Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге рассказывает, что сделано за год.
Церковь Пресвятой Троицы в Киновии Александро-Невской лавры на Октябрьской набережной открыта для прихожан.
Памятный знак в честь Троице-Петровского собора открыт на Троицкой площади 30 сентября. В первом петербургском храме Петра I провозгласили императором России.
Восстановлена ограда у Александровского парка – объект культурного наследия регионального значения.
На доме причта церкви Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) на пр. Обуховской обороны появилась историческая башенка.
Церковь Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Завершены общестроительные работы.
— В 2020 году мы активно занимались важными архитектурными объектами Петербурга. Уходящий год принес всем множество испытаний, и пандемия внесла коррективы в большинство процессов: на одних объектах мы вели строительные работы с соблюдением новых требований безопасности, а для проектов в стадии подготовки документов освоили онлайн-форматы. Но благодаря слаженной работе команды, гибкому подходу и оперативной реакции нам удалось претворить все планы в жизнь. Мы рады, что внесли свой вклад в позитивную повестку этого непростого года: подобные потрясения проходят, а архитектурные шедевры остаются на века. Кроме того, мы уверены, что настолько знаковые проекты, как колокольня Смольного монастыря по проекту Б. Растрелли, имеют потенциал стать символом объединения и возрождения культурной жизни страны. Мы надеемся, что наступающий 2021 год станет еще более плодотворным в архитектурной среде. Ведь это юбилейный год Российской империи и императорства Петра I, и его важно увековечить в истории нашего государства, — поделился представитель Фонда, Филипп Грибанов.
Филипп Грибанов
представитель Фонда
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