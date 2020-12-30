— В 2020 году мы активно занимались важными архитектурными объектами Петербурга. Уходящий год принес всем множество испытаний, и пандемия внесла коррективы в большинство процессов: на одних объектах мы вели строительные работы с соблюдением новых требований безопасности, а для проектов в стадии подготовки документов освоили онлайн-форматы. Но благодаря слаженной работе команды, гибкому подходу и оперативной реакции нам удалось претворить все планы в жизнь. Мы рады, что внесли свой вклад в позитивную повестку этого непростого года: подобные потрясения проходят, а архитектурные шедевры остаются на века. Кроме того, мы уверены, что настолько знаковые проекты, как колокольня Смольного монастыря по проекту Б. Растрелли, имеют потенциал стать символом объединения и возрождения культурной жизни страны. Мы надеемся, что наступающий 2021 год станет еще более плодотворным в архитектурной среде. Ведь это юбилейный год Российской империи и императорства Петра I, и его важно увековечить в истории нашего государства, — поделился представитель Фонда, Филипп Грибанов.