— У нас есть большой опыт по организации клубного дома — первая очередь «Лондон Парка», с которой в одном комплексе будет и вторая. Но жизнь не стоит на месте, и мы постарались сделать второй этап лучше первого. Планировки стали еще удобнее и интереснее. Например, есть трехсторонние квартиры в торцевой части. Или квартиры с теплыми витражами: на огромных балконах с эркером будет практически такая же температура, как в комнатах.



В домах нет ни одного окна, выходящего строго на север. Солнце, редкий гость в Петербурге, так или иначе будет появляться у вас дома.



За последнее время ужесточились требования по экологичности, пожарной безопасности и т. д. Для дольщиков это плюс — материалы становятся более качественными. Так, например, для отделки фасадов мы используем современные фиброцементные плиты — это негорючая, очень стойкая декоративная панель, которая не выцветет на солнце. Входные двери в квартиры мы установили российские — на наш взгляд, они надежнее зарубежных аналогов.



Еще один большой плюс: к моменту заселения будет готов большой физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами во дворе. Мы уже подали документы о завершении строительства — к весне ФОК уже сдадим. Ведутся и работы в торгово-развлекательном центре в стилобате первой очереди. Когда у ТРК появится собственник, жильцам не придется никуда ездить, чтобы сделать все необходимые покупки.



Вторая очередь более удобна для автомобилистов. В подземном паркинге оборудуем много машиномест — порядка 500. Проезды по двору тоже делаем комфортными. Учитывая, что все очереди будут соединяться въездными рамками, каждый водитель сможет заехать на первом этапе и выехать на третьем. Мало ли: вдруг на дороге пробка, авария, да и просто мебель нужно подвезти.



Система контроля доступа планируется надежная: шлагбаумы, ворота, калитки. Это тоже немаловажно. Особенно трудно посторонним будет попасть на эксплуатируемую кровлю малоэтажных домов: зайти сюда смогут только жители и их гости.



А еще для жильцов на эксплуатируемой кровле посадят вишневый сад.