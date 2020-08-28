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Как поменять предыдущий iPhone на новый в Trade-In

Как поменять предыдущий iPhone на новый в Trade-In

Какая частая ситуация: выходит новый iPhone, купить его хочется — сил нет, аж кончики пальцев подрагивают. Но вот беда — денег чуть-чуть не хватает, а занимать не хочется. Как быть? В монобрендовых магазинах техники Apple можно сдать iPhone или компьютер Mac, а что-то новое получить с учетом стоимости сданного. Такая услуга называется trade-in. Как ей воспользоваться в официальных магазинах и какими будут условия — отвечаем на самые частые вопросы.

Я всегда считал, что так можно только автомобиль купить. Разве эта схема применяется и для других товаров?

Да, чаще всего trade-in мы встречаем в автосалонах. Но уже довольно давно так продают и квартиры, и бытовую технику, и даже телефоны. Плюсы подхода очевидны: покупателю не надо искать, где бы сбыть старую технику, спрашивать по знакомым, взаимодействовать с неизвестными покупателями на досках объявлений. Просто пришел в магазин со своим телефоном или ноутбуком, а ушел с новым.

Но это, наверное, у официальных поставщиков не работает?

Ошибаетесь: официальные реселлеры тоже предлагают услугу trade-in. К ним и надо обращаться: во-первых, покупать сложную технику лучше с официальной гарантией и поддержкой в течение всего срока службы. Во-вторых, специалисты таких магазинов более точно оценят сдаваемую технику и минимизируют риски для покупателя.

Среди реселлеров Apple, работающих в Петербурге, есть премиальная сеть магазинов iPort. Здесь технику этого бренда изучили даже не на пять, а на пять с плюсом — консультанты магазинов знают о продуктах этой компании все. Вам помогут с выбором, подберут модель, исходя из задач и потребностей, подскажут, какое понадобится программное обеспечение и помогут его правильно настроить. Кроме того, если вы купите iPhone или компьютер Mac в iPort, у вас будут два года официальной гарантии — год от компании-производителя и год от официального реселлера. Не забудьте и про бонусную программу: 3% от покупки «капнут» вам на специальную карту.

И что, в магазине iPort действительно можно сдать iPhone и купить новый? Или вообще не айфон, а MacBook?

Да, в премиальных магазинах сети iPort работает trade-in: приносите свою технику Apple — покупаете выбранную новую модель.

Но trade-in — это, наверное, короткие акции: надо отслеживать, заглядывать на сайт, ловить момент?

У iPort это постоянное предложение. Магазин открыт — значит, можно пользоваться trade-in: покупать MacBook, iPad или iPhone. А многие акции магазина могут дать дополнительную выгоду к такой покупке.

Где-то есть подвох. Наверное, придется несколько раз ходить в магазин или сидеть там несколько часов?

Все можно устроить за один визит и несколько простых шагов. Смотрите:
1
Вы берете с собой технику, которую хотите сдать, и несете в магазин.
2
Там ее очень быстро — максимум за 10 минут — оценивают и называют сумму, которую можно вычесть из стоимости покупки.
3
Выбираете новую модель с консультантом, который ответит на любой вопрос о ней, или называете ту, что уже присмотрели — тут тоже можно задавать вопросы. Любой консультант в iPort — сертифицированный специалист по технике Apple, так что знает все о каждом продукте бренда.
4
Решаете финансовые вопросы: доплачиваете разницу любым удобным способом прямо на месте или оформляете беспроцентную рассрочку.

Мне надо заранее знать, сколько денег брать с собой. Как это сделать? Я же не знаю, во сколько оценят мой предыдущий iPhone!

На сайте iPort есть калькулятор, которым вы можете воспользоваться для примерной оценки сдаваемой техники. Вам надо только ввести название устройства и его параметры из готовых списков. Ничего набивать не надо и даже никаких кнопок нажимать не придется: программа тут же рассчитает для вас, во сколько его могут оценить.
Перейти на сайт

А если я хочу взять рассрочку?

При покупке вы говорите, что рассчитываете на беспроцентную рассрочку, и вам ее оформят. По умолчанию первый взнос будет равен сумме, в которую оценено устройство.

