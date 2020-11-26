Разумеется, осмотреть весь музей за один день невозможно. Если решите лучше познакомиться с его постоянными выставками и сходить на несколько временных, стоит приобрести билет или абонемент. Стоимость билета — 800 рублей. Он дает возможность бесплатно возвращаться в Эрарту в течение года. Владельцу абонемента — помимо неограниченного числа посещений музея и всех его экспозиций — доступны особые привилегии. Он получает приглашения на вернисажи выставок и встречи с художниками, два сеанса в U-Space, а также скидку 10% в ресторане Erarta, кафе и в магазинах музея. Для его друзей проход в музей без очереди становится дешевле на 20%.

