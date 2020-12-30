Как авиаперевозки влияют на окружающую среду и что с этим делать

Воздействие авиации на окружающую среду не ограничивается только полетами. Например, неотъемлемой частью производства двигателей являются их испытания (отсюда — шум и выхлопы) и хранение топлива.



Чтобы уменьшить вред для города, предприятие еще в 2014 г. переехало из центра Петербурга, создав, по сути, новое современное производство. Это позволило внимательнее подойти к решению проблемы охраны окружающей среды. Так, у испытательных стендов есть шахты шумоглушения, построены современные очистные сооружения, в 2021 году начнется сооружение нового топливного терминала.



В наступающем году предприятие сделает важный шаг для решения проблемы безответственного отношения к окружающей среде, которая берет начало в 50-х годах прошлого века. В районе Шуваловского карьера начнутся инженерно-изыскательские работы, по итогам которых будут приняты решения, как устранить массив нефтеводной смеси, скопившейся в грунтах. Для выхода из непростой ситуации потребуются огромные усилия, но предприятие готово их вкладывать, чтобы тяжелое «нефтеводное» наследие прошлого не досталось новым поколениям.

