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Из чего построить дом мечты?
Смотрим, как на Никольском заводе рождаются кирпичи
Огромный рост спроса на загородные участки показал: в 2020 году наше отношение к дому изменилось, многие готовы строить его своими руками. Мечта у каждого своя, но черты идеального дома схожи почти у всех — он теплый, экологичный, прочный и красивый, строится на века для нескольких поколений. А раз так, без кирпича тут не обойтись. Надо ехать на Никольский кирпичный завод.

Наф-Наф был прав

Причин, почему именно кирпич стоит выбрать для строительства собственного дома, множество. Главное, сам кирпич должен быть качественным.
Наф-Наф был прав
Причин, почему именно кирпич стоит выбрать для строительства собственного дома, множество. Главное, сам кирпич должен быть качественным.
Долговечность. Срок службы кирпичного дома исчисляется сотнями лет.
Экологичность. Этот материал хорошо пропускает влагу и пары. За счет естественной циркуляции воздуха в кирпичном доме легко дышится. Стенам и перекрытиям не требуется никакой химической защиты и пропитки, как в случае с деревом. Такой дом не потребует дополнительного утепления и по энергоэффективности может быть близок к А+, то есть затраты на обогрев будут довольно низкими. А еще, в случае чего, кирпич можно использовать вторично.
Огнестойкость. Кирпичные стены выдержат огонь.
Низкое водопоглощение, высокая морозостройкость. Материал способен выдержать минимум сто циклов «перехода через ноль». И это не о перепадах температуры с минус 1 до плюс 1, а о промерзании самого кирпича, когда вода в его порах успевает превратиться в лед. Оно происходит при резком контрасте, например, скачке температуры от минус 15 до плюс 5.
Инвестиционная привлекательность. Качественный кирпичный дом всегда легко продать.
Легкая эксплуатация. После покупки или постройки дома из кирпича затраты на ремонт и эксплуатацию стремятся к нулю. Это подтверждают и заводские исследования.
Поризованный кирпич — в состав смеси вводят добавки, которые, выгорая изнутри, образуют дополнительные поры. Такой кирпич легче и дешевле обычного пустотелого кирпича и прекрасно сохраняет тепло. Оба вида кирпича - полнотелый и с техническими пустотами - сейчас активно применяют и каждый занимает свою нишу. При этом кирпич с техпустотами от ЛСР имеет утолщенную лицевую стенку в 20 мм толщиной.

На сто лет хватит

Купить новенькие, только что «выпеченные» кирпичи с любого из четырех кирпичных заводов ЛСР можно не только в любом районе города, но и в интернет-магазине на сайте. А больше всего отгрузят их со склада Никольского кирпичного завода, входящего в «ЛСР. Стеновые». По объемам производства этого строительного материала завод с собственной лабораторией сегодня стал одним из крупнейших предприятий в России. Его мощность — более 140 млн штук условного кирпича в год. Первая линия завода в Никольском поризованных блоков и рядовой продукции производит 120 млн условного кирпича в год, с третьей выходят фасадный клинкер и клинкерная брусчатка в количестве 25 млн. штук в год.

Кембрийская голубая

В 800 метрах от завода находится карьер кембрийской голубой глины, которую везут напрямую на производство. Разведанных залежей этого сырья в нашем регионе хватит еще примерно на сто лет.
Условный кирпич
Это единица измерения количества продукции, кирпич стандартного размера 250-120-65 мм.
Клинкер
Это особый материал родом из Голландии. Полагают, что его название происходит от немецкого «звонкий». А еще считается, что такой кирпич практически вечный. Его можно использовать даже в агрессивной среде, у него низкое водопоглощение (менее 6%) и высокий показатель прочности. Идеален он для мощения тротуаров и облицовки фасадов. Тротуарный клинкер — уникальная для России продукция, которую на заводе начали выпускать в 2012 году, предвосхитив тем самым тренд на импортозамещение.

Рождение кирпича

Самосвал с карьера привозит кембрийскую голубую, а железнодорожный транспорт доставляет белую глину. Начинается магия «выпечки кирпича» с подготовки материала.
Сначала глина попадает в крытые отсеки, откуда краны перегружают ее в питатель. С помощью глинорыхлителя — вала с вилами — глину дробят на куски по 300 мм.
Сначала глина попадает в крытые отсеки, откуда краны перегружают ее в питатель. С помощью глинорыхлителя — вала с вилами — глину дробят на куски по 300 мм.
Глина по лентам поступает в один приемный бункер, а песок — в другой. Из обоих выдается нужное соотношение ингредиентов.
Глина по лентам поступает в один приемный бункер, а песок — в другой. Из обоих выдается нужное соотношение ингредиентов.
Измельчение и усреднение. Глина проходит через вальцы грубого, тонкого и супертонкого помола. В зависимости от задачи можно добавить воды для нужной консистенции. Контролер на линии корректирует соотношение «глина — песок» и «шихта — вода».
Шихта — похожая на пластилин смесь глины или нескольких видов глины с песком, из которой формуется кирпич.
Измельчение и усреднение. Глина проходит через вальцы грубого, тонкого и супертонкого помола. В зависимости от задачи можно добавить воды для нужной консистенции. Контролер на линии корректирует соотношение «глина — песок» и «шихта — вода».
Шихта — похожая на пластилин смесь глины или нескольких видов глины с песком, из которой формуется кирпич.
Сырье получает конечную структуру после тонкого помола, где зазор между вальцами составляет всего 0,7 мм. На выходе — тонкие пластиночки. По лентам сырье идет в шихтозапасник на хранение. На заводе 4 отсека на 1000 тон шихты: этого хватит на 300 тысяч условных кирпичей.
Сырье получает конечную структуру после тонкого помола, где зазор между вальцами составляет всего 0,7 мм. На выходе — тонкие пластиночки. По лентам сырье идет в шихтозапасник на хранение. На заводе 4 отсека на 1000 тон шихты: этого хватит на 300 тысяч условных кирпичей.
Шихта поступает на бегуны — два огромных вертикальных катка, которые прокатывают ее и выдавливают через сетку, как в мясорубке. Так глину делают однородной. На этом этапе инженер-технолог также проверяет сырье на влажность, усадку, долю глины и песка, потери при прокаливании.
Шихта поступает на бегуны — два огромных вертикальных катка, которые прокатывают ее и выдавливают через сетку, как в мясорубке. Так глину делают однородной. На этом этапе инженер-технолог также проверяет сырье на влажность, усадку, долю глины и песка, потери при прокаливании.

