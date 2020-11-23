Материал подготовлен специально для ООО «Л1 Строительная Компания №1».
*ЖК «Лондон Парк» – застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
**Рассрочку предоставляет ООО «Л1 Строительная Компания №1». Первоначальный взнос — от 25%. Сумма рассрочки зависит от стоимости квартиры минус первый взнос. Срок рассрочки — от 6 месяцев до 5 лет. Процент рассрочки зависит от программы и готовности объекта. Есть беспроцентная (на сданные объекты, сроком до 8 месяцев), есть процентная. Платежи осуществляются по договоренности: ежемесячно, ежеквартально, при отложенном платеже может быть единовременная выплата. Подробнее по телефону 7 (812) 305 33 35.
*** Ипотека со ставкой от 5,95% предоставляется банком МКБ, возраст заемщика от 18 до 65 лет, срок кредита от года до 30 лет, сумма от 700 тысяч до 12 миллионов. Стаж работы — не менее 1 месяца. Первый взнос — 20%, обязательно страхование. Ипотека предоставляется при полном пакете документов. Доступна также для ИП, собственников бизнеса и нерезидентов. Подробнее по телефону 7 (812) 305 33 35.
Автор: Анастасия Коренькова
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