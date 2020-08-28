Как поменять предыдущий iPhone на новый в Trade-In

Ошибаетесь: официальные реселлеры тоже предлагают услугу. К ним и надо обращаться: во-первых, покупать сложную технику лучше с официальной гарантией и поддержкой в течение всего срока службы. Во-вторых, специалисты таких магазинов более точно оценят сдаваемую технику и минимизируют риски для покупателя.Среди реселлеров Apple, работающих в Петербурге, есть премиальная сеть магазинов. Здесь технику этого бренда изучили даже не на пять, а на пять с плюсом — консультанты магазинов знают о продуктах этой компании все. Вам помогут с выбором, подберут модель, исходя из задач и потребностей, подскажут, какое понадобится программное обеспечение и помогут его правильно настроить. Кроме того, если вы купите iPhone или компьютер Mac в, у вас будут— год от компании-производителя и год от официального реселлера.