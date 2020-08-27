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«Нежные растрепыши, тыквы,
колосья и ягоды»
покупай у своих
Собираем букет на 1 сентября
«Фонтанка» пообщалась с флористами, участниками проекта «Покупай у своих», узнала о модных тенденциях осеннего сезона и выяснила, почему розы всегда остаются на пике популярности.

Время георгинов

Коронавирус ударил по цветочной индустрии едва ли не больше, чем по кафе и торговым комплексам. В апреле импорт цветов рухнул в городе сразу в 20 раз. Однако стоило дождаться снятия ограничений на работу салонов и запрета на свадьбы и публичные мероприятия, как флористы с мыслей о выживании бизнеса переключились на более привычные для себя темы о прекрасном.
«В цветочной индустрии, как в любой другой модной сфере, существуют свои веяния и тенденции. Не так давно, к примеру, была популярна окрашенная в серые, коричневые, фиолетовые тона гвоздика. Сейчас их сменила мода на оттенок rainbow — в радужные тона красят чаще всего розу, гвоздику, гипсофилу, гортензию, — рассказывает флорист-декоратор Юлия Останина — Осенью уже долгое время актуальны георгины, гладиолусы, астры и различные декоративные ягоды: ежевика, калина, рябина. Также хороши окрашенные листья эвкалипта и бука. Самые модные оттенки осени — это охристые, багряные, желтые и различные ягодно-винные».
«Осень — буйство красок, время гортензий и гладиолусов, подсолнухов, всевозможных ягод и плодов, — считает Татьяна Мельникова, директор магазина цветов и подарков. — На смену пионам приходят георгины, мода на которые набирает обороты вот уже несколько лет. В этом году они особенно популярны. Шоколадные оттенки остаются в тренде. Это не только розы, но и нежнейшие гладиолусы и георгины».

Директор магазина
цветов и подарков
Татьяна Мельникова
«Модно дарить «цветы без повода, для настроения», — утверждает Наталия Дорогая, владелец цветочного салона — Милые маленькие букетики или композиции, красиво оформленный цветок — от души, а не по обязанности».
Наталия рекомендует подарить миниатюрный букет в картонном кульке или круглый плотный микс-букет с большим бантом. Порадует близких и месседж-букет — авторский текст на красивой открытке в конверте, написанный от руки, небольшие десерты, бумажные салфетки с атмосферой любимой страны.

В стилистике актуальны «природность, индивидуальность, свобода и естественность», а упаковка должна сопровождать и углублять цветовую гамму букета, а не доминировать или контрастировать.
«Осенние цветы — отличная альтернатива розам, их можно дарить без повода, — соглашается Татьяна Мельникова. — Осенний букет может быть элегантным, романтичным, природно-рустикальным».

Роза — на все времена

Наталия Дорогая, владелец цветочного салона, называет три причины популярности «королевы цветов». Во-первых, есть устойчивая парадигма в принятии этого решения у мужчин: «Женщинам это нравится», — просто розы в целлофане, особенно бордовые. А женщины редко открыто говорят, что это не совсем им по вкусу, боясь напрочь отбить желание дарить им цветы.

С другой стороны, это достаточно быстрое решение: собрать розы в букет, потому что не нужно думать и отвечать на вопросы флориста: «Какая она? Характер? Цвет волос? Нежная? Быстрая?».
Владелец
цветочного салона
Наталия Дорогая
Ну и, наконец, есть много цветочных магазинов, которые по-прежнему продвигают эти букеты в больших количествах. Потому что и для флориста это гораздо проще — не нужно думать про «золотое сечение», пропорции, эстетику и тренды.
«Большинство покупателей консервативны в выборе. Что касаемо розы — возможно, выбор этого цветка у большого числа людей связан с разнообразием сортов, оттенков и с тем, что роза более стойкая, в отличии от травянистых цветов (к примеру, пиона)», — уверена Юлия Останина.

«Вместо свежих цветов многие девушки предпочитают букеты и композиции из сухоцветов и лаванды», — Татьяна Мельникова предлагает покупателям хотя бы немного расширить цветочный кругозор.

Каким букетом порадовать учителя?

«Для 1 сентября строгих правил во флористике нет. Чаще это небольшой букет с хризантемой, розой и осенней атрибутикой — те же ягоды, листья, колосья. Можно оформить букет с помощью тематической бумаги, которой сейчас превеликое множество, — к примеру, принт «»письмо Татьяны«» или «ноты».

Флорист-декоратор
Юлия Останина
«Это может быть букет в каркасе, корзина, шляпная коробка или охапка осенних цветов, — перечисляет Татьяна Мельникова. — Прекрасно смотрятся в декоре дома и офиса тыквы, разные колосья и травы».

«Учителям гораздо удобнее получать красивые корзинки, композиции, собранные в оазисе. Это долгоживущие подарки, — считает Наталия Дорогая. — И не нужно думать пол-урока, во что поставить кучу подаренных букетов, чтобы они были в воде и не завяли».

Осень — время свадеб

«Шоколадные, золотистые букеты, сочные красно-бордовые, нежные растрепыши из георгинов — выбор велик, — говорит Татьяна Мельникова. — Все зависит от стилистики свадьбы и образа невесты».

«Букет невесты мы тоже предлагаем сделать с осенними цветами, — рекомендует Юлия Останина. — Это, во-первых, подчеркнет особенность выбранного времени торжества.

Во-вторых, стоимость сезонных букетов, как правило, значительно ниже, а качество выше, чем у срезанных цветов вне сезона».

«В моде свободный, «лохматый» стиль, как будто невеста сама собрала то, что ей по душе. Порт-ручки используются, но наращивают стебли, ощущение, что букет на собственных стеблях, — объясняет Наталия Дорогая. — Часто заказывают без порт-ручек, поскольку форматы свадеб тоже изменились. Часто это праздник для двоих: красивые прогулки, обед на открытой террасе вдвоем или с друзьями, естественные фото, эмоции, впечатления для себя».

Букет для него

«Дарить букеты мужчинам нужно, они это любят, но тщательно скрывают, — говорит Наталия Дорогая, — Мужские букеты — это брутальность, высота, минимализм и геометрия».
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Фотографии: Дорогая Наталия, Мельникова Татьяна, Останина Юлия; unsplash.com
Верстка: Ольга Голубева