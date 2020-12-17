Ищете для близких людей или коллег подарок, который наполнит 2021 год яркими впечатлениями и интересными событиями? Почему бы не преподнести им целый музей современного искусства Эрарта! Сделать это очень просто: подарите им абонемент или «Год с Эрартой».
Ищете для близких людей или коллег подарок, который наполнит 2021 год яркими впечатлениями и интересными событиями? Почему бы не преподнести им целый музей современного искусства Эрарта! Сделать это очень просто: подарите им абонемент или «Год с Эрартой».
Ежегодно здесь проходит 40 временных выставок живописи, дизайна, скульптуры, моды, фотографии, видеоарта, графики, арт-объектов, инсталляций. Таким образом, проекты музея обновляются каждые три месяца. Что же ждет посетителей в новом году?
Британские шляпы и итальянские концепт-кары
«Маэстро Филип Трейси»
«Маэстро Филип Трейси»
Один из главных подарков на десятилетие Эрарты — возвращение легендарного дизайнера Филипа Трейси. До 21 марта 2021 года на выставке «Маэстро Филип Трейси» будут представлены хиты выставки «Шляпы в XXI веке», а также творения мастера, ранее не показанные в России, и модные новинки. В 2015 году музей представил ретроспективную выставку маэстро, отражавшую его 25-летний творческий путь. Проект очень полюбился зрителям — у него была рекордная для своего времени посещаемость и огромное количество положительных отзывов. Чувства оказались взаимными: Филип Трейси проникся и Петербургом, и музеем, так что решение встретить юбилей Эрарты выставкой фантастических шляпок пришло само собой.
Один из главных подарков на десятилетие Эрарты — возвращение легендарного дизайнера Филипа Трейси. До 21 марта 2021 года на выставке «Маэстро Филип Трейси» будут представлены хиты выставки «Шляпы в XXI веке», а также творения мастера, ранее не показанные в России, и модные новинки. В 2015 году музей представил ретроспективную выставку маэстро, отражавшую его 25-летний творческий путь. Проект очень полюбился зрителям — у него была рекордная для своего времени посещаемость и огромное количество положительных отзывов. Чувства оказались взаимными: Филип Трейси проникся и Петербургом, и музеем, так что решение встретить юбилей Эрарты выставкой фантастических шляпок пришло само собой.
Британские шляпы и итальянские концепт-кары
Concept Cars: La Grande Bellezza
Concept Cars: La Grande Bellezza
Concept Cars: La Grande Bellezza
Concept Cars: La Grande Bellezza
Concept Cars: La Grande Bellezza
До 11 апреля будет работать выставка концепт-каров, созданных легендарным автомобильным ателье Нуччо Бертоне для Alfa Romeo, Cadillac, Chevrolet и Porsche. Это уже третий проект музея, после суперкаров Lamborghini и мотоциклов мечты Ducati, в рамках которого Эрарта продемонстрирует шедевры итальянского промышленного дизайна. На выставке Concept Cars: La Grande Bellezza посетители увидят воплощение революционных идей на примере концептов — каждый из них отражает стремление к красоте и совершенству в мельчайших деталях.
Японская вдумчивость и международная провокация
Художник: Синтаро Охата
«The Bounty Killart. Взгляд из будущего: раскопки луккского храма 21 века»
Выставочный план музея позволяет заглянуть и подальше в будущее. 4 июня 2021 года Эрарта представит выставку японского художника Синтаро Охаты — осмысление мелочей повседневной жизни через совмещение скульптуры и живописи. Невероятный эффект достигается благодаря трехмерности картин, использованию света как особой категории, неизменно присутствующей в жизни человека, и кинематографичности, которая подчеркивает драматизм обыденного.
3 сентября 2021 года ироничная выставка скульптур «The Bounty Killart. Взгляд из будущего: раскопки луккского храма 21 века» покажет «невероятную археологическую находку», якобы сделанную осенью 3115 года вблизи заброшенного селения в южной части европейского континента. Она стала для исследователей будущего проводником в повседневную жизнь человечества в третьем десятилетии XXI века. The Bounty Killart — это послание нам через обращение к далеким потомкам.
Выставочный план музея позволяет заглянуть и подальше в будущее. 4 июня 2021 года Эрарта представит выставку японского художника Синтаро Охаты — осмысление мелочей повседневной жизни через совмещение скульптуры и живописи. Невероятный эффект достигается благодаря трехмерности картин, использованию света как особой категории, неизменно присутствующей в жизни человека, и кинематографичности, которая подчеркивает драматизм обыденного.
3 сентября 2021 года ироничная выставка скульптур «The Bounty Killart. Взгляд из будущего: раскопки луккского храма 21 века» покажет «невероятную археологическую находку», якобы сделанную осенью 3115 года вблизи заброшенного селения в южной части европейского континента. Она стала для исследователей будущего проводником в повседневную жизнь человечества в третьем десятилетии XXI века. The Bounty Killart — это послание нам через обращение к далеким потомкам.
Японская вдумчивость и международная провокация
Самая ожидаемая выставка 2021 года откроется в декабре. Музей Эрарта представит работы одного из самых влиятельных фотографов XX века Хельмута Ньютона, чьи новаторские снимки публиковались на страницах американского, французского, британского, итальянского изданий Vogue, журналов Harper's Bazaar, Elle, Vanity Fair и Playboy. Экспозицию составят легендарные провокационные фотографии, сделанные в 70-х годах.
Самая ожидаемая выставка 2021 года откроется в декабре. Музей Эрарта представит работы одного из самых влиятельных фотографов XX века Хельмута Ньютона, чьи новаторские снимки публиковались на страницах американского, французского, британского, итальянского изданий Vogue, журналов Harper's Bazaar, Elle, Vanity Fair и Playboy. Экспозицию составят легендарные провокационные фотографии, сделанные в 70-х годах.
Как подарить музей?
Вы можете преподнести «Год с Эрартой», который включает неограниченное число посещений постоянной экспозиции, временных выставок и всех авторских проектов Эрарты, кроме инсталляций U-Space, в течение 365 дней с момента оформления покупки. Другой вариант подарка — абонемент. Сверх всего перечисленного выше он дает своему владельцу расширенные привилегии: приглашения на вернисажи выставок и встречи с художниками на два лица, два сеанса в U-Space, скидку 20% на проход в музей без очереди для его друзей, а также скидку 10% в ресторане Erarta, кафе и магазинах музея.