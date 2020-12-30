Наф-Наф был прав

Причин, почему именно кирпич стоит выбрать для строительства собственного дома, множество. Главное, сам кирпич должен быть качественным.

Долговечность. Срок службы кирпичного дома исчисляется сотнями лет.

Экологичность. Этот материал хорошо пропускает влагу и пары. За счет естественной циркуляции воздуха в кирпичном доме легко дышится. Стенам и перекрытиям не требуется никакой химической защиты и пропитки, как в случае с деревом. Такой дом не потребует дополнительного утепления и по энергоэффективности может быть близок к А+, то есть затраты на обогрев будут довольно низкими. А еще, в случае чего, кирпич можно использовать вторично.

Огнестойкость. Кирпичные стены выдержат огонь.

Низкое водопоглощение, высокая морозостройкость. Материал способен выдержать минимум сто циклов «перехода через ноль». И это не о перепадах температуры с минус 1 до плюс 1, а о промерзании самого кирпича, когда вода в его порах успевает превратиться в лед. Оно происходит при резком контрасте, например, скачке температуры от минус 15 до плюс 5.

Инвестиционная привлекательность. Качественный кирпичный дом всегда легко продать.