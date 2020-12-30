Как авиаперевозки влияют на окружающую среду и что с этим делать

Использование электроэнергии дает возможность сократить выбросы, уровень шума и потребления топлива — например, на «рулежке» в аэропорту можно использовать чисто электрическую тягу, тогда на земле не будет никаких выбросов.
Но есть одна проблема — вес батарей. Бак с керосином и газотурбинный двигатель легче электрической силовой установки, а в авиации каждый дополнительный килограмм имеет значение. Поэтому сегодня уровень развития технологий позволяет использовать электрические двигатели и гибридные силовые установки только на небольших сверхлегких самолетах — например, Cessna 337
. Это не мешает, к примеру, Норвегии строить планы полностью перевести внутренние авиаперевозки пассажиров на электрические самолеты к 2040 году. Впрочем, Норвегия не такая большая страна.
Сейчас же перед российскими разработчиками стоит задача разработать ГСУ для легкой авиации, которая может использоваться на местных авиалиниях с дальностью полетов около 250 км, а также для решения военных задач. Этим и планирует заняться конструкторский коллектив «ОДК-Климов».