Со Знаменской на Марсово, а с Марсова — на Васильевский
История памятников-путешественников
Цитата из знаменитого фильма «Кто ж его посадит, он же памятник?» в России очень часто неверна. В нашей стране памятники устанавливали, перемещали, уничтожали и восстанавливали, повинуясь веяниям истории. А времена-то меняются…
«Фонтанка» рассказывает о шести памятниках трудной судьбы, их скитаниях и приключениях. Иногда — посмертных.
Со Знаменской на Марсово, с Марсова на Васильевский
Памятники путешествуют
Цитата из знаменитого фильма «Кто ж его посадит, он же памятник?» в России очень часто неверна. В нашей стране памятники устанавливали, перемещали, уничтожали и восстанавливали, повинуясь веяниям истории. А времена-то меняются…
«Фонтанка» рассказывает о шести памятниках трудной судьбы, их скитаниях и приключениях. Иногда — посмертных.
Александр III отправляется в ссылку
Маршрут путешествия:
Где стоял
Старо-Невский около Лавры
Где предполагали поставить
Иркутск
Где стоял
Знаменская площадь
Где предполагали поставить
Конюшенная площадь
Где стоял
внутренний двор Русского музея за корпусом Бенуа
Где предполагали поставить
Троицкая площадь
Где стоял
двор Мраморного дворца
Паоло Трубецкой
Над памятником императору Александру III скульптор Паоло Трубецкой работал более 10 лет. Для этого на Старо-Невском проспекте, неподалеку от Александро-Невской Лавры, был создан павильон из стекла и металла. Предварительно скульптор создал восемь маленьких моделей, четыре побольше и две — в натуральную величину.
Уже в процессе создания монумент казался некоторым членам правящей фамилии злой насмешкой над образом царя. Николай I даже хотел отправить его в Иркутск, в ссылку, с глаз долой, а в столице поставить другой, более подходящий памятник. Однако его вдове понравилось портретное сходство, и она продавила согласие всей остальной семьи.
Открытие памятника 23 мая 1909 г.
Реакция петербуржцев на памятник после его торжественного открытия на Знаменской площади в 1909 году была своеобразной. Не будем приводить здесь хрестоматийную дразнилку, а сошлемся лучше на Валерия Брюсова, тонко чувствовавшего настроения столицы:
… на коне тяжелоступном, В землю втиснувшем упор копыт, В полусне, волненью недоступном, Недвижимо, сжав узду, стоит.
… на коне тяжелоступном, В землю втиснувшем упор копыт, В полусне, волненью недоступном, Недвижимо, сжав узду, стоит.
Да уж, это вам не поэма «Медный всадник».
Уже после Февральской революции, по решению Учредительного собрания, не двигая с места, памятник стали прикрывать декоративными композициями. В 1919 году на постаменте выбили строки Демьяна Бедного:
Мой сын и мой отец при жизни казнены, А я пожал удел посмертного бесславья: Торчу здесь пугалом чугунным для страны, Навеки сбросившей ярмо самодержавья.
Мой сын и мой отец при жизни казнены, А я пожал удел посмертного бесславья: Торчу здесь пугалом чугунным для страны, Навеки сбросившей ярмо самодержавья.
В 1927 году, к десятилетию революции, бедного Александра III в прямом смысле посадили за решетку: заключили в металлическую клетку и украсили революционной символикой. А к 20-летию — сослали во внутренний двор Русского музея. Во время блокады его накрывали мешками с песком, но с постамента не снимали, а во время ремонта здания в 80-х годах упрятали под колпак из досок. Один каменный блок из постамента пустили на памятник Римскому-Корсакову, о котором мы еще упомянем, а еще два — на пьедесталы для бюстов на Аллее Героев в Московском парке Победы.
Праздничное оформление к десятилетию Октября. Площадь Восстания. 1927 год
В 1994 году царь в очередной раз переехал: на этот раз его установили перед входом в Мраморный дворец, вместо броневика. Там он и стоит до сих пор — и совершенно, надо сказать, не смотрится.
