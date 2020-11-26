Погружаемся в современное искусство —с аудиогидом, на экскурсии, в квесте
Знакомство с Эрартой лучше начать с постоянной экспозиции. Она занимает пять этажей и включает более 2800 работ современных российских художников — живопись, графику, скульптуру, объекты, инсталляции, принадлежащие к разным периодам и направлениям. Здесь можно подумать о личном и универсальном: почувствовать себя картиной, послушать музыку своего мозга, поразмышлять о судьбах России.
Инсталляция Павла Гришина «Тайная Вечеря»
Инсталляция Павла Гришина «Тайная Вечеря», фрагмент
Инсталляция Дмитрия Каварги «Модель биполярной активности»
Арт-объект Николая Полисского и инсталляция Татьяны Баделиной
Если в современном искусстве вы новичок, познакомиться с ним поближе помогут аудиогиды и обзорные экскурсии. Аудиогиды доступны владельцам билетов и абонементов в личном кабинете — их можно слушать на мобильном устройстве. Персональную экскурсию необходимо заказать заранее, к групповой вы присоедитесь в день визита в музей, предварительно уточнив время начала на ресепшен. Для детей прогулка по экспозиции превратится в увлекательное путешествие благодаря квестам «Приключения с Немалевичем» и «По ту сторону искусства»: их маршрутные листы бесплатно выдают каждому маленькому гостю. И обязательно отведите ребенка в видеозал Эрарты, чтобы посмотреть пару серий веселого мультфильма «Черный квадрат», в котором рассказывается о современном искусстве.
Шаг второй:
Проводим 10 минут в инсталляции — расслабляемся, размышляем, возвращаемся в детство
Завершить осмотр музейного крыла можно посещением тотальных инсталляций U-Space. Каждая из них — отдельная комната со своей темой и настроением. Один сеанс длится 10 минут, и в это время внутри инсталляции нет никого, кроме вас. Для семейного похода хорошо подойдет U-Space «Детство», где даже взрослые почувствуют себя маленькими.
Пространство «Загрузка», напоминающее фантастическую прачечную, наводит на размышления о границах — внутренних и тех, что разделяют человека и мир вокруг него. Большой популярностью у посетителей пользуется «Вишневый сад», наполненный прозрачными шарами. Здесь можно расслабиться, отвлечься от проблем и сделать красивые селфи.
Шаг третий:
Отдыхаем и знакомимся с новыми выставками
После погружения в U-Space зайдите в кафе на третьем этаже, чтобы обсудить впечатления и попробовать фирменные эклеры Эрарты. Восстановив силы, отправляйтесь на осмотр временных экспозиций. Обычно в музее параллельно проходят около 10 выставок российских и зарубежных авторов. Направления и темы разные: дизайн, скульптура, фотография, живопись — обязательно найдется проект, который будет интересен именно вам.
Искусство делает человека счастливее, поэтому музей Эрарта позволяет забрать его частицу с собой в обычную жизнь. На первом этаже выставочного крыла работают магазины Erarta Home, где можно найти все — от милого сувенира до произведения искусства. Здесь продают стильные подарки, дизайнерскую мебель и предметы интерьера, книги на русском и английском языках, репродукции картин и оригинальные работы современных российских художников.
Шаг пятый:
Планируем возвращение в Эрарту
Разумеется, осмотреть весь музей за один день невозможно. Если решите лучше познакомиться с его постоянными выставками и сходить на несколько временных, стоит приобрести билет или абонемент. Стоимость билета — 800 рублей. Он дает возможность бесплатно возвращаться в Эрарту в течение года. Владельцу абонемента — помимо неограниченного числа посещений музея и всех его экспозиций — доступны особые привилегии. Он получает приглашения на вернисажи выставок и встречи с художниками, два сеанса в U-Space, а также скидку 10% в ресторане Erarta, кафе и в магазинах музея. Для его друзей проход в музей без очереди становится дешевле на 20%.