Вы рассказали, как покупать в магазине. А если мне хочется выбрать онлайн, а потом только прийти за нужной моделью?

Поступаем очень похожим образом, только первый шаг будет другой:
1
Выбираете нужную модель на сайте iPort и заказываете ее доставку в удобный магазин.
2
Приходите в магазин с техникой.
3
Ждете оценки максимум 10 минут.
4
Доплачиваете и оформляете покупку.

А как меняем: одну единицу на одну?

Сейчас вы удивитесь: можно принести сколько угодно техники, хоть 20 штук!

Что, и Apple Watch можно принести?

Да пожалуйста! Хоть их, хоть iPad, хоть компьютер Mac. Здесь можно даже сдать iPhone 5s!

Решено! Сдаю весь свой парк техники и беру новый iPhone 11! Там никаких дополнительных акций или спецпредложений нет?

Если поторопитесь с покупкой — будут. До 18 сентября к сумме оценки сданных моделей дополнительно приплюсуют 6 тысяч рублей. Условия акции здесь.
Сдаёте
iPhone X 64GB
Получаете
25 300 р.
Дополнительно по акции
+6 000 р.
Итого
31 300 р.

И что, можно приносить вообще любую технику, даже нерабочую?

Вообще техника должна быть в хорошем или отличном состоянии. Но для нынешней акции на iPhone 11 делают исключение: можно принести и ту, по которой видно, что ей пользовались, лишь бы работала. Даже поцарапанную примут — но, конечно, оценят по справедливости, дешевле.
Очень важный момент: обязательно отключите функцию «Найти iPhone», «Найти iPad» или «Найти Mac».

Меня тревожат пароли на тех моделях, которые я сдаю. Вдруг я что-то забуду стереть, и они утекут к злобным хакерам?

За пароли и номера кредиток можете не переживать: данные хранятся в зашифрованном виде, а после окончания переноса их удаляют. iPort — официальный партнер Apple, поэтому сотрудники магазина гарантируют безопасность и конфиденциальность данных. Здесь исключат ситуацию, при которой информация может попасть к стороннему лицу.

А после покупки меня не бросят один на один с новой техникой? Где я могу получить поддержку и гарантийный ремонт?

Можно выбрать один из 6 авторизованных сервисных центров, расположенных в крупных ТК города. Обращаться туда можно сразу после покупки: специалисты помогут перенести данные и настроить новую технику.

А еще там можно не только быстро заменить битый экран на новый фирменный, но и устранить куда более серьезные неполадки — ведь все сотрудники в центрах прошли сертификацию Apple и возьмутся за самую сложную проблему.

iPort — самая крупная сеть Apple Premium Service Provider в России. Такой статус присваивается только тем официальным сервисным центрам, которые отвечают наивысшим стандартам Apple в оказании сервисных услуг и у которых максимальное количество положительных отзывов.
*Условия акции
Организатор акции – ООО «Портативная техника», юр.адрес: 190031, Спб, наб. реки Фонтанки, д.109, литер А, пом. 13Н, ОГРН № 1057811930296.

Срок действия акции: 31.07.2020 - 18.09.2020.

Организаторы оставляют за собой право продлить акцию или закончить её досрочно.

В акции могут принять участие только покупатели – физические лица, совершающие покупки за наличный расчет или с использованием банковской карты.

Акция не суммируется с другими выгодами, специальными предложениями или акциями.

В рамках данной акции невозможно приобретение товара в рассрочку (за исключением рассрочки на 6 месяцев) или по другим аналогичным программам.

Бонусные карты iPort действуют в рамках акции только на начисление бонусов. Списание бонусов не разрешено.

Возможно приобретение товара в кредит (при котором покупатель оплачивает проценты за пользование кредитом).

Акция действует при заказе товара через Интернет-магазин iport.ru при условии самовывоза из розничного магазина iPort.

Организаторы оставляют за собой право продлить акцию или закончить её досрочно.

Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Материал публикуется специально для сети премиальных магазинов iPort

Автор: Алена Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации: freepik.com, unsplash.com / Daniel Korpai / Julian O Hayon / Zhang Kaiyv
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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