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Оставьте лошадь дома
Видеоинструкция для тех, кто собрался в музей
Музей современного искусства Эрарта выпустил серию видеороликов о правилах поведения в музейном пространстве. Вместо нотаций, которые все обычно пропускают мимо ушей, публике напоминают о культуре с юмором. Героя скетчей в спортивном костюме сыграл выходец из команды КВН «Плюшки» Богдан Лисевский. Его роль — доводить каждую ситуацию до абсурда, вызывая смех. И напоминая: …. лошадь на выставку лучше не брать.

1. «Я спасатель Малибу!»

Почему не стоит выдавать себя за другого, пытаясь бесплатно попасть в музей?

Спойлер: В Эрарте есть абонемент, по которому можно ходить в музей неограниченное число раз в течение года.

2. Оставьте лошадь дома

Почему в музейную кассу лучше зайти пешком, а не на лошади?

Спойлер: Билеты и абонементы можно вообще покупать через интернет — это позволит заходить в Эрарту без очереди и увидеть 40 выставок, заплатив один раз.

3. «Пожалуйста, не прикидывайтесь Бэнкси!»

Почему не стоит развешивать свои работы в зале?

Спойлер: Для творческих юных зрителей в музее Эрарта есть необычные интерактивные экскурсии. Хочешь самовыражения? Пожалуйста! Активность публики только приветствуется.

4. «Здесь обалденно, ребята!»

Как делиться впечатлениями правильно?

Спойлер: Вместо того, чтобы восхищаться на весь зал, напишите о походе в соцсетях с хэштегом #ERARTA.

5. Сотрудники охраны — не арт-объекты

Все, кроме охранников, можно купить в в фирменном сувенирном магазине.
Спойлер: В продаже есть уменьшенные копии не только картин, но и арт-объектов.

6. Не берите с собой мангал

… а также бутерброды, вареные яйца и огурцы.

Спойлер: В Эрарте есть кафе и ресторан. Голодными точно не останетесь!
Цикл «Как (не) вести себя в музее Эрарта» записан в творческом тандеме с ансамблем «Плюшки». Авторы уверяют: ни одна картина и ни одна лошадь не пострадала!
КУПИТЬ БИЛЕТ В МУЗЕЙ
Материал подготовлен специально для музея Эрарта

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