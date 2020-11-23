Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram
Современный петербургский дом
Каким должен быть дом в Cеверной столице, чтобы жилось в нем комфортно, радостно и уютно? На примере ЖК «Лондон Парк»* рассказываем о технологиях, которые делают комплекс подходящим именно для Петербурга.

Современный петербургский дом

Каким должен быть дом в Cеверной столице, чтобы жилось в нем комфортно, радостно и уютно? На примере ЖК «Лондон Парк»* рассказываем о технологиях, которые делают комплекс подходящим именно для Петербурга.
Новостройка в разрезе
Современный петербургский дом создается совсем иначе, чем еще десятилетие назад. Технологии даже в такой консервативной отрасли, как строительство, не стоят на месте и развиваются, подстраиваясь под запросы людей. Поэтому сегодняшняя новостройка способна удивить даже того, кто уже покупал жилье на первичном рынке. И достойна подробного рассказа. Для читателей «Фонтанки» жилой комплекс нашего времени разложит по полочкам руководитель проекта компании «Л1» Дмитрий Папсуев.

Вентилируемый фасад. Все наверняка слышали термин, но не многие, возможно, знают, что он означает. Разберемся. Вентфасад — это когда наружные стены здания (неважно, из чего — кирпича или монолита) утепляют минеральной ватой, а сверху закрывают облицовочным материалом. Фактически такой фасад выглядит как слоеный «пирог»: стена, минвата, облицовка. При этом между утеплителем и отделкой остается небольшой зазор. Он играет важную роль: не дает минеральной вате намокнуть при образовании конденсата. В результате дом сохраняет тепло и сухость. В нем не будет плесени и грибка, главных «друзей» влажности. Кроме того, это позволяет сократить расходы на «коммуналку», так как теплопотери здания минимальны.

