Купить новенькие, только что «выпеченные» кирпичи с любого из четырех кирпичных заводов ЛСР можно не только в любом районе города, но и в интернет-магазине на сайте
. А больше всего отгрузят их со склада Никольского кирпичного завода, входящего в «ЛСР. Стеновые». По объемам производства этого строительного материала завод с собственной лабораторией сегодня стал одним из крупнейших предприятий в России. Его мощность — более 140 млн штук условного кирпича в год. Первая линия завода в Никольском поризованных блоков и рядовой продукции производит 120 млн условного кирпича в год, с третьей выходят фасадный клинкер и клинкерная брусчатка в количестве 25 млн. штук в год.