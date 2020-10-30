Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram
АРИФМЕТИКА АПАРТАМЕНОВ
Почему стоит поторопиться с их покупкой
Апартаменты — не только популярные инвестиции в недвижимость, но и возможность повысить уровень жизни. Выигрышное месторасположение, новые современные дома — серьезные преимущества юнитов. Если к списку плюсов добавится возможность постоянной регистрации (а такой законопроект обсуждается в Госдуме), этот вид недвижимости может стать очень популярным. Возможно, правы те, кто покупает апартаменты сейчас, пока изменение статуса не отразилось на ценах.

Арифметика апартаментов

Почему стоит поторопиться с их покупкой
Апартаменты — не только популярные инвестиции в недвижимость, но и возможность повысить уровень жизни. Выигрышное месторасположение, новые современные дома — серьезные преимущества юнитов. Если к списку плюсов добавится возможность постоянной регистрации (а такой законопроект обсуждается в Госдуме), этот вид недвижимости может стать очень популярным. Возможно, правы те, кто покупает апартаменты сейчас, пока изменение статуса не отразилось на ценах.
На примере комплекса бизнес-класса NEOPARK* рядом с Пулковским парком мы покажем, как можно сэкономить на покупке апартаментов.
7 фактов о комплексе NEOPARK у Пулковского парка
Апартаменты, в первую очередь, для жизни, а не только для сдачи в аренду.
По сути, это настоящие квартиры со всеми опциями бизнес-класса.
Месторасположение практически в парке, в окружении зелени, с видом на ансамбль храмов Средней Рогатки и пруды.
Рядом Московский проспект, аэропорт Пулково, дворцы и парки пригородов.
Проект камерный: три 12-этажных монолитных корпуса. В каждом около 85 апартаментов.
Однородная среда: рядом уже построен дом бизнес-класса NEO и жилой комплекс VIVA от Группы ЛСР.
Ввод в эксплуатацию — II квартал 2021 года.
01
02
03
04
05
06
07
На примере комплекса бизнес-класса NEOPARK* рядом с Пулковским парком мы покажем, как можно сэкономить на покупке апартаментов.

7 фактов о комплексе NEOPARK у Пулковского парка

Апартаменты, в первую очередь, для жизни, а не только для сдачи в аренду.
Рядом Московский проспект, аэропорт Пулково, дворцы и парки пригородов.
По сути, это настоящие квартиры со всеми опциями бизнес-класса.
Проект камерный: три 12-этажных монолитных корпуса. В каждом около 85 апартаментов.
Месторасположение практически в парке, в окружении зелени, с видом на ансамбль храмов Средней Рогатки и пруды.
Однородная среда: рядом уже построен дом бизнес-класса NEO и жилой комплекс VIVA от Группы ЛСР.
Ввод в эксплуатацию — II квартал 2021 года.

Рассмотрим NEOPARK и апартаменты в Московском районе**:

NEOPARK
Количество комнат: 2
Этаж: 6
Площадь: 74
Цена за м²: 193 500 р
Цена за лот: 14 319 000 р
Класс: Бизнес
Апартаменты в Московском районе
Количество комнат: 2
Этаж: 19
Площадь: 76
Цена за м²: 216 338 р
Цена за лот: 16 340 000 р
Класс: Бизнес
NEOPARK
Апартаменты в Московском районе
Количество комнат
2
2
Этаж
6
19
Площадь
74
76
Цена за м²
193 500 р
216 338 р
Цена за лот
14 319 000 р
16 340 000 р
Класс
Бизнес
Бизнес
Посмотреть апартаменты в NEOPARK
Посмотреть апартаменты в NEOPARK
Вывод: цена за м² в NEOPARK ниже на 11%. Разница — 2,02 млн рублей. Еще 750 тыс. рублей — экономия на паркинге***.

Другие преимущества апартаментов у Пулковского парка:

камерный комплекс
апартамент выходит на две стороны света, вид на парк
в помещении шесть окон, четыре из которых — в просторной кухне-гостиной
четыре из которых — в просторной кухне-гостиной

Рассмотрим NEOPARK и жилой дом бизнес-класса в Московском районе:

NEOPARK
Количество комнат: 2
Этаж: 4
Площадь: 61,8
Цена за м²: 172 500 р
Цена за лот: 10 660 500 р
Класс: Бизнес
Апартаменты в Московском районе
Количество комнат: 2
Этаж: 5
Площадь: 58
Цена за м²: 206 014 р
Цена за лот: 11 990 000 р
Класс: Высокий комфорт-класс
NEOPARK
Апартаменты в Московском районе
Количество комнат
2
2
Этаж
4
5
Площадь
61,8
58
Цена за м²
172 500 р
206 014 р
Цена за лот
10 660 500 р
11 990 000 р
Класс
Бизнес
Высокий комфорт-класс
Посмотреть апартаменты в NEOPARK
Посмотреть апартаменты в NEOPARK
Вывод: цена за м² в NEOPARK ниже на 16%. Разница — 1,33 млн рублей. При этом паркинг в комплексе Группы ЛСР пока предлагается со скидкой в 50%***. В рассматриваемом жилом доме скидки на паркинг не анонсированы.