Новостройка в разрезе

Современный петербургский дом создается совсем иначе, чем еще десятилетие назад. Технологии даже в такой консервативной отрасли, как строительство, не стоят на месте и развиваются, подстраиваясь под запросы людей. Поэтому сегодняшняя новостройка способна удивить даже того, кто уже покупал жилье на первичном рынке. И достойна подробного рассказа. Для читателей «Фонтанки» жилой комплекс нашего времени разложит по полочкам руководитель проекта компании «Л1» Дмитрий Папсуев
Вентилируемый фасад. Все наверняка слышали термин, но не многие, возможно, знают, что он означает. Разберемся. Вентфасад — это когда наружные стены здания (неважно, из чего — кирпича или монолита) утепляют минеральной ватой, а сверху закрывают облицовочным материалом. Фактически такой фасад выглядит как слоеный «пирог»: стена, минвата, облицовка. При этом между утеплителем и отделкой остается небольшой зазор. Он играет важную роль: не дает минеральной вате намокнуть при образовании конденсата. В результате дом сохраняет тепло и сухость. В нем не будет плесени и грибка, главных «друзей» влажности. Кроме того, это позволяет сократить расходы на «коммуналку», так как теплопотери здания минимальны.
Кирпично-монолитная технология. Не нужно быть аналитиком в сфере недвижимости, чтобы заметить: в Петербурге строят все меньше кирпичных и панельных домов, зато все больше — монолитных и кирпично-монолитных. Это касается как жилья комфорт-класса, так и бизнес-класса, да и элитного сегмента тоже. Почему?
Использование кирпича для высокоэтажного строительства имеет ряд нюансов. Проще говоря, небоскреб из кирпича не построишь. Панель в этом смысле более подходящий материал, но его сейчас в основном выбирают те компании, у которых есть собственные домостроительные комбинаты. Остальные застройщики стремятся не зависеть от конкретного поставщика. Есть еще один момент: у панельных домов ограниченный набор планировок.
Железобетонный монолитный каркас — самая современная и надежная на сегодняшний день конструкция. Это своеобразный микс двух материалов, которые дополняют друг друга по свойствам: бетон хорошо работает на сжатие, а арматура — на растяжение. То есть, здание защищено от всех типов нагрузки. Каркасная коробка возводится быстро, а поскольку в ней нет швов, то в постройке не будет сквозняков. Стены и перегородки не являются несущими элементами конструкции, так что в монолитных домах может быть сколько угодно удобных и разнообразных планировок. Каждый может выбрать расположение и размер комнат по вкусу.
В кирпично-монолитных домах стены и перегородки, вентиляционные шахты делают из кирпича. Отсюда и двойное название технологии.
Коллекторная разводка системы отопления. Кажется, стояки над батареями в квартирах уходят в прошлое. Практически все застройщики сегодня применяют горизонтальную или коллекторную систему отопления: коллектор находится в месте общего пользования, от него в каждую квартиру идет разводка в цементной стяжке пола. Не привыкших к новой технологии покупателей это пугает. Но стоит ли бояться? Разберем все страхи будущих дольщиков.
Чтобы узнать больше, переключайтесь между вкладками
Протечка и вскрытие пола для ремонта
Повреждение системы отопления при ремонте
Каждая труба находится в защитном кожухе, да еще и внутри стяжки. Перед заливкой пола систему обязательно проверяют на герметичность. Случаи протечки труб отопления крайне редки.
Управляющая компания вручает дольщику при передаче ключей исполнительную схему с разводкой инженерных коммуникаций. Владелец всегда будет знать, где у него проходит система, и точно не промахнется, если планирует что-то просверлить в полу.
Менять пол система отопления точно не помешает. В строительной среде встречаются «ужастики» о людях, которые будто бы сверлили потолок мощной дрелью, чтобы повесить люстру, и задели коммуникации у соседей сверху. Даже если это правда, то этот случай крайне редкий.
Между тем, коллекторная разводка очень удобна. Зачем она нужна? Хотя бы для того, чтобы поставить счетчики тепловой энергии и платить по ним, а не по нормативу. Это позволит сэкономить на «коммуналке», особенно для большой квартиры. Все радиаторы идут с терморегуляторами: каждый настраивает комнатную температуру так, как ему удобно.
Ситуаций, когда наверху людям жарко, а на первых этажах чуть теплые батареи, при коллекторной разводке нет. Коллекторы в подъезде, температура теплоносителя — стандартная для всех. Такого, что одна квартира отапливается за счет другой, в новых домах не бывает.
Двухзонная система водоснабжения
В современных высотных домах два кольца водоснабжения: нижнюю половину здания обслуживает один стояк, верхнюю — другой. На каждом из них свой насос плюс полагается третий, резервный. Проблем со слабым напором воды в новостройках, как правило, нет.
Узлы учета в местах общего пользования
Все счетчики тепла и электричества находятся на этажах, к ним имеют доступ как жильцы, так и управляющая компания. Это удобно.
Высокие потолки
Современные стандарты жилья уделяют особое внимание инсоляции, высоте потолков в помещениях. Оптимальная высота потолков — 2,75-2,8 м.
Бесшумные скоростные лифты
Лифтовые шахты лучше строить независимо от каркаса здания: так никакие вибрации не будут передаваться основной конструкции дома.
Где применяют новые стандарты
Все современные технологии, о которых говорилось выше, применены во второй очереди жилого комплекса «Лондон Парк» на проспекте Просвещения, 43. Это два корпуса — №6 и №8. Каждый состоит из 23-этажного дома, 5-этажного и паркинга. Малоэтажные секции имеют интересную особенность: на первых двух уровнях будут располагаться коммерческие помещения, жилыми останутся только три верхних. Вход в малоэтажные секции — с закрытого двора, через эксплуатируемую кровлю торгового центра.

Где применяют новые стандарты

Все современные технологии, о которых говорилось выше, применены во второй очереди жилого комплекса «Лондон Парк» на проспекте Просвещения, 43. Это два корпуса — №6 и №8. Каждый состоит из 23-этажного дома, 5-этажного и паркинга. Малоэтажные секции имеют интересную особенность: на первых двух уровнях будут располагаться коммерческие помещения, жилыми останутся только три верхних. Вход в малоэтажные секции — с закрытого двора, через эксплуатируемую кровлю торгового центра.

Ход строительства корпусов на ноябрь 2020 года

Общая готовность II очереди: 83%
Количество рабочих на площадке: около 500 человек ежедневно
Устройство вентилируемого фасада: выполнено почти полностью
Монтаж холодного и теплого витражного остекления: выполнен практически полностью
Внутренние работы: завершаются работы по перегородкам, монтируется инженерия. Готовы основные стояки водоснабжения и канализации, сделана разводка отопления по квартирам, повешены радиаторы
Электрика: главные распределительные щиты смонтированы на 80-90%, монтируются этажные щиты
Отделка квартир: готова цементная стяжка пола, ведется предчистовая отделка помещений
Отделка МОПов: начата укладка керамической плитки в парадных, в нескольких секциях идет дизайнерская отделка входных групп
Квартирные двери: поставлены везде
Лифты: установлены во всех секциях, застройщик предъявил их инженерному центру для получения декларации соответствия
Подземные автостоянки: идет монтаж отопления, водопровода, канализации, электрики, слаботочных систем
Благоустройство: все необходимые к зиме работы сделаны. Со стороны улицы Руднева уже можно видеть очертания будущей благоустроенной зоны. Там сейчас сажают березы
Отделка помещений будет продолжаться и в зимнее время. Застройщик намерен сдать вторую очередь в срок
— готово
— почти завершено
— начато
— другое
Дмитрий Папсуев, руководитель проекта компании «Л1»
— У нас есть большой опыт по организации клубного дома — первая очередь «Лондон Парка», с которой в одном комплексе будет и вторая. Но жизнь не стоит на месте, и мы постарались сделать второй этап лучше первого. Планировки стали еще удобнее и интереснее. Например, есть трехсторонние квартиры в торцевой части. Или квартиры с теплыми витражами: на огромных балконах с эркером будет практически такая же температура, как в комнатах.