Формовка

Готовая шихта многоковшовым экскаватором послойно отбирается и поступает в вертикальный смеситель, где снова продавливается через решетки для однородности. Массу нагревают паром и подают через мундштук на пресс для придания формы.
Оттуда выходит большой брус заготовки. Универсальный многоструйный резчик делит его на кирпичи нужного размера. Края идут на повторную переработку.
Получается влажный и теплый кирпич-сырец. Его на тележках везут в камерную сушилку. 12 «сушил» подают для каждого формата материала свой режим, что позволяет избежать дефектов. Одновременно в камере могут сохнуть до 12 тысяч кирпичей.
Процесс длится от 36 до 49 часов при температуре от 30 до 100–105 градусов — в зависимости от вида.

В печи

Сухой продукт проверяют на остаточную влажность и отправляют в печной вагон, который отвозит его в туннельную печь на обжиг. На одном вагоне помещается 4200 кирпичей или около 6000 штук тротуарного клинкера, в зависимости от формата. В печи работают сводовые горелки, установленные наверху. Одновременно здесь находятся 38 печных вагонов — это 120–150 тысяч кирпичей. Печь делится на три зоны:
Подогрев. В сухом кирпиче еще есть вода, поэтому его надо постепенно нагреть до 100–200 градусов. Вагон медленно продвигается внутри печи, и примерно за 20 часов его содержимое доходит до максимальных температур.
Обжиг проходит при температуре от 960 до 1150 градусов, в зависимости от желаемого цвета. Эта стадия длится 7–10 часов. Кембрийской глине не надо высоких температур, она легко спекается, а вот белая — тугоплавкая: ей нужно пожарче, чтобы получилось необходимое водопоглощение.
Охлаждение до 40–50 градусов тоже проходит постепенно. Печь работает непрерывно круглые сутки, и внутри всегда находятся 38 печных вагонов. Если с одной стороны въезжает вагон сырца, то с другой выезжает вагон готовых тепленьких кирпичей.

Контроль и проверка

И это еще далеко не конец. Инженеры по качеству принимают из печи каждый вагон: смотрят на цвет, выкладывают на полу примеры кладки, отбирают из каждой партии несколько штук и отправляют их в лабораторию. Кирпичикам предстоят приемо-сдаточные испытания, без которых ни один не поступит в продажу. В лаборатории с ними чего только не делают — измеряют, ломают, замачивают и замораживают, проверяя на ряд важных параметров.
Морозостойкость. Отобранные для испытаний кирпичи замачивают, после чего помещают на 4 часа в морозильную камеру с температурой минус 18 градусов. Потом снова помещают в воду. И таких циклов они проходят сто, чтобы убедиться - настоящий качественный кирпич устойчив к многократным циклам заморозки и разморозки.
Водопоглощение. Отобранные кирпичи помещают воду на 48 часов, потом взвешивают и по специальной формуле вычисляют водопоглощение. Для рядовых кирпичей этот показатель должен быть более 6%, для клинкера — меньше 6%, для тротуарного клинкера — не более 2,5% .
Марка прочности показывает, какую нагрузку выдержит квадратный сантиметр кирпича. Его устанавливают на опоры и давят, пока не сломается. Марка прочности на Никольском заводе внушительная — 800 кг. Это в четыре раза больше ГОСТа для лицевого кирпича, который составляет 200 кг.
Предприятие делает шесть форматов кирпичей и десяток стандартных цветов. Более десяти оттенков выпускаются под заказ и их количество постоянно растет. В сочетании с разными типами поверхностей получается внушительный продуктовый ряд. Рядовые кирпичи выпускают для стен, их задача — обеспечить прочность и тепло, а эстетика не так важна. У облицовочных же кирпичей важны и красота, и надежность. В «ЛСР.Стеновые» в этом году ощутили повышенный спрос на продукцию для частного домостроения. Кстати, для собственного дома можно заказать материал немассовой серии или даже индивидуально разработать в лаборатории.
Материал публикуется специально для компании «ЛСР.Стеновые»

Автор: Анна Романова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотограф: Алексей Рожнов
Другие источники фотографий: freepik.com
Рендеры предоставлены компанией «ЛСР»
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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