Другие преимущества апартаментов у Пулковского парка:

вид на парк
помещение имеет большие возможности зонирования
в апартаменте есть два полноценных санузла
пять больших окон выходят на две стороны света

Что важно знать об апартаментах?

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий приравнять апартаменты к жилью. Ожидается, что документ могут принять в декабре 2020 года. Владельцы получат возможность постоянной регистрации. Изменение статуса с коммерческого на жилое серьезно снизит стоимость жилищно-коммунальных услуг. По оценкам участников рынка, принятие закона может увеличить стоимость апартаментов примерно на 20%.

Каким будет NEOPARK?

Фасады зданий — из архитектурного бетона. Дополнительный декоративный эффект корпусам придает сочетание контрастных по цвету и фактуре отделочных материалов. Со стороны парка значительная часть фасадов остеклена, а декоративные пилоны разделяют их на неравные участки. Такой архитектурный прием делает здания выше, они как будто устремляются к небу. Завершают композицию выступающие рамки по краю фасада и верху парапета. В будущем, когда комплекс будет заселен, архитектурно-художественная подсветка добавит облику зданий выразительности.
Социальная инфраструктура рядом: физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в двух шагах; в ближайшем окружении множество школ, детских садов. В планах города — открыть школу возле NEOPARK, детсад уже находится в финальной стадии строительства. Неподалеку располагаются несколько торгово-развлекательных центров, своя торговая зона будет и на первом этаже домов.
На придомовой территории будет выполнен ландшафтный дизайн. Двор огородят и закроют. Пандус подземного паркинга гармонично впишут в рельеф и озеленят. В проекте предусмотрена станция зарядки электромобилей и раздельный сбор мусора.
Высота потолков со второго по седьмой этажи — 2,85 м, с восьмого этажа — 3 м. Разнообразие планировок. У проекта комфортная квартирография: 9% — студии, 52% — 1-комнатные, 39% — 2-комнатные. Всего в комплексе 253 апартамента.
Три секции NEOPARK расположены в шахматном порядке вдоль парковой зоны. Ничего не помешает любоваться видовыми панорамами из окон.
В подземном паркинге есть индивидуальные кладовые для хранения сезонных вещей.
Фасады зданий — из архитектурного бетона. Дополнительный декоративный эффект корпусам придает сочетание контрастных по цвету и фактуре отделочных материалов. Со стороны парка значительная часть фасадов остеклена, а декоративные пилоны разделяют их на неравные участки. Такой архитектурный прием делает здания выше, они как будто устремляются к небу. Завершают композицию выступающие рамки по краю фасада и верху парапета. В будущем, когда комплекс будет заселен, архитектурно-художественная подсветка добавит облику зданий выразительности.
Социальная инфраструктура рядом: физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в двух шагах; в ближайшем окружении множество школ, детских садов. В планах города — открыть школу возле NEOPARK, детсад уже находится в финальной стадии строительства. Неподалеку располагаются несколько торгово-развлекательных центров, своя торговая зона будет и на первом этаже домов.
На придомовой территории будет выполнен ландшафтный дизайн. Двор огородят и закроют. Пандус подземного паркинга гармонично впишут в рельеф и озеленят. В проекте предусмотрена станция зарядки электромобилей и раздельный сбор мусора.
Высота потолков со второго по седьмой этажи — 2,85 м, с восьмого этажа — 3 м. Разнообразие планировок. У проекта комфортная квартирография: 9% — студии, 52% — 1-комнатные, 39% — 2-комнатные. Всего в комплексе 253 апартамента.
Три секции NEOPARK расположены в шахматном порядке вдоль парковой зоны. Ничего не помешает любоваться видовыми панорамами из окон.
В подземном паркинге есть индивидуальные кладовые для хранения сезонных вещей.
ВЫБРАТЬ АПАРТАМЕНТЫ ДЛЯ ЖИЗНИ
«Материал подготовлен специально для ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»

*Апартаменты NEOPARK — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
** Расчет стоимости на октябрь 2020 года, стоимость может измениться.
*** Акция действует до 30.11.2020. При покупке апартаментов NEOPARK предоставляется скидка 50% на покупку подземного паркинга стоимостью от 1,5 млн рублей. Организатор акции ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»,ИНН 7826090547/ОГРН 1027810227884, юридический адрес: 190031, город Санкт-Петербург, Казанская улица, 36 литер б, помещение 29н (310). Подробности о условиях и организаторе акции по телефону 8 (812) 325-01-01.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»
Дизайнер: Екатерина Елизарова

Спецпроекты «Фонтанки.ру»

Чтобы не накрыло. Подсказки для малого бизнеса, переживающего «вторую волну»
Внуки танцам не помеха. Чем ваши родители занимаются оффлайн и в интернете
Видеоэкскурсия: Как создаются дизайнерские интерьеры? Профессионалы делятся секретами мастерства
Кабинет с видом на Крестовский. Какое жилье выбирают бизнесмены Петербурга?
С точностью до микрона. Кто создает в Петербурге оборудование для атомщиков и нефтяников
Дом капитана Немо. Где поселиться романтикам в Петербурге?