даже зону для детей. Ведь люди приходят всей семьей, чтобы выбрать новый дом вместе».
Квартиру люди зачастую покупают один раз в жизни. И это должен быть праздник.
В честь открытия компания решила устроить праздник для покупателей и объявила День клиента. Приветственный фуршет, аквагрим для юных гостей и беспроигрышная лотерея с тремя главными призами по 100 тысяч рублей на покупку квартиры в домах «Л1». Томиться в ожидании, кому же достанется первый щедрый бонус, долго не пришлось. Едва закончилась торжественная часть, как один из заветных билетиков вытянул Юрий Алексеев, который с супругой пришел подписывать договор на покупку трехкомнатной квартиры в «Лондон Парке». Так что сделка №1, совершенная в новом офисе продаж, оказалась весьма удачной для будущих новоселов.
Наталья Алексеева
«Я вчера Юре говорю: будет розыгрыш. Отпросись с работы, пойдем вместе — ты будешь участвовать и точно выиграешь, ты же везучий. В общем, уговорила его прийти со мной на оформление договора. Как чувствовала!»
«Я вчера Юре говорю: будет розыгрыш. Отпросись с работы, пойдем вместе — ты будешь участвовать и точно выиграешь, ты же везучий. В общем, уговорила его прийти со мной на оформление договора. Как чувствовала!»
Юрий Алексеев
«Деньги лишними не будут, вложимся в отделку. У нас двое детей, мальчик и девочка. Сын уже ходит в школу, дочка пойдет в первый класс в сентябре. Каждому нужна отдельная комната. Мы живем в однокомнатной квартире и, конечно, переживали, что дети будут мешать друг другу делать уроки. При этом район менять не хотелось: на проспекте Просвещения хорошая школа с углубленным изучением немецкого языка. Выбор был, но вариант с «Лондон Парком» — лучший для нас: новостройка, хорошая планировка, приемлемая цена».
«Деньги лишними не будут, вложимся в отделку. У нас двое детей, мальчик и девочка. Сын уже ходит в школу, дочка пойдет в первый класс в сентябре. Каждому нужна отдельная комната. Мы живем в однокомнатной квартире и, конечно, переживали, что дети будут мешать друг другу делать уроки. При этом район менять не хотелось: на проспекте Просвещения хорошая школа с углубленным изучением немецкого языка. Выбор был, но вариант с «Лондон Парком» — лучший для нас: новостройка, хорошая планировка, приемлемая цена».

Жилье в духе времени

Вторая очередь ЖК «Лондон Парк» — комплекс на 2 100 квартир с площадью 24 000 квадратных метров. Почему его выбирают петербуржцы, нам рассказала директор по развитию компании «Л1» Надежда Калашникова.
Покупателям нравится то, что это действительно современный, красивый комплекс, который отличается от соседней застройки. Люди хотят больших удобств, чем предлагали строители в 70-е годы. Они мечтают, чтобы парадные были действительно парадными, с удобными колясочными и велосипедными. Они хотят высокие потолки, консьержей, скоростные лифты, удобные коммуникации, разводку по полу. Чтобы было тепло, чтобы были комфортные коммунальные платежи… И все это мы можем предложить в комплексе «Лондон Парк» — и даже больше, потому что прилегающую территорию мы тоже благоустраиваем. Не зря во второй части названия есть слово «парк». Уже посадили вишневый сад на эксплуатируемой кровле, березовую аллею вдоль улицы Руднева и разбили несколько розариев.
Если вы видели строительную площадку на второй очереди, то понимаете, какая огромная там внутренняя территория. Этот двор мы тоже будем благоустраивать: высадим деревья, организуем рекреационные зоны для взрослых, детей, пожилых людей. Будут тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе, детские площадки с безопасным покрытием и даже площадки для выгула собак. Кстати, рядом, на территории ЖК, находится современный физкультурно-оздоровительный комплекс. А в первой очереди будет открыт ТРЦ. Все под рукой, очень удобно.
Концепция «Двор без машин», реализованная в первой очереди, пользуется огромным спросом. Ведь это беда новостроек: когда припарковаться негде, под окнами все время кто-то заводится, прогревается, и ты дышишь выхлопными газами. Страшно выпустить ребенка во двор, потому что постоянно кто-то въезжает, либо выезжает. Поэтому в составе второй очереди у нас очень большой паркинг. Стоимость машиноместа абсолютно конкурентная.
А некоторым мы дарим паркинг. Речь про покупателей трехкомнатных квартир площадью больше 100 квадратных метров. Они получают еще и отделку в подарок*. Мы подсчитали, что в таких квартирах стоимость квадратного метра — 122 тысячи рублей. Учитывая еще и бонусы, это очень хорошее предложение на рынке».

На какие квартиры вырос спрос в Петербурге?

