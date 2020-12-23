Работу продолжил его сын, архитектор Бартоломео Франческо Растрелли. Памятник наконец-то отлили в бронзе, но еще несколько лет ушло на его доводку и чеканку деталей. В общей сложности второй этап работы над монументом занял больше 10 лет, а все работы растянулись чуть меньше, чем на тридцать.



А вкусы за это время сильно изменились. Что было красиво при Петре I, стало немодно. Да и место для памятника тоже устарело: на левом берегу Невы рос новый центр города, там создали другую Сенатскую, на которой при Екатерине воздвигли другой памятник Петру, удовлетворяющий свежим вкусам. А про старый монумент снова забыли.



До 1800 года он стоял на складе Канцелярии от строений около Троицкого моста. Думали, куда бы его лучше поставить: называли Кронштадт, Полтаву. Еще в процессе доведения памятника до ума Растрелли-младший хотел, чтобы работа отца стояла перед Зимним дворцом, который он тогда создавал. На этом месте даже забили сваи, но потом все-таки от идеи отказались.



Рассказывали, что его подарили князю Потемкину и что выдали Мари-Анн Колло для работы над головой Медного всадника, но подтверждения этих фактов мы не нашли.



После смерти Екатерины ее сын, император Павел, который вообще многое делал в пику матушке, извлек статую со склада и поставил перед своей резиденцией — Михайловским замком. Тогда памятник стоял, окруженный рвами, на маленьком искусственном острове. Но затем каналы засыпали, и теперь его место — парадная аллея перед замком.

