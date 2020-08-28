Как поменять предыдущий iPhone на новый в Trade-In

Ошибаетесь: официальные реселлеры тоже предлагают услугу trade-in
. К ним и надо обращаться: во-первых, покупать сложную технику лучше с официальной гарантией и поддержкой в течение всего срока службы. Во-вторых, специалисты таких магазинов более точно оценят сдаваемую технику и минимизируют риски для покупателя.
Среди реселлеров Apple, работающих в Петербурге, есть премиальная сеть магазинов iPort
. Здесь технику этого бренда изучили даже не на пять, а на пять с плюсом — консультанты магазинов знают о продуктах этой компании все. Вам помогут с выбором, подберут модель, исходя из задач и потребностей, подскажут, какое понадобится программное обеспечение и помогут его правильно настроить. Кроме того, если вы купите iPhone или компьютер Mac в iPort
, у вас будут два года официальной гарантии
— год от компании-производителя и год от официального реселлера. Не забудьте и про бонусную программу: 3% от покупки «капнут» вам на специальную карту.