Тренды на рынке недвижимости**
Квартиры с местом под кабинет или жилье с большим балконом под мини-офис
Европланировки с кухней-гостиной
Просторные квартиры с отдельной комнатой для каждого члена семьи
Нестандартный формат: террасы, витражное остекление, эркеры, окно в ванной

Какое жилье купить на севере Петербурга?

Три варианта, которые советуют в отделе продаж «Л1»
ЖК «Лондон Парк»,
первая очередь
Трехкомнатная квартира с панорамными окнами на 25 этаже. Рядом нет других высотных зданий, и никто не помешает вам встречать рассвет, наблюдать закат, смотреть праздничные салюты, не выходя из дома, и делать потрясающие снимки. Так как первая очередь уже сдана, осталось несколько подобных эксклюзивных квартир.
ЖК «Лондон Парк»,
вторая очередь
Трехкомнатная квартира с окном в ванной комнате. Нежиться в пене, любуясь весенним небом, — это то, к чему вы давно стремились? Тогда ваша мечта близка к исполнению.
ЖК «Поэт»
На последних этажах комплекса есть двух- и трехкомнатные квартиры с террасами. Большая площадь жилья — да еще терраса с видом на Сосновку. Стоит задуматься о покупке!

Как купить?

Объекты компании «Л1» аккредитованы практически во всех крупнейших банках. На строящееся жилье действует льготная процентная ставка от 5,85%, семейная ипотека — от 4,5%***. На готовые квартиры в первой очереди «Лондон Парка» - от 0,4%****.
Поскольку жилье в строящихся объектах очень востребовано, быстро раскупается и регулярно дорожает, девелопер предлагает владельцам недвижимости на вторичном рынке, которые хотят переехать в новостройку, два варианта ускорения сделки. Партнеры компании предоставляют услуги trade in (объект в зачёт) и срочного выкупа старого жилья петербуржцев. Имеющаяся квартира выставляется на продажу по рыночной цене, одновременно с этим заключается предварительный договор купли-продажи жилья в новостройке с фиксированной ценой. От «первого клика» до сделки с застройщиком проходит в среднем 2,5 месяца при схеме trade in и 1 месяц при срочном выкупе. В последнем случае прежняя квартира продается по рыночной цене, но с небольшим дисконтом.

10 преимуществ ЖК «Лондон Парк»

II очередь
Расположение
Жилой комплекс находится в пешей доступности от станции метро «Проспект Просвещения». Также на транспорте можно быстро добраться до станции «Гражданский проспект». Рядом — остановки трамваев, автобусов и маршруток.
Все включено
«Лондон Парк» построен в сложившемся районе со школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами, отделениями банков, досуговыми клубами, ресторанами и кафе, салонами красоты и фитнес-центрами.
Собственная инфраструктура
На территории жилого комплекса уже построены торгово-развлекательный центр с паркингом и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Клубный образ жизни
Территория «Лондон Парка» закрыта, безопасность в комплексе обеспечивают служба консьержей и камеры видеонаблюдения.
Вариативная этажность
Можно жить в 23-этажном доме, а можно в 5-этажном, где жилых — только три этажа.
Высокая степень готовности
Сдача домов намечена на II квартал 2021 года.
Обширная квартирография
Представлена вся линейка — от студий до четырехкомнатных и пентхаусов на последних этажах.
Планировки на любой вкус
Это позволяет кирпично-монолитная технология.
Разнообразный выбор
Есть варианты как для консерваторов, так и для любителей нестандартных вариантов.
Нет квартир строго на север
Жилье спланировано так, что солнце точно будет в квартирах в то или иное время суток.
Конкурентная цена
ЖК «Лондон Парк» строился по схеме договоров долевого участия, что сохранило прежнюю стоимость объектов недвижимости.
КУПИТЬ КВАРТИРУ
Материал подготовлен специально для ООО «Л1 Строительная Компания №1».
ЖК «Лондон Парк» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Поэт» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
* Акция «Паркинг в подарок» проводится ООО «ЛП» (ОГРН 1037811037439 от 02.12.2011 г., ИНН 7805198469, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 151 лит А пом 10 Н/2). Срок проведения акции: до 31 марта 2021 года.
** По оценке экспертов компании «Л1».
*** Льготная процентная ставка от 5,85% с господдержкой распространяется на покупку жилья в строящемся доме при первоначальном взносе от 15%, при условии личного страхования заемщика.
Семейная ипотека от 4,5% с господдержкой действует при покупке жилья в строящемся доме для тех, у кого второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года. Первый взнос — от 15%.
**** Ипотеку предоставляет банк ВТБ. Первый взнос — 20%, возраст заемщика — 21-75 лет, сумма 1-60 млн, срок — 1-30 лет. Льготная ставка 0,4% действует 8 месяцев, дальнейшая процентная ставка — 8,4%.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотограф: Михаил Огнев
Дизайнеры: Екатерина Елизарова, Заира Гамисония

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