В домах нет ни одного окна, выходящего строго на север. Солнце, редкий гость в Петербурге, так или иначе будет появляться у вас дома.

За последнее время ужесточились требования по экологичности, пожарной безопасности и т. д. Для дольщиков это плюс — материалы становятся более качественными. Так, например, для отделки фасадов мы используем современные фиброцементные плиты — это негорючая, очень стойкая декоративная панель, которая не выцветет на солнце. Входные двери в квартиры мы установили российские — на наш взгляд, они надежнее зарубежных аналогов.

Еще один большой плюс: к моменту заселения будет готов большой физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами во дворе. Мы уже подали документы о завершении строительства — к весне ФОК уже сдадим. Ведутся и работы в торгово-развлекательном центре в стилобате первой очереди. Когда у ТРК появится собственник, жильцам не придется никуда ездить, чтобы сделать все необходимые покупки.

Вторая очередь более удобна для автомобилистов. В подземном паркинге оборудуем много машиномест — порядка 500. Проезды по двору тоже делаем комфортными. Учитывая, что все очереди будут соединяться въездными рамками, каждый водитель сможет заехать на первом этапе и выехать на третьем. Мало ли: вдруг на дороге пробка, авария, да и просто мебель нужно подвезти.

Система контроля доступа планируется надежная: шлагбаумы, ворота, калитки. Это тоже немаловажно. Особенно трудно посторонним будет попасть на эксплуатируемую кровлю малоэтажных домов: зайти сюда смогут только жители и их гости.

А еще для жильцов на эксплуатируемой кровле посадят вишневый сад.
— У нас есть большой опыт по организации клубного дома — первая очередь «Лондон Парка», с которой в одном комплексе будет и вторая. Но жизнь не стоит на месте, и мы постарались сделать второй этап лучше первого. Планировки стали еще удобнее и интереснее. Например, есть трехсторонние квартиры в торцевой части. Или квартиры с теплыми витражами: на огромных балконах с эркером будет практически такая же температура, как в комнатах.

В домах нет ни одного окна, выходящего строго на север. Солнце, редкий гость в Петербурге, так или иначе будет появляться у вас дома.

За последнее время ужесточились требования по экологичности, пожарной безопасности и т. д. Для дольщиков это плюс — материалы становятся более качественными. Так, например, для отделки фасадов мы используем современные фиброцементные плиты — это негорючая, очень стойкая декоративная панель, которая не выцветет на солнце. Входные двери в квартиры мы установили российские — на наш взгляд, они надежнее зарубежных аналогов.

Еще один большой плюс: к моменту заселения будет готов большой физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами во дворе. Мы уже подали документы о завершении строительства — к весне ФОК уже сдадим. Ведутся и работы в торгово-развлекательном центре в стилобате первой очереди. Когда у ТРК появится собственник, жильцам не придется никуда ездить, чтобы сделать все необходимые покупки.

Вторая очередь более удобна для автомобилистов. В подземном паркинге оборудуем много машиномест — порядка 500. Проезды по двору тоже делаем комфортными. Учитывая, что все очереди будут соединяться въездными рамками, каждый водитель сможет заехать на первом этапе и выехать на третьем. Мало ли: вдруг на дороге пробка, авария, да и просто мебель нужно подвезти.

Система контроля доступа планируется надежная: шлагбаумы, ворота, калитки. Это тоже немаловажно. Особенно трудно посторонним будет попасть на эксплуатируемую кровлю малоэтажных домов: зайти сюда смогут только жители и их гости.

А еще для жильцов на эксплуатируемой кровле посадят вишневый сад.
Теплый север Петербурга
Современный спальный район — это не только место, где работающий человек ночует. Сегодня многие перебрались в «домашние офисы» и 24 часа в сутки проводят в своем микрорайоне. Поэтому важной становится не только крыша над головой, но и то место, где находится дом. У человека должна быть возможность работать, отдыхать, лечиться, учиться, развиваться, ходить по магазинам, не выезжая за пределы района.

