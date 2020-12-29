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Зачем нужна мастер-спальня и чем удобна кухня-гостиная
Секреты новых планировок
Современное жилье должно легко подстраиваться под индивидуальные нужды хозяев: каждый его квадратный метр хочется полезно использовать для достижения комфорта для себя и своей семьи.

Мы выделили пять основных трендов, которые делают квартиру максимально удобной и функциональной.

Зачем нужна мастер-спальня и чем удобна кухня-гостиная

Секреты новых планировок
Современное жилье должно легко подстраиваться под индивидуальные нужды хозяев: каждый его квадратный метр хочется полезно использовать для достижения комфорта для себя и своей семьи.

Мы выделили пять основных трендов, которые делают квартиру максимально удобной и функциональной.
1. Мастер-спальня
Точное соответствие этому понятию на русском, пожалуй, будет «личные покои». Это целая система помещений с собственным санузлом, гардеробной. В ней может быть лоджия (или балкон), а еще пространство под кабинет.
Такая особенность планировки важна для больших семей — если у супружеской пары есть дети или вместе с ними живут старшие родственники. В квартире с мастер-спальней взрослые живут в комфортном режиме и у них всегда есть личное пространство, что помогает сохранить здоровые отношения в семье.
Эта часть квартиры по планировке должна быть максимально отделена от других зон: гостиной, детской, других спален. Но если в семье есть совсем маленький ребенок, то комнату для него можно сделать рядом с мастер-спальней.
Квартиры с мастер-спальнями и всеми элементами комфортной жизни лучше всего смотреть в ЖК NEVA HAUS на Петровском острове.

Этот комплекс отличается не только удобными и разнообразными планировками, большими окнами и лоджиями (в некоторых квартирах — террасами), высокими потолками. Покупателей наверняка заинтересует прекрасное расположение недалеко от центра, но в тихом месте, собственная видовая набережная и парк, роскошный вид на Малую Невку и Крестовский остров, а также тщательно продуманная внутренняя инфраструктура.
ЖК NEVA HAUS
ЖК NEVA HAUS
2. Кухня-гостиная
Еще одним трендом для новых квартир стало объединение кухни и гостиной в одно большое помещение. Здесь можно с удобством готовить еду, одновременно присматривая за ребенком, который делает уроки или играет. Устраивать уютные посиделки или большие праздники. Ужинать всем вместе и делиться впечатлениями о прошедшем дне или перекусывать на бегу, не отрываясь от работы. Смотреть телевизор или устраивать семейные чтения вслух.
Если сравнивать квартиру формата евро и квартиру со стандартной планировкой, имеющих одинаковую площадь, вариант с кухней-гостиной оказывается намного более выигрышным. По сути мы получаем дополнительную полноценную комнату, поэтому такая квартира будет комфортна даже для семьи с ребенком.
ЖК «Морская набережная»
Для кухни-гостиной можно создать много интересных дизайнерских решений: например, сделать удобное зонирование, выбрав для каждой части свой стиль. Или разграничить зоны освещением. Большое пространство просто предназначено для творчества!
Варианты квартир с большой кухней-гостиной, откуда открывается настоящий морской вид, есть в ЖК «Морская набережная» — на самом берегу Финского залива, рядом с только что высаженным собственным хвойным парком. Просторные лоджии с панорамным остеклением и большие окна добавят света и комфорта в каждой комнате.
ЖК «Морская набережная»
3. Большие окна
Сейчас многие новые дома могут похвастаться обширной площадью остекления. В северных широтах большие окна — это дополнительный свет, которого нам так не хватает. А еще — созерцание панорамных пейзажей, дарующее чувство свободы и простора в помещении.
Ученые полагают, что хороший вид из окна может улучшить настроение, помогает сохранять спокойствие и психологический комфорт. А чем больше в квартире света, тем крепче здоровье и — опять же — приятнее настроение.
Новые технологии остекления — залог того, что в помещении сохранится комфортная температура, а окна будут безопасными для всех жителей квартиры.
Огромными окнами и превосходными видами из них может похвастаться комплекс апартаментов NEOPARK в Московском районе. При потолках в 3 метра высота окон варьируется от 1,95 до 2,1 м. Высота подоконников от чистового пола — около 50 см, поэтому их можно использовать как места для уютного отдыха с интересной книгой после трудного дня или в выходной.

Из окон открывается прекрасный вид на Пулковский парк с зеркальным прудом. Корпуса здесь спроектированы в шахматном порядке и не закрывают обзор друг другу. Дворы также будут зелеными и уютными: отличное место для отдыха, активных детских игр и занятий спортом.

В этом комплексе можно выбрать удобные современные планировки — в том числе с роскошными мастер-спальнями и просторными кухнями-гостиными.
NEOPARK
4. Ванные комнаты
Дополнительные ванные комнаты и туалеты позволяют всем членам семьи более комфортно чувствовать себя и по утрам, когда надо принимать душ и готовиться к новому энергичному рабочему дню, и по вечерам, когда хочется расслабиться и полежать в теплой ванне с пеной или провести давно запланированные SPA-процедуры.
Для достижения подлинного комфорта имеет смысл обратить внимание на квартиры с двумя или более санузлами, расположенными в разных частях помещения. Один из них, ближе к выходу, может быть предназначен и для гостей. А второй, в глубине, — только для хозяев. Еще один туалет в мастер-спальне тоже обеспечивает все эти преимущества.
ЖК «Цивилизация на Неве» готов похвастаться широким выбором разнообразных, нестандартных и неизменно удобных планировок. Здесь представлены квартиры с разным количеством комнат и дополнительными санузлами. Одно из весомых преимуществ комплекса — роскошный вид из окна: на Неву или в уютный двор. Будущие покупатели также оценят близость к центру города и всем благам Невского района.
ЖК «Цивилизация на Неве»
5. Студии в бизнес-классе
Многие сегодня отказываются от идеи купить одно- или даже двухкомнатную квартиру в стандартном доме и за те же деньги предпочитают купить студию в ЖК бизнес-класса. Если человек живет один или у пары еще нет детей, то такой подход очень логичен: студии покупают «на перспективу». А правильный выбор дома делает квартиру еще и престижной.
Покупателей, которые останавливаются на таких планировках, характеризует рациональный подход к жилищному вопросу. Варианты должны быть функциональными, но давать при этом максимальный уют и обладать всеми преимуществами жилья бизнес-класса: близостью к исторической части города, стильной архитектурой фасадов дома и отличным качеством использованных при строительстве материалов и технологий, оригинальным дизайном входных зон, уникальным ландшафтным озеленением, приватными закрытыми дворами, системой безопасности, собственным паркингом и т.д.
ЖК «Цивилизация на Неве»
В проекте жилого комплекса «Цивилизация на Неве» есть студии, в том числе и с видом на Неву. По собранным компанией «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» данным, их приобретают молодые активные люди, которым важны близость к центру, сложившаяся инфраструктура района и однородный социальный состав жильцов комплекса. Купленная здесь квартира открывает дверь в клуб успешных людей и позволяет выйти на новый уровень жизненного комфорта.
Материал подготовлен специально для ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»

ЖК Neva Haus. Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Морская набережная». Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК NEOPARK. Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Цивилизация», ЖК «Цивилизация на Неве». Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф



Автор: Алена Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»; фотобанки: pixabay.com, freepik.com, unsplash.com, pixabay.com
Верстка: Ольга Голубева

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