В начале 2010-х годов были планы найти для него более подходящее место: называли Конюшенную и Троицкую площадь. Сейчас Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге рассматривает возможность вернуть Александра III на законное место на площади Восстания.
Памятник перед входом в Мраморный дворец
Надо ли вернуть памятник Александру III на площадь Восстания?
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Мы знаем еще о нескольких памятниках императорам, которые меняли место по разным причинам. Сейчас расскажем...
К чему приводит долгострой в искусстве: как Петр I себе места не находил
Маршрут путешествия:
Где предполагали поставить
Двенадцать коллегий
Где предполагали поставить
Дворцовая площадь
Где стоял
Троицкий мост
Где предполагали поставить
Кронштадт
Где предполагали поставить
Полтава
Где стоял
Кленовая аллея
Первым из них, пожалуй, был Петр — он всегда и во всем был в России первым. Памятник ему планировали воздвигнуть еще при жизни и установить на старой Сенатской площади, подле Двенадцати коллегий. В 1719 году монумент заказали Карло Бартоломео Растрелли. При обдумывании замысла и работы над ним скульптор использовал прижизненную восковую маску Петра I.
Памятник Петру I
В 1724 году модель была завершена и даже показана императору. Но тот команду начинать отливку не дал, а потом уже и не смог: внезапно скончался. Судьба памятника в тогдашней неразберихе оказалась незавидной: о нем просто забыли на 16 лет. Что там, даже работу Растрелли оплатили только при Анне Иоанновне!
В 1740-х годах Елизавета Петровна дала распоряжение продолжить работы. Растрелли переработал модель, сократил детали, обобщил замысел. Уже были готовы литейная форма и построен амбар для работ, но работа снова встала: умер автор.
Бартоломео Франческо Растрелли
Работу продолжил его сын, архитектор Бартоломео Франческо Растрелли. Памятник наконец-то отлили в бронзе, но еще несколько лет ушло на его доводку и чеканку деталей. В общей сложности второй этап работы над монументом занял больше 10 лет, а все работы растянулись чуть меньше, чем на тридцать.
А вкусы за это время сильно изменились. Что было красиво при Петре I, стало немодно. Да и место для памятника тоже устарело: на левом берегу Невы рос новый центр города, там создали другую Сенатскую, на которой при Екатерине воздвигли другой памятник Петру, удовлетворяющий свежим вкусам. А про старый монумент снова забыли.
До 1800 года он стоял на складе Канцелярии от строений около Троицкого моста. Думали, куда бы его лучше поставить: называли Кронштадт, Полтаву. Еще в процессе доведения памятника до ума Растрелли-младший хотел, чтобы работа отца стояла перед Зимним дворцом, который он тогда создавал. На этом месте даже забили сваи, но потом все-таки от идеи отказались.
Рассказывали, что его подарили князю Потемкину и что выдали Мари-Анн Колло для работы над головой Медного всадника, но подтверждения этих фактов мы не нашли.
После смерти Екатерины ее сын, император Павел, который вообще многое делал в пику матушке, извлек статую со склада и поставил перед своей резиденцией — Михайловским замком. Тогда памятник стоял, окруженный рвами, на маленьком искусственном острове. Но затем каналы засыпали, и теперь его место — парадная аллея перед замком.
Памятник Петру I перед Михайловским замком
Казалось бы, счастливый финал? Но во время блокады памятнику пришлось покинуть высокий пьедестал: для защиты от бомб и снарядов его сняли и укрыли в траншее рядом. В 1945 году он вернулся на место — надеемся, что навсегда.
Кстати, портретное сходство в памятнике есть не только у всадника, но и у коня: для модели скульптор использовал образ любимой лошади императора Лизетты. Несмотря на нежное имя, это был конь, к тому же еще и долгожитель: он пережил хозяина и умер, по некоторым данным, в 1741 году. Его чучело можно увидеть в Зоологическом музее, куда оно переехало из Кунсткамеры (тоже не сразу место нашло).
Памятник Петру I перед Инженерным замком
Кем создан памятник Петру, который вам больше нравится?
