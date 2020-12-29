Материал подготовлен специально для ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»
ЖК Neva Haus. Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Морская набережная». Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК NEOPARK. Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Цивилизация», ЖК «Цивилизация на Неве». Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Автор: Алена Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»; фотобанки: pixabay.com, freepik.com, unsplash.com, pixabay.com
Верстка: Ольга Голубева