Север Петербурга многие горожане ценят из-за развитой инфраструктуры. Выборгский район — не исключение. Но активное строительство здесь, в основном, ведется на самых окраинах. Например, в шаговой доступности от метро «Проспект Просвещения» предложений по новостройкам сегодня практически нет. Причина банальна: отсутствие свободных земельных пятен. Поэтому комплекс «Лондон Парк» — редкая по современным меркам возможность жить в новом доме, который вписан в полностью сложившуюся инфраструктуру.

Теплый север Петербурга

Современный спальный район — это не только место, где работающий человек ночует. Сегодня многие перебрались в «домашние офисы» и 24 часа в сутки проводят в своем микрорайоне. Поэтому важной становится не только крыша над головой, но и то место, где находится дом. У человека должна быть возможность работать, отдыхать, лечиться, учиться, развиваться, ходить по магазинам, не выезжая за пределы района.
Север Петербурга многие горожане ценят из-за развитой инфраструктуры. Выборгский район — не исключение. Но активное строительство здесь, в основном, ведется на самых окраинах. Например, в шаговой доступности от метро «Проспект Просвещения» предложений по новостройкам сегодня практически нет. Причина банальна: отсутствие свободных земельных пятен. Поэтому комплекс «Лондон Парк» — редкая по современным меркам возможность жить в новом доме, который вписан в полностью сложившуюся инфраструктуру.

Что рядом?

Метро. «Проспект Просвещения», «Гражданский проспект»
Наземный общественный транспорт. Автобусы, трамваи, маршрутки
Парки. Шуваловский парк, Муринский парк, Сосновка, сквер Конашевича, Осиновая Роща
Выезд на КАД. 5 минут на машине
Школы. Гимназия №61, школы №№62, 584, 118, 120, 115, 135
Детские сады. №№4, 44, 12, 32, 117, 65
Медицинские учреждения. Станция «скорой помощи», поликлиника №97, детская поликлиника №7
Магазины. Продуктовый гипермаркет, два торгово-развлекательных комплекса, аптеки, магазины промтоваров
Досуг. Аквапарк, кинотеатры, рестораны, творческие студии, кружки
Спорт. Фитнес-центры, весной будет достроен физкультурно-оздоровительный центр с двумя бассейнами

Другие преимущества «Лондон Парка»

Это клубный дом, на территорию которого не попадают посторонние. Здесь в основном покупают квартиры для себя, а значит, соседи — в основном собственники, которые знают друг друга.
Во второй очереди комплекса есть как дома в 23 этажа, так и 5-этажные, в которых жилые — только три этажа. У покупателя есть возможность выбора: не нравятся «высотки» — можно выбрать дом пониже, где будет и меньше квартир.
Архитектура проекта. Комплекс с ярким фасадом заметно выделяется на фоне остальной застройки микрорайона.
Новоселья не придется долго ждать: дома в высокой степени готовности. Работы не сбавляют темпа даже в период ограничений. Как уже упоминалось выше, застройщик обещает сдать объект в срок.
Купить в рассрочку**
Купить в ипотеку от 5,95%***
Материал подготовлен специально для ООО «Л1 Строительная Компания №1».

*ЖК «Лондон Парк» – застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

**Рассрочку предоставляет ООО «Л1 Строительная Компания №1». Первоначальный взнос — от 25%. Сумма рассрочки зависит от стоимости квартиры минус первый взнос. Срок рассрочки — от 6 месяцев до 5 лет. Процент рассрочки зависит от программы и готовности объекта. Есть беспроцентная (на сданные объекты, сроком до 8 месяцев), есть процентная. Платежи осуществляются по договоренности: ежемесячно, ежеквартально, при отложенном платеже может быть единовременная выплата. Подробнее по телефону 7 (812) 305 33 35.

*** Ипотека со ставкой от 5,95% предоставляется банком МКБ, возраст заемщика от 18 до 65 лет, срок кредита от года до 30 лет, сумма от 700 тысяч до 12 миллионов. Стаж работы — не менее 1 месяца. Первый взнос — 20%, обязательно страхование. Ипотека предоставляется при полном пакете документов. Доступна также для ИП, собственников бизнеса и нерезидентов. Подробнее по телефону 7 (812) 305 33 35.



Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Алексей Рожнов
Дизайнер: Екатерина Елизарова

Спецпроекты «Фонтанки.ру»

Приятно познакомиться! Онлайн-магазин продуктов «Утконос» в цифрах и фактах
«Я живу в башне». За что петербурженка полюбила новый комплекс на Просвещения
7 причин решиться на покупку жилья этой осенью
Мы там были. Полезная экскурсия для тех, кто хочет купить квартиру в Петербурге
ЗАЧЁТная квартира. Как купить жильё в новостройке по схеме трейд-ин?
Проверяем на себе. Как мы поселились в «Лондон Парке» и что о нем узнали