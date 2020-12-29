Огромными окнами и превосходными видами из них может похвастаться комплекс апартаментов NEOPARK в Московском районе. При потолках в 3 метра высота окон варьируется от 1,95 до 2,1 м. Высота подоконников от чистового пола — около 50 см, поэтому их можно использовать как места для уютного отдыха с интересной книгой после трудного дня или в выходной.



Из окон открывается прекрасный вид на Пулковский парк с зеркальным прудом. Корпуса здесь спроектированы в шахматном порядке и не закрывают обзор друг другу. Дворы также будут зелеными и уютными: отличное место для отдыха, активных детских игр и занятий спортом.



В этом комплексе можно выбрать удобные современные планировки — в том числе с роскошными мастер-спальнями и просторными кухнями-гостиными.

