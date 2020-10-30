«Материал подготовлен специально для ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»
*Апартаменты NEOPARK — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
** Расчет стоимости на октябрь 2020 года, стоимость может измениться.
*** Акция действует до 30.11.2020. При покупке апартаментов NEOPARK предоставляется скидка 50% на покупку подземного паркинга стоимостью от 1,5 млн рублей. Организатор акции ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»,ИНН 7826090547/ОГРН 1027810227884, юридический адрес: 190031, город Санкт-Петербург, Казанская улица, 36 литер б, помещение 29н (310). Подробности о условиях и организаторе акции по телефону 8 (812) 325-01-01.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»
Дизайнер: Екатерина Елизарова