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Памятник человеку-невидимке и бюст царя иным манером
Маршрут путешествия:
Где стоял
набережная реки Фонтанки, 132
Где стоял
набережная реки Фонтанки, 68 (со стороны ул. Ломоносова)
В нашем городе есть множество памятников царственным особам. Но одни императоры и императрицы вниманием скульпторов обласканы, другие вовсе не представлены в бронзе, а третьи так — серединка на половинку.
Вот, к примеру, царь-освободитель Александр II, при всех его достижениях и преобразованиях, конной статуи так и не удостоился. Даже и памятника приличного в Петербурге у него очень долго не было. Все в Болгарии да в Финляндии ставили, а в Петербурге — всего-то бюст, да и то какой-то несчастливый.
Николай Лаверецкий
В 1893 году на Фонтанке перед «Александровской больницей для рабочего населения в память 19 февраля 1861 г.», напротив главного входа, был поставлен памятник царю, отменившему крепостное право. Скульптор Николай Лаверецкий и архитектор П. Самсонов работали над ним по заказу Городской думы.
В начале 30-х годов XX века, когда все, связанное со старым режимом, искоренялось особенно истово, бюст сняли. После этого его следы теряются: говорили, что царя просто бросили в Фонтанку, благо тащить недалеко. Однако в конце XX века дно обследовали с водолазами: нет там никакого бюста и следов его тоже нет.
И с тридцатых годов стоит на Фонтанке, напротив нынешнего Красноармейского пешеходного моста, пустой пьедестал. Жители называют его памятником человеку-невидимке. Надписи стерлись, культурный слой растет… Печальное зрелище. Проекты по восстановлению памятника на этом месте были, но пока не увенчались успехом.
А бюст Александру II появился снова и тоже почти на Фонтанке. На улице Ломоносова, перед боковым фасадом реконструированного здания Центробанка, в 2005 году поставили копию скульптурного портрета императора из собрания Русского музея, довольно сильно похожую на своего старшего товарища.
А какой памятник Александру II лучший?
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Не только цари. Как Суворов за Румянцевым гонялся
Маршрут путешествия Румянцевского обелиска:
Где стоял
Марсово поле близ Мойки
Где стоял
Марсово поле подле Мраморного дворца
Где стоял
Васильевский остров, около Академии художеств
Есть в Петербурге два памятника фельдмаршалам, которые некоторое время бегали по Марсову полю, пока старший не ушел аж на Васильевский остров.
В честь побед русских войск под командованием Петра Александровича Румянцева-Задунайского в русско-турецкой войне, которая закончилась в 1791 году, Екатерина II задумала поставить памятник. Но в связи с ее кончиной пришлось эту идею воплотить ее преемнику Павлу I. В этот раз, против обычая, он с волей матери спорить не стал и в 1798 году выделил из казны свыше 80 тысяч рублей.
Винченцо Бренна
Тогда еще никому, кроме монарших особ, портретных памятников не ставили. Поэтому по проекту Винченцо Бренна из сердобольского гранита изваяли обелиск, украсили его бронзовыми деталями и установили на Марсовом поле, ближе к Мойке.
Совсем немного времени прошло — и вот новые войны и новый фельдмаршал: Александр Васильевич Суворов. За поход в Италию император Павел пожаловал его званием «граф Италийский» и повелел установить ему в столице памятник. Это оказался первый в России монумент не в честь царя или императора.
Памятник А.В. Суворову
Скульптуру работы Михаила Ивановича Козловского не нашли куда поставить, кроме как на то место, где уже стоял Румянцевский обелиск. Старый памятник перенесли ближе к Мраморному дворцу, а Суворова водрузили на нагретое место. Но недолго продлилась идиллия — словно младший фельдмаршал задался целью расчистить Марсово поле для себя и перешел в наступление.
В 1818 году, при формировании ансамбля нынешней Суворовской площади, монумент генералиссимусу и графу Италийскому решили перенести туда, где уже вроде как занял место Румянцев. Но куда же перенести обелиск, чтобы Суворов точно не достал? Александр I сам выбрал место: около Академии художеств на Васильевском. Позже вокруг обелиска разбили сад. А Суворов так и стоит на завоеванном месте.
