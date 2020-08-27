«В цветочной индустрии, как в любой другой модной сфере, существуют свои веяния и тенденции. Не так давно, к примеру, была популярна окрашенная в серые, коричневые, фиолетовые тона гвоздика. Сейчас их сменила мода на оттенок rainbow — в радужные тона красят чаще всего розу, гвоздику, гипсофилу, гортензию, — рассказывает флорист-декоратор Юлия Останина
— Осенью уже долгое время актуальны георгины, гладиолусы, астры и различные декоративные ягоды: ежевика, калина, рябина. Также хороши окрашенные листья эвкалипта и бука. Самые модные оттенки осени — это охристые, багряные, желтые и различные ягодно-винные».