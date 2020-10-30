Апартаменты — не только популярные инвестиции в недвижимость, но и возможность повысить уровень жизни. Выигрышное месторасположение, новые современные дома — серьезные преимущества юнитов. Если к списку плюсов добавится возможность постоянной регистрации (а такой законопроект обсуждается в Госдуме), этот вид недвижимости может стать очень популярным. Возможно, правы те, кто покупает апартаменты сейчас, пока изменение статуса не отразилось на ценах.