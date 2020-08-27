«Шоколадные, золотистые букеты, сочные красно-бордовые, нежные растрепыши из георгинов — выбор велик, — говорит Татьяна Мельникова. — Все зависит от стилистики свадьбы и образа невесты».



«Букет невесты мы тоже предлагаем сделать с осенними цветами, — рекомендует Юлия Останина. — Это, во-первых, подчеркнет особенность выбранного времени торжества.



Во-вторых, стоимость сезонных букетов, как правило, значительно ниже, а качество выше, чем у срезанных цветов вне сезона».



«В моде свободный, «лохматый» стиль, как будто невеста сама собрала то, что ей по душе. Порт-ручки используются, но наращивают стебли, ощущение, что букет на собственных стеблях, — объясняет Наталия Дорогая. — Часто заказывают без порт-ручек, поскольку форматы свадеб тоже изменились. Часто это праздник для двоих: красивые прогулки, обед на открытой террасе вдвоем или с друзьями, естественные фото, эмоции, впечатления для себя».