Как вы считаете, какой памятник лучше устроился?
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Кочующий Глинка
Маршрут путешествия:
Где стоял
перекресток ул. Глинки и Театральной площади
Где стоял
южный проезд Театральной площади
Цари, фельдмаршалы… Давайте об искусстве! К столетию со дня рождения великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки Русское музыкальное общество решило поставить ему в Петербурге памятник. Деньги на него собирали, проводя концерты и спектакли, и собрали-таки больше ста тысяч рублей.
Роберт Романович Бах
На конкурсе проектов среди 22 скульпторов победу одержал Роберт Романович Бах, незадолго до этого закончивший памятник Пушкину-лицеисту в Царском Селе. Вопрос с местом решился просто: конечно, там, где улица Глинки пересекается с Театральной площадью, боком к зданию Большого Каменного театра. Именно в нем состоялась премьера оперы «Жизнь за царя». На этом месте в 1906 году памятник и установили.
Памятник М.И. Глинке на Театральной площади
Но ненадолго: в 1925-м площадь перестраивали, и памятник убрали, так как он находился в створе проезжей части и мешал возросшему движению. Почти год его судьба была неопределенной, но потом для него все-таки нашли более подходящее место совсем неподалеку — к югу от нынешнего здания Консерватории.
К северу стоит памятник Римскому-Корсакову, и многие их путают. Запомнить просто: Михаил Иванович стоит, а Николай Андреевич сидит.
А вы отличаете Глинку от Римского-Корсакова?
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Не только памятники путешествуют
Маршрут путешествия:
Где стоял
Пудожская ул., 4
Где стоял
Дворцовая площадь (между Зимним и Адмиралтейством, сквер)
Где стоял
проспект Стачек, 20х
В нашей истории кочевником может оказаться кто угодно. Вот, к примеру, ограда — казалось бы, уж на что устойчивый элемент, а туда же, путешественница.
У Зимнего дворца раньше был Собственный сад — там, где сейчас находится сквер с фонтаном. Он был построен после того, как Степан Халтурин вошел во дворец в один из приемных дней и взорвал там бомбу. После этого, конечно, императорской фамилии потребовалась некая приватная зона.
Роберт-Фридрих Мельцер
От публики новый сад хранила ограда, созданная в 1896-1901 годах архитектором Р. Ф. Мельцером. Два ее звена экспонировались на Парижской выставке и заслужили полное одобрение специалистов и две высших награды.
Для того, чтобы создать ее, была построена мастерская на Пудожской улице, где работали почти 200 человек. В прессе того времени отдельно подчеркивалось, что это прелестное металлическое кружево в духе Людовика XV полностью выковано вручную, при его изготовлении не использовались ни штамповка, ни паровые молоты. Колонны и статуи были сделаны из монолита песчаника, а фундамент — из пудостского камня.
Ограда Зимнего дворца
В 1901 году ограда украсила Дворцовую площадь, а в октябре 1917 года была серьезно повреждена при штурме Зимнего дворца. Тогда выбили из картушей двуглавых орлов и сбили короны. В 1918-м ее практически полностью разрушили, и ее звенья до мая 1920 года просто валялись на набережной Невы.
Знаменитый ленинский субботник проходил как раз около Зимнего дворца. Обломки колонн и ваз, разбитые звенья вывозили по специально построенной узкоколейке. Удалось спасти только восемь не слишком пострадавших фрагментов.
В 1925-26 годах им нашлось место на проспекте Стачек. Архитектор Л. А. Ильин приспособил остатки ограды для Сада памяти жертв расстрела 1905 года (Сада им. 9 января). Перевозили их на баржах по Неве, Фонтанке и Екатерингофке за Нарвскую заставу.
Ограда в Саду им. 9 января
В начале XXI века решетку Сада им. 9 января отреставрировали, вернув на место и орлов, и короны. С давних пор идут работы по полному восстановлению ограды на старом месте, но пока они не привели к успеху.