Музей современного искусства Эрарта выпустил серию видеороликов о правилах поведения в музейном пространстве. Вместо нотаций, которые все обычно пропускают мимо ушей, публике напоминают о культуре с юмором. Героя скетчей в спортивном костюме сыграл выходец из команды КВН «Плюшки» Богдан Лисевский. Его роль — доводить каждую ситуацию до абсурда, вызывая смех. И напоминая: …. лошадь на выставку лучше не брать.