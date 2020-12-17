Один из главных подарков на десятилетие Эрарты — возвращение легендарного дизайнера Филипа Трейси. До 21 марта 2021 года на выставке «Маэстро Филип Трейси» будут представлены хиты выставки «Шляпы в XXI веке», а также творения мастера, ранее не показанные в России, и модные новинки. В 2015 году музей представил ретроспективную выставку маэстро, отражавшую его 25-летний творческий путь. Проект очень полюбился зрителям — у него была рекордная для своего времени посещаемость и огромное количество положительных отзывов. Чувства оказались взаимными: Филип Трейси проникся и Петербургом, и музеем, так что решение встретить юбилей Эрарты выставкой фантастических шляпок пришло само собой.